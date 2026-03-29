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Mohamed Salah estaria em negociações para se juntar a Lionel Messi no Inter Miami? Atualização sobre a transferência na MLS, enquanto o astro egípcio se prepara para deixar o Liverpool como jogador sem contrato
O Liverpool já não conta com o último ano do contrato de Salah
Embora Salah tenha passado por uma temporada 2025-26 difícil em Anfield — tendo até mesmo feito uma explosão de raiva dirigida ao Liverpool em um determinado momento, além de passar por um período frustrante no banco de reservas —, a notícia de sua saída iminente ainda pegou muitos de surpresa.
Foi confirmado que o último ano do contrato do atacante, vencedor da Premier League e da Liga dos Campeões, em Merseyside será rescindido. Em vez de permanecer em seu ambiente atual até 2027, ele dará início a uma nova etapa em questão de semanas.
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Liga Profissional da Arábia Saudita ou MLS: opções futuras para Salah
Com Salah repentinamente disponível e sem a necessidade de pagamento de qualquer valor de transferência, não é de se surpreender que o interesse pelo artilheiro de 33 anos tenha disparado. Há algum tempo se discute uma possível transferência para o Oriente Médio. Lá, são oferecidos contratos lucrativos, com o astro português Cristiano Ronaldo já trabalhando em um deles no Al-Nassr.
No entanto, diz-se que times dos Estados Unidos também entraram na disputa pela contratação de Salah. Há especulações de que Sir David Beckham e companhia poderiam tentar atrair o três vezes Jogador do Ano da PFA para o sul da Flórida — formando uma dupla com o argentino Messi, considerado o maior de todos os tempos.
O agente de Salah, Ramy Abbas Issa, postou nas redes sociais em resposta aos rumores sobre o próximo destino de seu cliente: “Não sabemos onde Mohamed jogará na próxima temporada. Isso também significa que ninguém mais sabe.”
Será que Salah poderia se juntar a Messi na MLS, no Inter Miami?
O especialista em transferências Romano reforçou essa posição, comentando em seu canal no YouTube sobre os rumores em torno de uma possível busca pelo sonho americano: “Falando do Inter de Miami, tem havido muita especulação na Inglaterra sobre a possível chegada de Mohamed Salah para se juntar a Leo Messi lá.
“Especialmente depois do grande anúncio do Inter Miami – a nova arquibancada Leo Messi no estádio deles, o que é inacreditável. Imaginem o Messi jogando em um estádio com uma arquibancada com o nome dele!
“Mas, pessoal, deixem-me esclarecer isso muito claramente: o Inter de Miami não está em negociações para contratar Mo Salah. Apesar das notícias, apesar dos rumores por toda parte, isso não é verdade. Salah não iniciou conversas com o Inter de Miami.
“O que é verdade é que Salah deixará o Liverpool como jogador sem contrato no final da temporada – tecnicamente, seu contrato vai até 2027, mas o Liverpool o deixará ir sem cobrar nada, como parte da decisão mútua de se separarem. Portanto, agora a equipe de Salah está livre para conversar com qualquer clube. Esperem muitas notícias – mas, até hoje, não há acordo com ninguém.
“A Liga Profissional da Arábia Saudita, é claro, ainda sonha com ele. Eles vêm tentando há dois anos e, desta vez, finalmente têm uma chance real. Portanto, fiquem de olho nisso – grandes mudanças estão por vir, mas ainda não vêm do Inter de Miami.”
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O histórico de Salah no Liverpool: gols e títulos
Salah, quatro vezes vencedor da Chuteira de Ouro da Premier League, marcou 255 gols pelo Liverpool em 435 partidas. Apenas cinco desses gols foram marcados na primeira divisão inglesa nesta temporada, com seu rendimento diminuindo à medida que os Reds enfrentam dificuldades coletivas para manter a regularidade.
Ele ainda pode sair com mais títulos em seu currículo, já que a equipe de Arne Slot chegou às quartas de final da FA Cup e da Liga dos Campeões. Resta saber onde ele buscará novas conquistas, com grandes chances de que o Inter Miami — que nunca se esquivou de sua política de contratações “Galácticos” — venha a questionar as intenções de Salah em algum momento.