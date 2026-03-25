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Mohamed Salah concorda em abrir mão de 400 mil libras do seu salário no Liverpool para facilitar sua saída a título gratuito no meio do ano
Chegou-se a um acordo sobre a alteração do contrato
De acordo com a talkSPORT, o jogador de 33 anos chegou a um acordo histórico para “alterar” o último ano de seu contrato atual, um acordo semelhante ao que precedeu a saída de Jurgen Klopp em 2024. Apesar de ter assinado uma extensão de dois anos na última temporada, Salah não cumprirá o segundo ano, efetivamente abrindo mão de seu salário de £ 400.000 por semana para garantir uma saída tranquila. Embora as negociações sobre seu futuro tenham supostamente começado em dezembro, acredita-se que um desentendimento público com o técnico Arne Slot tenha acelerado o processo. Após um empate contra o Leeds United, Salah surpreendentemente acusou Slot de querer que ele saísse, sugerindo um rompimento em sua relação profissional.
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Uma despedida emocionante
Salah abordou sua saída iminente em uma comovente mensagem em vídeo na noite de terça-feira. “Infelizmente, o dia chegou. Esta é a primeira parte da minha despedida”, afirmou. “Vou deixar o Liverpool no final da temporada. Nunca imaginei o quanto este clube, esta cidade e estas pessoas se tornariam parte da minha vida. O Liverpool não é apenas um clube de futebol. É uma paixão. É uma história. É um espírito. Não consigo explicar isso com palavras para quem não faz parte deste clube. Comemoramos vitórias. Conquistamos os troféus mais importantes e lutamos juntos nos momentos mais difíceis de nossas vidas.
"Quero agradecer a todos que fizeram parte deste clube durante o tempo que passei aqui, especialmente aos companheiros de equipe, antigos e atuais. E aos torcedores, não tenho palavras suficientes. O apoio que vocês me demonstraram, nos melhores momentos da minha carreira, e o fato de terem ficado ao meu lado nos momentos mais difíceis. É algo que nunca esquecerei e que levarei comigo para sempre. Partir nunca é fácil. Vocês me proporcionaram os melhores momentos da minha vida; sempre serei um de vocês, este clube sempre será o meu lar, para mim e para minha família. Obrigado por tudo. Graças a todos vocês, nunca caminharei sozinho.”
A advertência direta do agente
O panorama geral ressalta o impacto tremendo que Salah causou em Merseyside, marcando 255 gols e conquistando todos os principais troféus, incluindo a Liga dos Campeões. Apesar de seu status de lenda, seu próximo destino permanece envolto em mistério, à medida que o interesse da Liga Profissional da Arábia Saudita e da MLS continua a crescer. Abordando as especulações crescentes, seu agente, Ramy Abbas Issa, fez uma advertência direta aos torcedores: “Não sabemos onde Mohamed jogará na próxima temporada. Isso também significa que ninguém mais sabe. Cuidado com os caçadores de cliques que buscam atenção.”
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Caçada ao troféu final
À medida que a temporada 2025-26 entra em sua reta final, Salah continua firmemente focado em encerrar sua carreira em Anfield com mais títulos. Embora a defesa do título do Liverpool tenha sido decepcionante, o clube continua na disputa nas quartas de final tanto da Liga dos Campeões quanto da FA Cup. Salah tem enfrentado dificuldades para encontrar sua melhor forma nesta temporada, marcando apenas dez gols em todas as competições, mas sua presença continua sendo vital enquanto os Reds buscam terminar entre os quatro primeiros e conquistar mais conquistas concretas.