Mohamed Salah está ansioso para “se despedir da maneira certa” dos torcedores do Liverpool após marcar um gol decisivo contra o Everton

Salah garantiu que sua última participação no clássico de Merseyside fosse digna de entrar para a história, abrindo o placar no Hill Dickinson Stadium na vitória do Liverpool por 2 a 1. O gol teve um significado muito além do resultado, já que permitiu ao jogador de 32 anos igualar o recorde de Steven Gerrard de maior número de gols marcados por um jogador do Liverpool em clássicos de Merseyside na Premier League, com nove gols.

Refletindo sobre a vitória conquistada com muito esforço, que acabou sendo garantida por um cabeceio de Virgil van Dijk nos acréscimos, Salah manteve a humildade em relação à sua conquista individual. “É uma sensação ótima, para ser sincero”, disse ele à Sky Sports.

“O mais importante era ajudar a equipe a se acalmar e manter a confiança, porque sabíamos antes do jogo que seria complicado, que seria uma partida difícil. Estou feliz que, no final, conseguimos vencer.”