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Mohamed Salah é usado como alerta contratual para Bruno Fernandes no Manchester United, com o clube sendo avisado sobre por que não pode oferecer £ 600 mil por semana ao capitão talismânico
Fernandes se tornou um recordista da Premier League
Muitos se apressaram em sugerir que Fernandes se tornou um ativo sem preço no chamado ‘Teatro dos Sonhos’, sendo impossível ignorar sua contribuição para a causa coletiva. A história da Premier League foi feita na temporada passada, ao registrar 21 assistências em uma única campanha da elite.
Mais momentos de magia já foram entregues em 2026-27, com um hat-trick decisivo registrado contra o Ipswich na última partida. Sem Fernandes à disposição, é assustador pensar o que os últimos sete anos teriam proporcionado ao lado vermelho de Manchester.
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Manchester United espera chegar a um acordo por um novo contrato com o capitão do clube
No entanto, ele entrou no último ano de seu contrato atual com o United. Há a opção de acionar uma extensão de 12 meses, o que deve ser feito, mas o plano é firmar um acordo totalmente novo.
Ainda não foi assinado nenhum documento e, como já houve interesse da Saudi Pro League, surgiram preocupações em relação ao futuro a curto e longo prazo. É preciso tomar decisões, semelhantes às que já foram tomadas com um astro egípcio em Anfield, sobre quanto vale um ícone em envelhecimento.
O Manchester United deve pagar o que for preciso para manter Fernandes?
Quando foi dito a Strachan, que falava em nome da Grosvenor Sport, que o United precisa fazer o que for preciso para manter Fernandes, o ex-meio-campista do Manchester United disse à GOAL: “Disseram isso sobre Salah: ‘tem que renovar com ele’. Jamie Carragher: ‘deem a ele tudo o que ele quer’.
“Você não pode fazer isso, dar a ele tudo o que ele quer. Ele quer £600.000 por semana. Não, não podemos fazer isso, porque, se dermos a ele £600.000 por semana, os caras abaixo dele vão querer £250.000, £300.000, £400.000. Você simplesmente não pode dizer: ‘deem a ele o que ele quer, tem que renovar com ele’.
“O que precisa acontecer no time para que isso não seja um assunto tão grande é ser um time melhor, um time mais completo. Isso então tira o medo de perder Bruno Fernandes. Mas eu consigo ver esse medo agora, porque tudo o que acontece no Manchester United passa por esse cara. Tudo.
“Tenho que dizer que, se eu fosse jogador do Manchester United, me sentiria um pouco envergonhado. Sabe, ‘como podemos deixar esse sujeito fazer tudo?’ É um pouco como era conosco com Bryan Robson. Ele fazia tudo, mas pelo menos nós tentávamos ajudá-lo, fazíamos alguns gols.
“Mas deve ser difícil para ele. Eu gostaria de ver o restante dos jogadores se tornar um time mais completo, que não fique girando em torno de Bruno Fernandes. Você simplesmente não pode dizer: ‘vamos renovar com ele’. Que contrato? Até os 36, 37?
“Como eu disse, Mo Salah deveria ser o alerta para esse tipo de jogador, esse tipo de momento na carreira. Dê a ele tudo o que ele quer, e depois você diz: ‘ah, não deveríamos ter feito isso porque ele não teve uma grande temporada’. Mas isso sempre ia acontecer. Você simplesmente não pode dizer: ‘dê a ele o que você quer’. Simplesmente não funciona assim.”
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Quanto pode valer o novo contrato de Fernandes?
Foi sugerido que o United está disposto a fazer de Fernandes o jogador mais bem pago do elenco, com mais um ano sendo acrescentado ao seu contrato, em um salário semanal de £ 350.000. Resta saber se essa oferta é atraente o suficiente.
Diz-se que um companheiro de seleção da lenda dos Red Devils Cristiano Ronaldo tem outras opções a considerar, com muito dinheiro sendo investido na Turquia neste momento, mas a expectativa é que ele faça parte dos esforços em andamento para trazer os títulos de volta a Old Trafford.
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