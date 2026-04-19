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Liverpool v Fulham - Premier LeagueGetty Images Sport
Moataz Elgammal

Traduzido por

Mohamed Salah iguala o recorde de Steven Gerrard ao marcar em seu último clássico de Merseyside pelo Liverpool

M. Salah
Liverpool
S. Gerrard
Everton
Everton x Liverpool
Premier League

Em sua última temporada, o craque do Liverpool, Mohamed Salah, igualou o recorde de gols de Steven Gerrard no clássico de Merseyside na Premier League. O egípcio marcou seu nono gol no clássico durante uma dramática vitória por 2 a 1 sobre o Everton no domingo, garantida por um cabeceio de Virgil van Dijk no final da partida. Os três pontos cruciais mantêm o Liverpool firmemente na disputa por uma classificação entre os cinco primeiros da Premier League e pela vaga na Liga dos Campeões.

  • Destacando-se num clássico emocionante

    Salah passou por uma última temporada difícil, mas se destacou quando o Liverpool mais precisava dele. Ele abriu o placar na dramática vitória por 2 a 1 contra o Everton, relembrando aos torcedores sua qualidade inabalável. Na partida, Beto empatou para os donos da casa, antes de Van Dijk marcar o gol da vitória dramática aos 10 minutos do tempo de acréscimo, garantindo um resultado vital para o Liverpool na sua busca por terminar entre os cinco primeiros.

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  • Igualando um marco lendário da Premier League

    O gol de Salah foi o nono que ele marcou no campeonato contra os rivais do Liverpool, igualando um marco histórico do clube. Ele agora é o artilheiro empatado neste confronto com Gerrard e deixará o clube com o mesmo status de lenda que o ex-meio-campista ao final da temporada.


  • Primeiro jogador a marcar num clássico no novo estádio do Everton

    Salah já soma sete gols e seis assistências em 23 partidas da Premier League nesta temporada e é agora o primeiro jogador a marcar um gol no clássico de Merseyside no novo Estádio Hill Dickinson, do Everton. Com mais um marco histórico alcançado, o egípcio está em boa forma para encerrar sua carreira no Liverpool em grande estilo.


  • FBL-ENG-PR-EVERTON-LIVERPOOLAFP

    Em busca da classificação para a Liga dos Campeões

    O Liverpool ocupa atualmente a quinta posição, com 55 pontos, mantendo uma vantagem de sete pontos sobre Chelsea, Brentford e Bournemouth, que somam 48 pontos cada. Salah e companhia buscarão mais uma vitória quando receberem o Crystal Palace no próximo fim de semana.

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