Quando foi dito a Strachan, que falava em nome da Grosvenor Sport, que o United precisa fazer o que for preciso para manter Fernandes, o ex-meio-campista do Manchester United disse à GOAL: “Disseram isso sobre Salah: ‘tem que renovar com ele’. Jamie Carragher: ‘deem a ele tudo o que ele quer’.

“Você não pode fazer isso, dar a ele tudo o que ele quer. Ele quer £600.000 por semana. Não, não podemos fazer isso, porque, se dermos a ele £600.000 por semana, os caras abaixo dele vão querer £250.000, £300.000, £400.000. Você simplesmente não pode dizer: ‘deem a ele o que ele quer, tem que renovar com ele’.

“O que precisa acontecer no time para que isso não seja um assunto tão grande é ser um time melhor, um time mais completo. Isso então tira o medo de perder Bruno Fernandes. Mas eu consigo ver esse medo agora, porque tudo o que acontece no Manchester United passa por esse cara. Tudo.

“Tenho que dizer que, se eu fosse jogador do Manchester United, me sentiria um pouco envergonhado. Sabe, ‘como podemos deixar esse sujeito fazer tudo?’ É um pouco como era conosco com Bryan Robson. Ele fazia tudo, mas pelo menos nós tentávamos ajudá-lo, fazíamos alguns gols.

“Mas deve ser difícil para ele. Eu gostaria de ver o restante dos jogadores se tornar um time mais completo, que não fique girando em torno de Bruno Fernandes. Você simplesmente não pode dizer: ‘vamos renovar com ele’. Que contrato? Até os 36, 37?

“Como eu disse, Mo Salah deveria ser o alerta para esse tipo de jogador, esse tipo de momento na carreira. Dê a ele tudo o que ele quer, e depois você diz: ‘ah, não deveríamos ter feito isso porque ele não teve uma grande temporada’. Mas isso sempre ia acontecer. Você simplesmente não pode dizer: ‘dê a ele o que você quer’. Simplesmente não funciona assim.”