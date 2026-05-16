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Mohamed Salah criticou o estilo de jogo de Arne Slot, enquanto o craque do Liverpool pede o retorno do futebol “heavy metal” de Jurgen Klopp após a goleada sofrida contra o Aston Villa
Salah pede o retorno à filosofia de Klopp
O “Rei Egípcio” não mediu palavras ao fazer uma avaliação contundente da trajetória atual do Liverpool, após o mais recente revés sofrido na região de West Midlands. Em uma postagem nas redes sociais, Salah expressou sua frustração após os Reds terem sofrido uma goleada nas mãos do Aston Villa, sugerindo que a equipe perdeu o fator intimidação que antes dominava o futebol inglês e europeu.
Em uma mensagem que parecia questionar os métodos do técnico Slot, Salah escreveu: “Eu testemunhei este clube passar de céticos a crentes, e de crentes a campeões. Foi preciso muito trabalho árduo e eu sempre fiz tudo o que pude para ajudar o clube a chegar lá. Nada me deixa mais orgulhoso do que isso. Nos vermos desmoronando diante de mais uma derrota nesta temporada foi muito doloroso e não é o que nossos torcedores merecem. Quero ver o Liverpool voltar a ser o time de ataque avassalador que os adversários temem e voltar a ser um time que conquista troféus.”
- AFP
A crise de identidade de Anfield sob o comando de Slot
A gestão de Slot tem se caracterizado por uma abordagem mais controlada e baseada na posse de bola, em comparação com o caos de alta intensidade do regime anterior. No entanto, com o Liverpool enfrentando dificuldades para manter a consistência, Salah insiste que a identidade central do clube deve ser inegociável para qualquer pessoa que entre no clube, incluindo a comissão técnica.
Salah continuou: “Esse é o futebol que eu sei jogar e essa é a identidade que precisa ser recuperada e mantida para sempre. Ela não pode ser negociável e todos que ingressarem neste clube devem se adaptar a ela. Ganhar alguns jogos aqui e ali não é o que o Liverpool deve buscar. Todos os times ganham jogos. O Liverpool sempre será um clube que significa muito para mim e para minha família. Quero vê-lo ter sucesso por muito tempo depois que eu tiver seguido em frente.”
A disputa pela Liga dos Campeões vai até o último minuto
Apesar da tensão interna em relação ao estilo de jogo, o foco imediato continua sendo garantir uma classificação entre os cinco primeiros para assegurar a vaga na Liga dos Campeões. A derrota em Villa Park deixou os Reds precisando de uma vitória na última partida contra o Brentford para garantir sua vaga na principal competição europeia na próxima temporada.
“Como sempre disse, a classificação para a Liga dos Campeões da próxima temporada é o mínimo necessário e farei tudo o que puder para que isso aconteça”, acrescentou Salah. O atacante, que entrou apenas no segundo tempo contra o Villa ao lado de Florian Wirtz, deve liderar o ataque em Anfield naquela que será sua emocionante partida de despedida, após o anúncio oficial de que deixará o clube ao final da temporada atual.
- AFP
Uma derrota histórica para o Liverpool de Slot
O impressionante declínio do Liverpool sob o comando de Slot atingiu um novo ponto baixo no Villa Park, onde os Reds sofreram sua 19ª derrota da temporada em todas as competições. O colapso contra o Aston Villa marcou a 12ª derrota na Premier League nesta campanha — um marco vergonhoso que consolida esta como uma das piores campanhas de defesa do título da história moderna, com apenas três campeões em título anteriores tendo perdido mais jogos no ano seguinte.
Para agravar os problemas táticos de Slot, os Reds sofreram quatro gols em uma única partida do campeonato pela primeira vez em seus dois anos no cargo, elevando o total de gols sofridos para uns desanimadores 52 — o maior número já registrado pelo Liverpool em uma temporada de 38 jogos da Premier League.