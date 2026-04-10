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Mohamed Salah envia mensagem emocionante a Andy Robertson após o anúncio da saída do companheiro de equipe do Liverpool
A homenagem de uma lenda a um amigo
Recorrendo às redes sociais para compartilhar seus sentimentos, Salah postou uma série de imagens que mostram a longa parceria da dupla em Merseyside. O atacante egípcio teve dificuldade em encontrar as palavras certas para uma despedida que marca o fim de uma era para os Reds, destacando o profundo laço pessoal que formaram desde que ambos chegaram ao clube no verão de 2017.
Ele escreveu em seu X (antigo Twitter) @MoSalah: “Com essas fotos mostrando o vínculo que compartilhamos, quase senti que poderia me safar sem dizer nada sobre a sua saída. Foi uma honra ser seu companheiro de equipe e seu amigo. Você conquistou tudo e parte como uma lenda. Tenho certeza de que nos encontraremos novamente.”
A mensagem vem depois que Robertson liderou as homenagens no vestiário a Salah após o próprio anúncio de saída do atacante, refletindo o respeito mútuo entre dois grandes nomes de Anfield.
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O fim de uma jornada de nove anos
O Liverpool confirmou oficialmente que o capitão da seleção da Escócia encerrará sua carreira de nove anos repleta de conquistas quando seu contrato expirar neste verão. Contratado do Hull City por uma quantia modesta, o jogador de 32 anos superou todas as expectativas, tornando-se um pilar fundamental das equipes que conquistaram a Inglaterra, a Europa e o mundo sob o comando de Jurgen Klopp e, posteriormente, de Arne Slot. O clube reconheceu sua imensa contribuição, destacando que ele partirá como uma “verdadeira lenda do Liverpool” após disputar 373 partidas.
Refletindo sobre sua decisão, o jogador da seleção da Escócia admitiu que deixar Anfield é a coisa mais difícil que já teve de fazer. “Isso tem sido uma parte enorme da minha vida e da vida da minha família nos últimos nove anos”, disse Robertson. “Mas, para mim, os jogadores seguem em frente, outras pessoas seguem em frente – o que permanece igual é o clube e, obviamente, os torcedores. Tive nove anos incríveis aqui. Acho que agora é a hora de seguir em frente e ir para onde quer que seja meu próximo destino.”
Grande êxodo em Anfield
A saída de Robertson coincide com um período de transição significativo para o Liverpool, já que ele se torna a segunda grande estrela a anunciar sua saída neste verão. Enquanto Salah se despede após concordar em rescindir seu contrato um ano antes do previsto, Robertson parte como jogador sem vínculo. A dupla saída marca uma troca de guarda, com o clube avançando em direção a um elenco mais jovem enquanto se despede dos veteranos de sua equipe mais bem-sucedida das últimas décadas.
O escocês tem atuado mais como reserva nesta temporada, muitas vezes ficando em segundo plano em relação ao recém-contratado Milos Kerkez. Apesar de ter perdido espaço na equipe, ele continua determinado a encerrar sua última campanha em alta, afirmando: “Ainda estou totalmente focado em tentar terminar esta temporada da forma mais positiva possível, para ajudar esses rapazes e tentar proporcionar mais alguns bons momentos aos torcedores. Esse é o meu objetivo e espero que possamos conseguir.”
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Um legado gravado em prata
Robertson deixa para trás uma coleção de troféus que inclui nove títulos, com destaque para os dois campeonatos da Premier League e a Liga dos Campeões de 2019. Sua contribuição estatística é igualmente impressionante, tendo registrado 82 participações em gols a partir da defesa durante o tempo em que vestiu a camisa vermelha. Sua energia incansável na lateral esquerda tornou-se uma marca registrada da identidade do Liverpool, fazendo dele uma das figuras mais queridas da era moderna do Kop.