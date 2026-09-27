A Federação Egípcia de Futebol confirmou que Salah estará ausente da equipe quando o Egito enfrentar o Sudão do Sul nesta terça-feira. A decisão foi tomada como medida de precaução para garantir a condição física a longo prazo do ícone do Trabzonspor, que segue como o ponto central das ambições da seleção nacional. Dirigentes apontaram as condições específicas do local como o principal motivo para sua ausência no próximo compromisso.

Em comunicado divulgado por seus canais oficiais, a Federação Egípcia explicou a situação: "A comissão técnica da seleção egípcia, liderada pelo técnico Hossam Hassan, decidiu poupar Mohamed Salah da partida contra o Sudão do Sul. O motivo para isso é o gramado artificial em que a partida será disputada."