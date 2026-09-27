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Mohamed Salah fica fora da seleção do Egito para duelo com o Sudão do Sul por temor ao gramado artificial
Egito opta pela cautela com estrela do Trabzonspor
A Federação Egípcia de Futebol confirmou que Salah estará ausente da equipe quando o Egito enfrentar o Sudão do Sul nesta terça-feira. A decisão foi tomada como medida de precaução para garantir a condição física a longo prazo do ícone do Trabzonspor, que segue como o ponto central das ambições da seleção nacional. Dirigentes apontaram as condições específicas do local como o principal motivo para sua ausência no próximo compromisso.
Em comunicado divulgado por seus canais oficiais, a Federação Egípcia explicou a situação: "A comissão técnica da seleção egípcia, liderada pelo técnico Hossam Hassan, decidiu poupar Mohamed Salah da partida contra o Sudão do Sul. O motivo para isso é o gramado artificial em que a partida será disputada."
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Acordo pré-estabelecido garante a segurança de Salah
Essa decisão não foi uma reação de última hora, mas sim parte de uma estratégia planejada previamente entre o jogador e a comissão técnica. A federação destacou que Salah está sendo preservado devido ao impacto potencial do gramado artificial em suas articulações e em sua condição física geral. Entende-se que esse acordo já havia sido discutido e acertado antes da partida anterior da equipe pelas Eliminatórias da Copa Africana de Nações contra Angola, na qual o atacante teve papel importante.
Naquele confronto com Angola, disputado na sexta-feira, Salah atuou por 60 minutos em uma partida que terminou empatada em 0 a 0. Com a campanha de classificação em pleno andamento, Hassan e sua comissão acreditam que controlar a minutagem do jogador de 34 anos é vital.
Reforços defensivos também ausentes
Salah não é o único desfalque de peso dos Faraós enquanto a equipe se prepara para sua viagem pelo continente. O zagueiro do Nice Mohamed Abdelmonem também foi deixado fora da delegação, com o clube e a seleção optando por adotar extrema cautela em relação à sua recuperação. O defensor tem histórico de graves problemas no joelho, e especialistas médicos recomendaram não expor suas articulações às exigências da grama artificial, que não tem a absorção natural de impacto dos gramados tradicionais.
Com Salah e Abdelmonem fora, o Egito terá de confiar na profundidade de seu elenco para superar um compromisso que apresenta desafios ambientais únicos. A comissão técnica segue focada na classificação para o torneio de 2027, ao mesmo tempo em que equilibra as necessidades físicas imediatas de suas estrelas que atuam na Europa em um calendário global do futebol congestionado.
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Olhando para os próximos jogos
Além do desafio imediato das eliminatórias da Copa Africana de Nações, o Egito também já projeta um amistoso contra a África do Sul em 4 de outubro. A África do Sul representará um teste duro para a seleção norte-africana, especialmente após uma campanha relativamente bem-sucedida do país na Copa do Mundo. Embora a África do Sul tenha acabado eliminada do torneio global nas oitavas de final após uma derrota para o Canadá, a equipe provou que pode competir com adversários de alto nível. Essas partidas servem como preparação vital para os próximos grandes torneios, permitindo que a comissão técnica teste diferentes formações táticas.
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