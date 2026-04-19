Mohamed Salah iguala o recorde de Steven Gerrard ao marcar em seu último clássico de Merseyside pelo Liverpool

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Em sua última temporada, o craque do Liverpool, Mohamed Salah, igualou o recorde de gols de Steven Gerrard no clássico de Merseyside na Premier League. O egípcio marcou seu nono gol no clássico durante uma dramática vitória por 2 a 1 sobre o Everton no domingo, garantida por um cabeceio de Virgil van Dijk no final da partida. Os três pontos cruciais mantêm o Liverpool firmemente na disputa por uma classificação entre os cinco primeiros da Premier League e pela vaga na Liga dos Campeões.