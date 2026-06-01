Mohamed Salah, Bernardo Silva, Robert Lewandowski e os 20 maiores e melhores jogadores sem contrato para o mercado de transferências do verão de 2026 - classificados

Desde jogadores no auge da carreira cujos contratos chegaram ao fim ou cuja passagem pelos atuais clubes chegou naturalmente ao fim, até veteranos experientes em busca de um último desafio e outros que foram forçados a deixar seus clubes, há inúmeras oportunidades no mercado para quem deseja fazer um negócio inteligente.

Os nomes de maior destaque, sem dúvida, já devem ter recebido uma enxurrada de ofertas, enquanto os possíveis interessados terão que avaliar se vale a pena correr um risco calculado ao contratar alguns dos jogadores desta lista como transferências gratuitas.

O GOAL apresenta os 20 maiores e melhores jogadores que estão prestes a se tornarem agentes livres neste verão...