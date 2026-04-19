AFP
Traduzido por
Mohamed Salah está ansioso para “se despedir da maneira certa” dos torcedores do Liverpool após marcar um gol decisivo contra o Everton
Um gol histórico no clássico
Salah garantiu que sua última participação no clássico de Merseyside fosse digna de entrar para a história, abrindo o placar no Hill Dickinson Stadium na vitória do Liverpool por 2 a 1. O gol teve um significado muito além do resultado, já que permitiu ao jogador de 32 anos igualar o recorde de Steven Gerrard de maior número de gols marcados por um jogador do Liverpool em clássicos de Merseyside na Premier League, com nove gols.
Refletindo sobre a vitória conquistada com muito esforço, que acabou sendo garantida por um cabeceio de Virgil van Dijk nos acréscimos, Salah manteve a humildade em relação à sua conquista individual. “É uma sensação ótima, para ser sincero”, disse ele à Sky Sports.
“O mais importante era ajudar a equipe a se acalmar e manter a confiança, porque sabíamos antes do jogo que seria complicado, que seria uma partida difícil. Estou feliz que, no final, conseguimos vencer.”
- AFP
Dizer adeus "da maneira certa"
Com apenas cinco partidas restantes em sua carreira no Liverpool, a realidade da saída iminente de Salah começa a se tornar evidente para a torcida de Anfield.
O atacante confirmou no mês passado que deixará o clube ao final da atual temporada, encerrando uma passagem lendária por Merseyside, onde conquistou todos os principais títulos possíveis.
Quando questionado se já havia começado a refletir sobre sua trajetória, Salah insistiu que seu foco continua no presente. “Não, mas eu gostaria de continuar marcando gols e ajudar o time a, pelo menos, garantir a classificação para a Liga dos Campeões nesta temporada. E espero me despedir da maneira certa”, explicou.
Van Dijk presta homenagem ao seu “excelente” companheiro de equipe
A importância da saída de Salah não passa despercebida aos seus companheiros de equipe, especialmente ao capitão do clube, Van Dijk. O zagueiro holandês elogiou efusivamente o homem que tem sido seu parceiro de conquistas nos últimos oito anos.
“Vou falar muito sobre ele nas próximas semanas”, disse Van Dijk.
“Mas veja bem, ele é muito importante para nós, dentro e fora de campo. Eu diria que, às vezes, a valorização só vem depois que os jogadores vão embora, mas nós o valorizamos muito. Ele é um companheiro de equipe excepcional; obviamente, passamos por tudo juntos: altos e baixos.”
- Getty Images Sport
Um final emocionante em Anfield
As últimas semanas da temporada prometem ser um período emocionante para todos os que estão ligados ao clube. Enquanto o Liverpool continua sua luta por um lugar entre os cinco primeiros e pela classificação para a Liga dos Campeões, a contribuição de Salah continuará sendo fundamental para as esperanças da equipe.
“Ele continuará sendo importante nos últimos cinco jogos que temos pela frente e, com certeza, será um momento emocionante para ele e sua família”, acrescentou Van Dijk.
“Mas para nós também, porque ele significou muito para mim, muito para a equipe e, claro, para os torcedores. Mas, antes de tudo, ainda temos um trabalho a fazer e ele sabe disso — esse é o foco principal.”