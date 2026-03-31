Mohamed Salah foi dissuadido de se juntar a Lionel Messi na MLS, já que a estrela do Liverpool, prestes a deixar o clube, recebeu conselhos sobre transferências inspirados em Cristiano Ronaldo

Há algum tempo que se fala de um novo começo no Oriente Médio no que diz respeito ao futuro de Salah. Ele já foi alvo de ofertas milionárias provenientes daquela região. O interesse sempre foi rejeitado, tendo sido assinado um novo contrato em Anfield em abril de 2025.

Esses termos têm validade por mais 15 meses, mas serão rescindidos no verão. O Liverpool concordou em se separar de seu craque, vencedor da Premier League e da Liga dos Campeões, sem exigir uma taxa de transferência.

Como era de se esperar, as especulações estão a todo vapor sobre o próximo destino de Salah. Dizem que propostas mais lucrativas foram recebidas da Arábia Saudita, enquanto os principais times europeus não perderam a esperança de garantir a contratação do jogador. Times dos Estados Unidos também tentarão a sorte na tentativa de contratar Salah.