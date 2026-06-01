Goal.com
Ao VivoIngressos
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
Free agents 2026 GFXGOAL
Krishan Davis

Traduzido por

Mohamed Salah, Bernardo Silva, Robert Lewandowski e os 20 maiores e melhores jogadores sem contrato para o mercado de transferências do verão de 2026 - classificados

Análises
Mercado da bola
M. Salah
B. Silva
I. Konate
R. Lewandowski
J. Stones
L. Goretzka
Premier League
La Liga
Bundesliga
Campeonato Francês
Campeonato Saudita
Campeonato Italiano
Barcelona
Bayern de Munique
Liverpool
Milan
Manchester City
Crystal Palace
Real Madrid
Especiais e Opinião

Na era do PSR e dos regulamentos financeiros da UEFA, o mercado de jogadores sem contrato provavelmente nunca foi tão importante, já que os clubes buscam contratar jogadores potencialmente decisivos sem precisar gastar um centavo. Já estamos em junho, e há uma série de grandes nomes cujos contratos expiram no final do mês — o que, sem dúvida, vai desencadear uma corrida para garantir suas contratações nas próximas semanas.

Desde jogadores no auge da carreira cujos contratos chegaram ao fim ou cuja passagem pelos atuais clubes chegou naturalmente ao fim, até veteranos experientes em busca de um último desafio e outros que foram forçados a deixar seus clubes, há inúmeras oportunidades no mercado para quem deseja fazer um negócio inteligente.

Os nomes de maior destaque, sem dúvida, já devem ter recebido uma enxurrada de ofertas, enquanto os possíveis interessados terão que avaliar se vale a pena correr um risco calculado ao contratar alguns dos jogadores desta lista como transferências gratuitas.

O GOAL apresenta os 20 maiores e melhores jogadores que estão prestes a se tornarem agentes livres neste verão...

  • David Alaba Real Madrid 2026Getty Images

    20David Alaba (Real Madrid)

    Um dos melhores defensores de sua geração quando em forma, as lesões continuaram a atrapalhar David Alaba desde que ele trocou o Bayern de Munique pelo Real Madrid em 2021, principalmente uma ruptura do ligamento cruzado anterior (LCA) em 2023, que o deixou afastado dos gramados por cerca de 13 meses.

    O austríaco teve poucas oportunidades sob o comando de Xabi Alonso e Álvaro Arbeloa na temporada 2025-26, e não foi surpresa quando foi noticiado, em fevereiro, que o Real Madrid não renovaria o contrato que ele havia assinado originalmente com o clube há cinco anos.

    Alaba não terá falta de pretendentes, apesar de seus problemas físicos, com os gigantes da Série A, Juventus e AC Milan, já sendo vagamente associados ao jogador de 33 anos.

    • Publicidade
  • FBL-ENG-PR-LIVERPOOL-BRENTFORDAFP

    19Andy Robertson (Liverpool)

    É o fim de uma era em Anfield, já que um dos pilares defensivos do sucesso do Liverpool sob o comando de Jurgen Klopp e Arne Slot se prepara para seguir em frente após nove anos repletos de títulos em Anfield. O lateral-esquerdo Andy Robertson deixará o clube quando seu contrato expirar, com medalhas de campeão da Premier League e da Liga dos Campeões em seu palmarés pessoal.

    Os Reds confirmaram a saída iminente do escocês já em abril, mas parece que ele ainda não encerrou sua passagem pela Premier League. Isso porque o Tottenham é o principal candidato a contratar o jogador de 32 anos em uma transferência gratuita, buscando trazer a experiência e o conhecimento necessários para evitar mais uma briga contra o rebaixamento na temporada 2026-27.

  • Real Madrid CF v CA Osasuna - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    18Dani Carvajal (Real Madrid)

    É o fim de uma era também no Bernabéu, já que o lendário capitão do clube, Dani Carvajal, se prepara para deixar o time neste verão, encerrando uma brilhante segunda passagem de 13 anos pelo Real Madrid. No início de maio, foi divulgado que o clube havia informado ao jogador de 34 anos que seu contrato não seria renovado, e já foi confirmado que ele se tornará um jogador sem contrato dentro de algumas semanas.

    O que acontecerá a seguir ainda não está claro nesta fase inicial, mas o lateral-direito sofreu mais um golpe ao ser preterido na seleção espanhola para a Copa do Mundo, o que provavelmente encerrará também sua carreira internacional. Quem quer que contrate o veterano estará recebendo alguém com experiência ilimitada e uma mentalidade vencedora inestimável.

  • FBL-EUR-C3-FREIBURG-CELTA VIGOAFP

    17Oscar Mingueza (Celta de Vigo)

    Ao contrário de vários ex-jogadores do Barcelona, Oscar Mingueza conseguiu construir uma carreira sólida longe do Camp Nou, e o lateral-direito pode muito bem sentir que já superou o nível do clube atual, agora que se aproxima o fim de seu contrato com o Celta de Vigo.

    Mingueza tem se destacado nos últimos 18 meses e poderá escolher entre alguns dos melhores clubes da Europa neste verão. Arsenal e Juventus estão entre os que supostamente demonstram interesse, assim como Aston Villa e Newcastle — transferências que podem ser mais realistas e sensatas. Seu nome é um dos que merecem atenção quando a janela de transferências se abrir.

  • kamada(C)Getty Images

    16Daichi Kamada (Crystal Palace)

    Daichi Kamada pode vir a seguir os passos de Oliver Glasner mais uma vez, desta vez deixando o Crystal Palace quando seu contrato expirar no final de junho. O jogador da seleção japonesa ingressou no clube no mesmo verão em que Glasner chegou, reunindo-se com o técnico austríaco em 2024, ao término de seu contrato com a Lazio, após a passagem de sucesso que tiveram juntos no Eintracht Frankfurt.

    No entanto, Glasner deixará o Selhurst Park neste verão após conquistar dois troféus históricos na FA Cup e na Conference Leaguedurante suas duas temporadas completas no comando, e Kamada também pode muito bem partir, embora haja rumores de que o triunfo europeu possa influenciar sua decisão. Assim, seu próximo passo permanece incerto; seria interessante ver se ele seguirá Glasner novamente ou trilhará seu próprio caminho. AC Milan, Aston Villa, Tottenham e Besiktas têm sido vagamente citados como possíveis destinos.

  • Udinese Calcio v AS Roma - Serie AGetty Images Sport

    15Lorenzo Pellegrini (Roma)

    Lorenzo Pellegrini vive e respira pela Roma, mas o capitão do clube pode estar prestes a ter uma saída triste nas próximas semanas. Embora a mídia italiana tenha noticiado que ele deseja permanecer no Estádio Olímpico e que o técnico Gian Piero Gasperini queira mantê-lo no time, a situação fica complicada devido aos termos da proposta.

    De acordo com notícias recentes, os proprietários do clube, o Grupo Friedkin, querem que o meio-campista da seleção italiana aceite um corte salarial significativo para abrir caminho para sua permanência na capital. Resta saber se Pellegrini aceitará o que é uma grande exigência da diretoria, com o tempo se esgotando para que o jogador de 29 anos se torne um jogador sem contrato. As últimas notícias sugerem que um acordo está próximo, mas nada foi assinado ainda.

  • FC Barcelona Training Session And Press Conference - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD1Getty Images Sport

    14Andreas Christensen (Barcelona)

    Foi uma transferência a título gratuito que levou Andreas Christensen do Chelsea ao Barcelona em 2022, numa jogada que parecia muito inteligente na época, mas as lesões — incluindo uma ruptura ligamentar que interrompeu sua temporada 2025-26 — fizeram com que o zagueiro, hoje com 30 anos, nunca conseguisse realmente se firmar na Catalunha.

    Em abril, foi divulgado que o zagueiro havia rejeitado uma extensão de contrato de um ano que implicava em uma redução salarial e, embora se afirme que ele queira permanecer no Barça, parece cada vez mais incerto se ele tem ou não futuro no Camp Nou após o verão.

  • Bologna FC 1909 v AS Roma - Serie AGetty Images Sport

    13Paulo Dybala (Roma)

    Um jogador maravilhoso nos seus dias bons, é uma pena que a carreira de Paulo Dybala tenha sido tão prejudicada por problemas físicos. O atacante argentino não conseguiu escapar de suas dificuldades na Roma e agora enfrenta a possibilidade de ficar sem clube aos 32 anos, após mais uma temporada marcada por lesões. Há rumores de que ele também poderia deixar a Europa para trás.

    Dybala revelou em maio que ainda não havia sido abordado pela Roma sobre uma possível renovação, sugerindo que o clube talvez esteja pronto para encerrar sua passagem de quatro anos pela capital italiana, onde se tornou um dos favoritos da torcida apesar de suas dificuldades. No entanto, foi noticiado desde então que, assim como Pellegrini, ele está prestes a assinar um novo contrato de um ano, baseado em incentivos, que inclui um corte salarial significativo.

  • Manchester City v Aston Villa - Premier LeagueGetty Images Sport

    12John Stones (Manchester City)

    Embora John Stones tenha sido um jogador leal ao Manchester City ao longo de sua década no clube, as lesões há muito tempo têm sido um obstáculo para ele, e seus problemas contínuos podem muito bem ter decidido seu futuro no Etihad Stadium. Tendo até mesmo considerado a aposentadoria na última temporada, Stones teve poucas oportunidades na temporada 2025-26 antes de sofrer outro revés na forma de um problema na coxa no início de dezembro.

    O zagueiro central atuou apenas duas vezes no campeonato depois disso, ficando no banco de reservas assim que recuperou a forma física em fevereiro. Como era de se esperar, o City confirmou em abril que esta seria a última temporada de Stones antes do término de seu contrato no final deste mês.

    O que acontecerá a seguir não está claro, já que o zagueiro já pensou em pendurar as chuteiras no passado. O jogador de 31 anos tem sido especulado para um retorno ao Everton, bem como para transferências menos prováveis para a Juventus, o AC Milan e o Bayern de Munique.

  • Dusan Vlahovic JuventusGetty Images

    11Dusan Vlahovic (Juventus)

    Ainda não há um veredicto sobre Dusan Vlahovic na Juventus, e é bem possível que ele deixe o clube sem receber nada no final do mês. Embora haja relatos de que os Bianconeri tenham retomado as negociações com o atacante sérvio sobre um novo contrato após uma melhora no desempenho, o fato de as coisas terem ficado para tão tarde sugere que algo está acontecendo nos bastidores. De fato, as negociações podem muito bem ter estagnado novamente.

    Alega-se que Vlahovic não está convencido a assinar um contrato que implicaria uma redução salarial, enquanto aguarda uma oferta improvável de times como Bayern de Munique ou Real Madrid. Ele vem de uma temporada seriamente prejudicada por uma lesão no adutor, o que aparentemente deixou a Juve preocupada com sua aptidão física a longo prazo.

    Uma separação poderia, então, ser mutuamente aceitável. O Atlético de Madrid e o Newcastle têm sido apontados como destinos mais realistas.

  • Julian BrandtGetty Images

    10Julian Brandt (Borussia Dortmund)

    Embora seu talento não esteja em questão, as coisas nunca deram realmente certo para Julian Brandt ao longo de suas sete temporadas no Borussia Dortmund. O meio-campista ofensivo tem sofrido com a falta de regularidade e lesões persistentes, e o fim de seu contrato no Signal Iduna Park parece ser o momento natural para a separação entre jogador e clube, com sua saída iminente já confirmada em março.

    Apesar de seu desempenho oscilante, uma última temporada com 15 participações em gols certamente ainda renderá a Brandt bastante atenção, já que os grandes clubes estão de olho no mercado de jogadores sem contrato. O Atlético de Madrid supostamente iniciou negociações com a equipe do jogador da seleção alemã, enquanto o Arsenal poderia, segundo relatos, fazer uma oferta pelo jogador de 30 anos, que traria profundidade e experiência ao elenco.

  • modric(C)Getty Images

    9Luka Modric (AC Milan)

    A Série A sempre, sempre, seria o cenário perfeito para Luka Modric, de 40 anos, e foi exatamente isso que aconteceu: o eterno croata teve uma excelente temporada na base do meio-campo do AC Milan após deixar o Real Madrid, desempenhando um papel fundamental na notável sequência invicta no campeonato, que se estendeu de agosto a fevereiro, graças à sua classe e inteligência no meio-campo.

    No entanto, seu contrato de um ano está chegando ao fim e há relatos de que seu futuro pode depender da saída do técnico Massimiliano Allegri, que foi demitido após comandar um colapso no final da temporada que acabou com as chances do Rossoneri de disputar o título e fez com que o time terminasse fora das vagas para a Liga dos Campeões na primeira divisão italiana.

  • Manchester United v Brentford - Premier LeagueGetty Images Sport

    8Casemiro (Manchester United)

    Um jogador que certamente não estaria entre os “melhores” agentes livres na metade da temporada passada, o renascimento de Casemiro no Manchester United foi notável, pois ele mostrou a Jamie Carragher que o futebol certamente ainda não havia “abandonado” o jogador. O brasileiro não só redescobriu sua energia e garra no meio-campo, como também contribuiu com vários gols decisivos, ajudando os Red Devils a garantirem o retorno à Liga dos Campeões.

    O United pode muito bem estar se arrependendo de ter se precipitado sobre o futuro de Casemiro, com o anúncio feito em janeiro de que ele deixaria o clube ao final do contrato — antes de seu renascimento sob o comando do técnico interino Michael Carrick. Os torcedores querem que ele fique e tem havido gritos de “Mais um ano” nas arquibancadas, mas o jogador de 34 anos disse em março que acreditava que a decisão sobre sua saída estava “tomada e fechada”. Uma transferência para o Inter Miami, de Lionel Messi, pode agora estar se aproximando.

  • Leeds United v Fulham - Premier LeagueGetty Images Sport

    7Harry Wilson (Fulham)

    Que temporada incrível para Harry Wilson, que — praticamente do nada — encontrou a melhor forma de sua carreira aos 29 anos, finalmente concretizando o potencial que demonstrou no Liverpool nos primeiros anos de sua carreira. O ponta teve um desempenho excepcional pelo Fulham, somando 19 participações em gols em todas as competições, sendo 16 delas na Premier League.

    A má notícia para seu clube atual é que Wilson atingiu esse novo patamar justamente quando seu contrato no oeste de Londres está chegando ao fim. Do ponto de vista do próprio galês, porém, o momento não poderia ser melhor, já que ele se prepara para dar o salto de volta a um clube da Liga dos Campeões após ter atingido seu auge tardiamente.

    O Aston Villa tem sido apontado como um próximo passo sensato, embora um novo contrato no Craven Cottage ainda não deva ser descartado, já que sua saída ainda não foi confirmada.

  • FBL-ESP-LIGA-OSASUNA-BARCELONAAFP

    6Robert Lewandowski (Barcelona)

    Embora tivesse uma proposta de renovação de contrato em mãos, o experiente atacante Robert Lewandowski decidiu encerrar sua prolífica passagem pelo Barcelona, após perder a vaga no time titular para Ferran Torres. A separação provavelmente fez sentido para ambas as partes, já que o jogador de 37 anos busca um possível canto do cisne, embora seus 19 gols em todas as competições na temporada 2025-26 reflitam que ele ainda pode ser uma séria ameaça no mais alto nível.

    De certa forma inevitavelmente, o polonês tem sido associado a uma transferência para a Série A e ao AC Milan, que tem uma propensão para contratar superestrelas em fase de declínio, enquanto o Porto, campeão português, também tem sido apontado como um destino surpreendente — um clube que conta, notavelmente, com os colegas de seleção de Lewandowski, Oskar Pietuszewski, Jan Bednarek e Jakub Kiwior, em suas fileiras. Enquanto isso, uma transferência para a MLS ou para a Liga Profissional da Arábia Saudita também é uma possibilidade, já que ele admitiu estar aberto a ingressar em uma liga relativamente mais fraca.

  • Ibrahima Konate Liverpool 2025-26Getty

    5Ibrahima Konaté (Liverpool)

    O Liverpool pode estar menos preocupado com a possibilidade de perder Ibrahima Konaté de graça no meio do ano do que com alguns de seus outros jogadores que ficarão sem contrato, já que o valor do zagueiro central despencou devido à fraca campanha do time na defesa do título. Depois de ter sido um dos pilares da conquista da Premier League na temporada passada, o jogador da seleção francesa cometeu uma série de erros graves nesta temporada, contribuindo significativamente para as dificuldades gerais dos atuais campeões. Ainda assim, ele já demonstrou sua qualidade no passado e, aos 26 anos, seria uma contratação muito inteligente no mercado de jogadores sem contrato.

    Tal foi a queda em sua forma que o que parecia ser uma transferência gratuita certa para o Real Madrid agora parece estar fora de questão, depois que o gigante espanhol teria decidido não concretizar seu interesse de longa data no zagueiro. Konaté revelou em abril que estava “perto de um acordo” sobre um novo contrato em Anfield, mas as negociações estagnaram nas semanas seguintes e foi confirmado que ele deixará o clube neste verão, afinal.

  • Everton v Bournemouth - Premier LeagueGetty Images Sport

    4Marcos Senesi (Bournemouth)

    Marcos Senesi foi o “outro” zagueiro central do Bournemouth na temporada passada, enquanto Dean Huijsen e Illia Zabarnyi se destacavam na equipe de Andoni Iraola durante sua ausência por lesão; ambos acabaram sendo transferidos por valores astronômicos para os gigantes europeus Real Madrid e Paris Saint-Germain, respectivamente. Na temporada 2025-26, porém, o argentino mais do que compensou o tempo perdido.

    Senesi, discretamente, consolidou-se como um dos melhores zagueiros centrais fora dos “seis grandes” da Premier League, desempenhando um papel fundamental na improvável campanha do Cherries rumo à Liga dos Campeões com sua compostura e habilidade com a bola. No entanto, o Bournemouth confirmou que Senesi deixará o clube ao final de seu contrato, e há relatos de que o Tottenham venceu a disputa pela sua contratação após evitar o rebaixamento na última rodada da temporada.

  • FC Bayern München v Club Brugge KV - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD3Getty Images Sport

    3Leon Goretzka (Bayern de Munique)

    Leon Goretzka, estrela de longa data do Bayern de Munique, conseguiu recuperar seu lugar no time sob o comando de Vincent Kompany na Allianz Arena, quando parecia certo que ele seria deixado de lado na temporada passada, mantendo-se como titular regular no campeonato nacional. No entanto, o clube confirmou em janeiro que o jogador da seleção alemã deixará o clube quando seu contrato expirar neste verão, após “conversas construtivas e abertas”.

    O jogador de 31 anos certamente terá muitas ofertas em mãos, com relatos recentes sugerindo que ele está perto de fechar uma transferência sem custos para o AC Milan. O ritmo mais lento do futebol italiano pode ser adequado para ele nesta fase de sua carreira, mas Goretzka também tem sido associado ao Arsenal, gigante da Premier League, que sem dúvida se beneficiaria de sua vasta experiência.

    Ele já deu a entender que irá para o exterior, dizendo à Sky Germany em março: “Talvez seja minha última chance de jogar no exterior?”

  • Manchester City v West Ham United - Premier LeagueGetty Images Sport

    2Bernardo Silva (Manchester City)

    Bernardo Silva vem cogitando deixar o Manchester City há anos, em meio a rumores persistentes que o ligam tanto ao Barcelona quanto ao Benfica, clube da sua infância, mas o momento finalmente chegou, já que ele encerra uma brilhante passagem de nove anos no Etihad Stadium. Um dos jogadores de maior confiança de Pep Guardiola, o jogador de 31 anos se reinventou como uma presença incansável no meio-campo, atuando de ponta a ponta, após um início difícil em sua última temporada, adaptando-se brilhantemente após perder sua vaga no ataque em meio a uma enxurrada de novos contratados.

    O ressurgimento de Bernardo significa que não está claro onde ele poderá parar, já que ele evidentemente ainda tem muito a oferecer e só completará 32 anos neste verão. Um retorno emocionante ao Benfica faria sentido, mas foi noticiado que o jogador está pressionando por uma transferência gratuita para o Camp Nou e supostamente está disposto a aceitar uma redução salarial para que o negócio seja fechado. Enquanto isso, Bernardo também teria despertado o interesse da Juventus, do Atlético de Madrid e do PSG.

  • Liverpool v Brentford - Premier LeagueGetty Images Sport

    1Mohamed Salah (Liverpool)

    Um jogador que não se esperava que aparecesse nesta lista em 2026, Mohamed Salah se despediu do Liverpool no meio da lucrativa extensão de contrato de dois anos que assinou no verão passado, principalmente devido a um desentendimento feio em sua relação com o agora ex-técnico dos Reds, Arne Slot, que foi demitido após a declaração bombástica do egípcio, na qual ele disse que o clube precisava voltar a jogar o futebol “heavy metal” que os tornou uma potência sob o comando de Jurgen Klopp.

    Salah deixa Anfield ao final de uma passagem brilhante de nove anos, que rendeu 257 gols em 442 partidas pela ponta, além de dois títulos da Premier League e uma conquista da Liga dos Campeões. Ele recebeu ofertas milionárias da Arábia Saudita antes de assinar o novo contrato, e acredita-se que esse seja seu destino mais provável. O jogador de 33 anos afirmou que “tudo ficará claro” após a próxima Copa do Mundo, enquanto se prepara para liderar o Egito na América do Norte.