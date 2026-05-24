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Mohamed Salah explica quando o Liverpool é o “pior clube do mundo”, enquanto o astro egípcio faz seu discurso de despedida aos companheiros de equipe em Anfield
Salah deixa mensagem de despedida antes de deixar o Liverpool
Salah dirigiu-se ao elenco do Liverpool antes de sua última partida pelo clube contra o Brentford. Durante uma apresentação no centro de treinamento do clube ao lado de Andy Robertson, o atacante alertou seus companheiros sobre as exigências que vêm com o fato de defender o Liverpool. Salah admitiu que a vida em Anfield pode mudar drasticamente dependendo dos resultados.
O egípcio exortou o elenco a manter os padrões esperados no clube após sua saída. Sua saída encerra uma passagem de enorme sucesso em Merseyside. Desde que chegou ao Liverpool em 2017, Salah marcou 257 gols e se consolidou como o terceiro maior artilheiro de todos os tempos do clube.
Salah reflete sobre a pressão no Liverpool e a despedida emocionante
Salah falou com franqueza sobre a intensidade que envolve o Liverpool e as expectativas depositadas nos jogadores em Anfield. O atacante também refletiu sobre sua emocionante despedida, após passar quase uma década no clube.
"Não quero ficar emocionado hoje, porque amanhã vai ser um dia emocionante", disse Salah. "Mas eu realmente aprecio cada momento que vivi neste clube. Passei ótimos momentos com todos vocês, e isso é algo que levarei comigo no futuro, então muito obrigado. Espero vê-los novamente em breve."
“Esperem, tem mais uma coisa que quero dizer. Estar no Liverpool, vencer pelo Liverpool e ganhar jogos é a melhor coisa que pode acontecer a vocês. Acho que este é o melhor clube do mundo quando se ganha algo e o pior clube do mundo quando se perde. Então, é melhor vocês ganharem no ano que vem.”
O caça-níquel é uma homenagem a uma máquina
Slot, que levou o Liverpool ao título da Premier League em sua temporada de estreia, elogiou o impacto que Salah teve em seu mandato e na história recente do clube.
“Na temporada passada, ele disse que a conquista mais especial que eu tive foi o título da Premier League”, disse Slot aos repórteres. “Agora posso afirmar com certeza que essa foi a conquista mais especial da minha vida, então vou me lembrar disso e de como ele foi importante naquela temporada para o clube e, consequentemente, também para mim, com todos os gols que marcou.”
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O Liverpool se prepara para a vida após a saída de Salah
O Liverpool enfrenta agora o desafio de substituir um dos jogadores mais influentes da história recente do clube. Os gols, a liderança e a experiência de Salah têm sido fundamentais para o sucesso da equipe nos últimos nove anos.