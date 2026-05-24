Mohamed Salah explica quando o Liverpool é o “pior clube do mundo”, enquanto o astro egípcio faz seu discurso de despedida aos companheiros de equipe em Anfield

Salah falou com franqueza sobre a intensidade que envolve o Liverpool e as expectativas depositadas nos jogadores em Anfield. O atacante também refletiu sobre sua emocionante despedida, após passar quase uma década no clube.

"Não quero ficar emocionado hoje, porque amanhã vai ser um dia emocionante", disse Salah. "Mas eu realmente aprecio cada momento que vivi neste clube. Passei ótimos momentos com todos vocês, e isso é algo que levarei comigo no futuro, então muito obrigado. Espero vê-los novamente em breve."

“Esperem, tem mais uma coisa que quero dizer. Estar no Liverpool, vencer pelo Liverpool e ganhar jogos é a melhor coisa que pode acontecer a vocês. Acho que este é o melhor clube do mundo quando se ganha algo e o pior clube do mundo quando se perde. Então, é melhor vocês ganharem no ano que vem.”



