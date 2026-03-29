Mohamed Salah estaria em negociações para se juntar a Lionel Messi no Inter Miami? Atualização sobre a transferência na MLS, enquanto o astro egípcio se prepara para deixar o Liverpool como jogador sem contrato

O especialista em transferências Romano reforçou essa posição, comentando em seu canal no YouTube sobre os rumores em torno de uma possível busca pelo sonho americano: “Falando do Inter de Miami, tem havido muita especulação na Inglaterra sobre a possível chegada de Mohamed Salah para se juntar a Leo Messi lá.

“Especialmente depois do grande anúncio do Inter Miami – a nova arquibancada Leo Messi no estádio deles, o que é inacreditável. Imaginem o Messi jogando em um estádio com uma arquibancada com o nome dele!

“Mas, pessoal, deixem-me esclarecer isso muito claramente: o Inter de Miami não está em negociações para contratar Mo Salah. Apesar das notícias, apesar dos rumores por toda parte, isso não é verdade. Salah não iniciou conversas com o Inter de Miami.

“O que é verdade é que Salah deixará o Liverpool como jogador sem contrato no final da temporada – tecnicamente, seu contrato vai até 2027, mas o Liverpool o deixará ir sem cobrar nada, como parte da decisão mútua de se separarem. Portanto, agora a equipe de Salah está livre para conversar com qualquer clube. Esperem muitas notícias – mas, até hoje, não há acordo com ninguém.

“A Liga Profissional da Arábia Saudita, é claro, ainda sonha com ele. Eles vêm tentando há dois anos e, desta vez, finalmente têm uma chance real. Portanto, fiquem de olho nisso – grandes mudanças estão por vir, mas ainda não vêm do Inter de Miami.”