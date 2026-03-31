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Mohamed Salah foi dissuadido de se juntar a Lionel Messi na MLS, já que a estrela do Liverpool, prestes a deixar o clube, recebeu conselhos sobre transferências inspirados em Cristiano Ronaldo
Europa, Arábia Saudita ou Estados Unidos: onde Salah vai parar?
Há algum tempo que se fala de um novo começo no Oriente Médio no que diz respeito ao futuro de Salah. Ele já foi alvo de ofertas milionárias provenientes daquela região. O interesse sempre foi rejeitado, tendo sido assinado um novo contrato em Anfield em abril de 2025.
Esses termos têm validade por mais 15 meses, mas serão rescindidos no verão. O Liverpool concordou em se separar de seu craque, vencedor da Premier League e da Liga dos Campeões, sem exigir uma taxa de transferência.
Como era de se esperar, as especulações estão a todo vapor sobre o próximo destino de Salah. Dizem que propostas mais lucrativas foram recebidas da Arábia Saudita, enquanto os principais times europeus não perderam a esperança de garantir a contratação do jogador. Times dos Estados Unidos também tentarão a sorte na tentativa de contratar Salah.
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Por que Salah foi desaconselhado a se transferir para jogar ao lado de Messi na MLS
Tem-se especulado que Sir David Beckham poderia tentar reunir Salah e Messi, oito vezes vencedor da Bola de Ouro, no sul da Flórida. Ibrahim Hassan, no entanto, é da opinião de que não se deve perseguir nenhum sonho americano.
Ele falou ao On Sport sobre as grandes decisões que Salah enfrenta: “Pessoalmente, eu preferiria que ele
ficasse na Europa. Ouvi falar de ofertas do Paris Saint-Germain, do Bayern de Munique e de clubes da liga italiana.
“Uma transferência para a Major League Soccer? Ele ficaria muito longe dos holofotes. Você não se lembraria de Salah mais
do que eu me lembro de Messi agora; eu nem tento assistir aos jogos dele.”
Salah foi aconselhado a seguir Ronaldo para o Oriente Médio
Enquanto Salah é instado a ignorar qualquer sinal de admiração vindo dos Estados Unidos, o comissário da MLS, Don Garber, deixou a porta aberta para essa possibilidade. Ele afirmou recentemente na conferência do Sports Business Journal: “Mo Salah é um dos grandes jogadores da história da Premier League... Adoraria vê-lo em nossa liga.”
Ele já havia declarado em dezembro: “Que grande jogador ele seria na MLS, e acho que nós lhe proporcionaríamos uma excelente plataforma.
“Obviamente, se [Salah] algum dia decidir vir para a Major League Soccer, nós o receberíamos de braços abertos. Eu diria que ele deveria entrar em contato com Leo e com Thomas Müller para ver como eles têm sido felizes, bem-sucedidos e como realmente abraçaram a experiência de estar na Major League Soccer.”
Há benefícios óbvios em ir para os Estados Unidos, mas Hassan acredita que a carreira de Salah seria mais bem servida em outro lugar. Se não for possível encontrar um destino na Europa, ele acha que a Arábia Saudita seria a opção mais lógica.
Ele continuou falando sobre outro nome conhecido que se juntaria a jogadores como Ronaldo e Karim Benzema naquela divisão: “Se ele não receber ofertas da Europa, então
uma transferência para a liga saudita seria uma boa opção, especialmente com grandes nomes como Cristiano.”
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Será que Salah, lenda do Liverpool, conquistará mais títulos com os Reds?
Por enquanto, Salah busca encerrar sua trajetória de nove anos no Liverpool em grande estilo. O três vezes eleito o Melhor Jogador do Ano pela PFA marcou 255 gols pelos Reds em 435 partidas.
Seu status de lenda contemporânea em Merseyside já está garantido, e é possível que esse legado seja ainda mais consolidado, já que a equipe de Arne Slot busca conquistar os títulos da Liga dos Campeões e da FA Cup em 2026.