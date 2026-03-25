Mohamed Salah concorda em abrir mão de 400 mil libras do seu salário no Liverpool para facilitar sua saída a título gratuito no meio do ano

Salah abordou sua saída iminente em uma comovente mensagem em vídeo na noite de terça-feira. “Infelizmente, o dia chegou. Esta é a primeira parte da minha despedida”, afirmou. “Vou deixar o Liverpool no final da temporada. Nunca imaginei o quanto este clube, esta cidade e estas pessoas se tornariam parte da minha vida. O Liverpool não é apenas um clube de futebol. É uma paixão. É uma história. É um espírito. Não consigo explicar isso com palavras para quem não faz parte deste clube. Comemoramos vitórias. Conquistamos os troféus mais importantes e lutamos juntos nos momentos mais difíceis de nossas vidas.

"Quero agradecer a todos que fizeram parte deste clube durante o tempo que passei aqui, especialmente aos companheiros de equipe, antigos e atuais. E aos torcedores, não tenho palavras suficientes. O apoio que vocês me demonstraram, nos melhores momentos da minha carreira, e o fato de terem ficado ao meu lado nos momentos mais difíceis. É algo que nunca esquecerei e que levarei comigo para sempre. Partir nunca é fácil. Vocês me proporcionaram os melhores momentos da minha vida; sempre serei um de vocês, este clube sempre será o meu lar, para mim e para minha família. Obrigado por tudo. Graças a todos vocês, nunca caminharei sozinho.”



