Mohamed Salah foi aconselhado a se transferir para a MLS e “se tornar uma megaestrela como Lionel Messi”, após ter sido identificada a “principal razão” para suas dificuldades no Liverpool

Com apenas cinco gols na Premier League nesta temporada, Salah não conseguiu repetir a forma impressionante que o levou a marcar 29 gols no campeonato e, praticamente sozinho, levar o Liverpool ao título no ano passado. Ao abordar essa queda acentuada, Smicer apontou a ausência de um parceiro de confiança na ala direita como um fator importante para a aparente falta de ritmo de Salah em comparação com as temporadas anteriores.

“Acho que um grande motivo pelo qual não deu certo nesta temporada é porque ele perdeu Trent Alexander-Arnold como lateral-direito. Ele poderia jogar ao lado dele de olhos fechados. Eles se conheciam tão bem em campo. Nesta temporada, ele teve Conor Bradley, Jeremie Frimpong e, às vezes, Dominik Szoboszlai; não é confortável para ele. Ele ainda tem muitos jogos pela frente nos próximos anos; não será no Liverpool, mas ele terá a última palavra”, observou Smicer.