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Mohamed Salah, ícone do Liverpool que está de saída, anunciará seu novo clube “em poucos dias”, afirma membro da comissão técnica do Egito
Membro da comissão técnica do Egito faz afirmação sobre Salah
Muhammad Murad, coordenador de imprensa da seleção egípcia, afirmou que o atacante está prestes a anunciar publicamente seu próximo passo. Isso ocorre depois que Salah confirmou oficialmente, em março, que deixaria o Liverpool ao final da temporada atual por meio de uma rescisão mútua de contrato, apesar de ter um contrato que, originalmente, vigorava até 2027.
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Anúncio sobre o novo clube é esperado para os próximos dias
Embora a Liga Profissional Saudita continue sendo o destino mais provável para Salah, se acreditarmos nas notícias generalizadas, seu agente, Ramy Abbas Issa, tem mantido uma certa aura de mistério, tendo afirmado anteriormente que “ninguém sabe” onde o atacante jogará em seguida. No entanto, Murad afirma que um anúncio oficial está iminente.
“Há notícias sendo publicadas sobre ele ter recebido ofertas da Itália, da França e de outros grandes times do mundo — isso é, obviamente, verdade, ele é uma grande estrela e seria uma grande aquisição para qualquer time”, disse o membro da comissão técnica do Egito, conforme reportado pela Four Four Two. “Seja qual for o time que Salah escolher, nós o apoiaremos — ele [também] tem ofertas da Arábia Saudita… Acho que em alguns dias ele anunciará seu próximo destino.”
O fim de uma era lendária em Anfield
Diz-se que Salah sofreu uma lesão no tendão da coxa durante a vitória do Liverpool por 3 a 1 sobre o Crystal Palace, em 25 de abril, o que ameaça encerrar prematuramente sua passagem pelo clube. O diretor da seleção egípcia, Ibrahim Hassan, afirmou que a lesão exigirá quatro semanas de tratamento, o que efetivamente tiraria Salah dos jogos restantes do Liverpool, mas o clube ainda não confirmou isso.
Perder Salah no meio do ano representa uma mudança radical para o Liverpool. Desde que chegou da Roma em 2017, Salah se estabeleceu como um dos maiores jogadores de todos os tempos, marcando mais de 250 gols e conquistando todos os principais troféus possíveis.
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E agora?
Salah receberá uma despedida emocionante durante a última partida do Liverpool nesta temporada, independentemente de ele jogar ou não. Seu foco passará então para a Copa do Mundo de 2026, onde se espera que ele esteja em forma para liderar o Egito em um grupo que conta com Bélgica, Nova Zelândia e Irã.
Seja indo para o Oriente Médio para se tornar o rosto da liga saudita ou optando por uma última aventura em outra grande divisão europeia, o “Rei Egípcio” está prestes a iniciar um novo capítulo em sua carreira lendária.