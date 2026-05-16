O “Rei Egípcio” não mediu palavras ao fazer uma avaliação contundente da trajetória atual do Liverpool, após o mais recente revés sofrido na região de West Midlands. Em uma postagem nas redes sociais, Salah expressou sua frustração após os Reds terem sofrido uma goleada nas mãos do Aston Villa, sugerindo que a equipe perdeu o fator intimidação que antes dominava o futebol inglês e europeu.

Em uma mensagem que parecia questionar os métodos do técnico Slot, Salah escreveu: “Eu testemunhei este clube passar de céticos a crentes, e de crentes a campeões. Foi preciso muito trabalho árduo e eu sempre fiz tudo o que pude para ajudar o clube a chegar lá. Nada me deixa mais orgulhoso do que isso. Nos vermos desmoronando diante de mais uma derrota nesta temporada foi muito doloroso e não é o que nossos torcedores merecem. Quero ver o Liverpool voltar a ser o time de ataque avassalador que os adversários temem e voltar a ser um time que conquista troféus.”