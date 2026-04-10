Mohamed Salah envia mensagem emocionante a Andy Robertson após o anúncio da saída do companheiro de equipe do Liverpool

Recorrendo às redes sociais para compartilhar seus sentimentos, Salah postou uma série de imagens que mostram a longa parceria da dupla em Merseyside. O atacante egípcio teve dificuldade em encontrar as palavras certas para uma despedida que marca o fim de uma era para os Reds, destacando o profundo laço pessoal que formaram desde que ambos chegaram ao clube no verão de 2017.

Ele escreveu em seu X (antigo Twitter) @MoSalah: “Com essas fotos mostrando o vínculo que compartilhamos, quase senti que poderia me safar sem dizer nada sobre a sua saída. Foi uma honra ser seu companheiro de equipe e seu amigo. Você conquistou tudo e parte como uma lenda. Tenho certeza de que nos encontraremos novamente.”

A mensagem vem depois que Robertson liderou as homenagens no vestiário a Salah após o próprio anúncio de saída do atacante, refletindo o respeito mútuo entre dois grandes nomes de Anfield.