Mohamed Salah, do Liverpool, pode ser transferido de surpresa para um grande clube europeu para jogar ao lado do ex-jogador do Manchester City

Em uma reviravolta que poucos esperavam, o gigante turco Fenerbahçe teria se colocado na frente da fila para contratar Salah. Embora a lenda do Liverpool tenha sido fortemente associada a uma transferência para a Liga Profissional da Arábia Saudita nas últimas temporadas, relatos da Turquia sugerem que ele ainda não está pronto para deixar o futebol europeu. De acordo com o A Spor, dirigentes do Fenerbahçe já realizaram duas reuniões com os representantes de Salah para discutir um possível acordo.

O jogador de 33 anos deve deixar Anfield neste verão, após uma passagem lendária de nove anos. Embora ele inicialmente tenha renovado seu contrato até 2027, o clube concordou em permitir sua saída a título gratuito como parte de uma despedida mútua. O Fenerbahçe estaria ciente das exigências financeiras necessárias para garantir a contratação do ponta, já que Salah estaria buscando um salário na faixa de £ 333.000 por semana — valor que o manteria entre os jogadores mais bem pagos do futebol.