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Mohamed Salah Lionel Messi 2026Getty/GOAL
Muhammad Zaki

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Mohamed Salah foi aconselhado a se transferir para a MLS e “se tornar uma megaestrela como Lionel Messi”, após ter sido identificada a “principal razão” para suas dificuldades no Liverpool

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O ícone do Liverpool, Vladimir Smicer, instou Mohamed Salah a recusar as ofertas milionárias da Arábia Saudita em favor de uma transferência para a MLS, sugerindo que o egípcio poderia alcançar o mesmo nível de estrelato mundial que Lionel Messi nos Estados Unidos. O ex-meio-campista dos Reds também acredita ter identificado a razão tática por trás da queda incomum no desempenho de Salah sob o comando de Arne Slot nesta temporada.

  • Será que o sonho americano está chamando Salah?

    Enquanto Salah se prepara para deixar o Liverpool, Smicer acredita que os Estados Unidos oferecem o cenário perfeito para o próximo capítulo. Em entrevista à BetVictor, o ex-jogador da seleção tcheca sugeriu que a crescente cultura do futebol nos EUA torna o país um destino mais atraente do que a Liga Profissional da Arábia Saudita. Ele disse: “Mohamed Salah para a MLS ou para a Arábia Saudita? Depende da cultura para a qual ele queira ir, mas ele será adorado em qualquer lugar. Acho que nos EUA, para mim, o futebol está crescendo lá. Os estádios estão começando a encher. É um bom ambiente. Se eu estivesse no lugar dele, iria para os EUA. Mas vamos ver o que ele vai decidir. Talvez ele possa nos surpreender e ficar na Europa. Nunca se sabe. Mas nos EUA, ele seria uma megaestrela como Lionel Messi.”

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  • Trent Alexander-Arnold Mohamed Salah Liverpool 2024Getty Images

    A "grande razão" por trás da queda de rendimento de Salah

    Com apenas cinco gols na Premier League nesta temporada, Salah não conseguiu repetir a forma impressionante que o levou a marcar 29 gols no campeonato e, praticamente sozinho, levar o Liverpool ao título no ano passado. Ao abordar essa queda acentuada, Smicer apontou a ausência de um parceiro de confiança na ala direita como um fator importante para a aparente falta de ritmo de Salah em comparação com as temporadas anteriores.

    “Acho que um grande motivo pelo qual não deu certo nesta temporada é porque ele perdeu Trent Alexander-Arnold como lateral-direito. Ele poderia jogar ao lado dele de olhos fechados. Eles se conheciam tão bem em campo. Nesta temporada, ele teve Conor Bradley, Jeremie Frimpong e, às vezes, Dominik Szoboszlai; não é confortável para ele. Ele ainda tem muitos jogos pela frente nos próximos anos; não será no Liverpool, mas ele terá a última palavra”, observou Smicer.

  • A notícia da saída aliviou a pressão

    A narrativa em torno de Salah mudou significativamente após a confirmação de que ele deixaria Anfield. Embora notícias como essa possam muitas vezes abalar um elenco, o vencedor da Liga dos Campeões de 2005 acredita que a transparência, na verdade, beneficiou o jogador ao silenciar as especulações constantes sobre sua contagem de gols.

    Refletindo sobre o momento em que a notícia foi divulgada, Smicer observou: “Acho que foi a decisão certa. Acho que isso tira a pressão de seus ombros também, porque havia dúvidas sobre sua forma, questionando por que ele não estava marcando 30 gols como todos os anos. Agora acho que o ar está limpo, sabemos o que vai acontecer e podemos nos concentrar em nossos objetivos para a temporada. Então, acho que foi a decisão certa. Tenho que dar os parabéns a ele por ter concordado com isso, porque deve ter sido difícil decidir fazer isso.”

  • FBL-EUR-C1-PSG-LIVERPOOLAFP

    O que vem por aí para o King egípcio?

    A tensão em torno do papel de Salah ficou ainda mais evidente durante as recentes atuações do Liverpool na Europa. Klopp tomou a decisão de deixar o ponta no banco durante os 90 minutos da derrota por 2 a 0 para o PSG, alegando posteriormente que sua equipe estava em “modo de sobrevivência” e que era melhor para o atacante poupar suas energias.

    Com uma montanha a escalar na partida de volta em Anfield, a pressão recai sobre a comissão técnica para reintegrar efetivamente seu astro em saída. Enquanto os Reds buscam equilibrar a disputa pelo top 5 do campeonato nacional com suas ambições continentais restantes, o foco permanece em saber se Salah conseguirá escrever um capítulo final de ouro antes de possivelmente partir para os EUA ou o Oriente Médio.

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