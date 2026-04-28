Mohamed Salah, ícone do Liverpool que está de saída, anunciará seu novo clube “em poucos dias”, afirma membro da comissão técnica do Egito

Embora a Liga Profissional Saudita continue sendo o destino mais provável para Salah, se acreditarmos nas notícias generalizadas, seu agente, Ramy Abbas Issa, tem mantido uma certa aura de mistério, tendo afirmado anteriormente que “ninguém sabe” onde o atacante jogará em seguida. No entanto, Murad afirma que um anúncio oficial está iminente.

“Há notícias sendo publicadas sobre ele ter recebido ofertas da Itália, da França e de outros grandes times do mundo — isso é, obviamente, verdade, ele é uma grande estrela e seria uma grande aquisição para qualquer time”, disse o membro da comissão técnica do Egito, conforme reportado pela Four Four Two. “Seja qual for o time que Salah escolher, nós o apoiaremos — ele [também] tem ofertas da Arábia Saudita… Acho que em alguns dias ele anunciará seu próximo destino.”