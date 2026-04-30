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Mohamed Salah, do Liverpool, pode ser transferido de surpresa para um grande clube europeu para jogar ao lado do ex-jogador do Manchester City
O Fenerbahçe surge como um candidato surpresa na disputa por Salah
Em uma reviravolta que poucos esperavam, o gigante turco Fenerbahçe teria se colocado na frente da fila para contratar Salah. Embora a lenda do Liverpool tenha sido fortemente associada a uma transferência para a Liga Profissional da Arábia Saudita nas últimas temporadas, relatos da Turquia sugerem que ele ainda não está pronto para deixar o futebol europeu. De acordo com o A Spor, dirigentes do Fenerbahçe já realizaram duas reuniões com os representantes de Salah para discutir um possível acordo.
O jogador de 33 anos deve deixar Anfield neste verão, após uma passagem lendária de nove anos. Embora ele inicialmente tenha renovado seu contrato até 2027, o clube concordou em permitir sua saída a título gratuito como parte de uma despedida mútua. O Fenerbahçe estaria ciente das exigências financeiras necessárias para garantir a contratação do ponta, já que Salah estaria buscando um salário na faixa de £ 333.000 por semana — valor que o manteria entre os jogadores mais bem pagos do futebol.
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Encontrando rostos conhecidos
Se Salah realmente se transferir para Istambul, encontrará um vestiário repleto de talentos promissores e antigos rivais da Premier League. O Fenerbahçe tem atuado de forma agressiva no mercado de transferências, contratando recentemente o ex-goleiro do Manchester City, Ederson, bem como o meio-campista campeão da Copa do Mundo, N'Golo Kanté.
A atração de permanecer em um ambiente europeu competitivo parece ser um fator importante para o egípcio. Embora o PIF saudita supostamente veja Salah como a contratação de peso definitiva para suceder Cristiano Ronaldo como o rosto de sua liga, a equipe de Salah tem mantido sigilo.
Gigantes europeus e a MLS continuam interessados
O Fenerbahçe não é o único clube acompanhando a situação; o diretor da seleção egípcia, Ibrahim Hassan, afirma que grandes clubes como Paris Saint-Germain e Bayern de Munique também estão na disputa. Hassan pediu publicamente ao seu craque que evite deixar o futebol de elite. “Pessoalmente, eu preferiria que ele ficasse na Europa”, disse Hassan ao ON Sport. “Ouvi falar de ofertas do Paris Saint-Germain, do Bayern de Munique e de clubes da Itália.”
O diretor egípcio também alertou contra uma transferência para a Major League Soccer, onde o New York City FC manifestou interesse publicamente. “Uma transferência para a MLS? Ele ficaria muito longe dos holofotes. Vocês não se lembrariam dele mais do que eu me lembro de Lionel Messi agora. Eu nem assisto aos jogos dele”, acrescentou Hassan.
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A despedida de Anfield continua sendo a prioridade
Antes que qualquer transferência seja concretizada, Salah está focado em deixar uma marca definitiva no Liverpool. Uma lesão recente no tendão da coxa, sofrida durante a vitória por 3 a 1 sobre o Crystal Palace, gerou receios de que ele já tivesse disputado sua última partida pelos Reds. No entanto, espera-se que o atacante retorne antes do fim da temporada para dar uma despedida digna aos torcedores de Anfield.