Mohamed Salah alcança marca histórica pelo Egito mais rápido do que Lionel Messi e Cristiano Ronaldo conseguiram por suas seleções
Histórico de Salah: Gols e assistências pelo Egito
O egípcio chegou aos 65 gols e 35 assistências pela seleção. Ele alcançou essa marca em 111 aparições. Salah fez sua estreia internacional em 2011 e tem sido titular ao longo dos últimos 15 anos.
Ele ainda sonha com um título com o Egito, apesar de ter conquistado muitas coisas por clubes. Salah está ansioso para quebrar esse jejum em 2026 e está fazendo seu papel, como capitão, em mais uma boa campanha na Copa das Nações Africanas, já tendo ficado em segundo lugar em outras duas oportunidades.
Onde Salah está na lista dos mais rápidos a atingir 100 participações em gols?
Salah marcou o gol decisivo na vitória por 3 a 2 sobre a Costa do Marfim nas quartas de final. Ele balançou as redes aos 52 minutos da partida, provando porque é a grande referência técnica do Egito.
Salah frequentemente cumpre esse requisito para os Faraós. Ele alcançou a marca de 100 participações em gols em menos jogos do que os craques Messi e Ronaldo precisaram para atingir o mesmo feito. No entanto, ele ainda está atrás dos dois ídolos brasileiros quando se trata dos jogadores mais rápidos a alcançar essa marca.
Pelé precisou de apenas 77 partidas, enquanto Neymar, que é o maior artilheiro da história do Brasil, precisou de 94. Salah agora está logo à frente do poderoso atacante belga Romelu Lukaku (113) e da lenda uruguaia Luis Suárez (116).
O astro argentino Messi, que continua em plena forma e deve brilhar na Copa do Mundo de 2026, onde a Argentina busca defender o título mundial conquistado no Catar em 2022, chegou à marca de 100 gols em 122 jogos e agora soma 115 gols na carreira.
Ali Daei, que foi o maior artilheiro do futebol internacional masculino antes de Ronaldo apagar seu nome dos livros de história, contribuiu com 100 gols em 123 jogos pela seleção iraniana.
Robert Lewandowski precisou de 128 jogos pela Polônia, enquanto o português Cristiano Ronaldo e o atacante alemão Miroslav Klose, o maior artilheiro em Copas do Mundo, precisaram de 136 partidas cada para atingir a notável marca de 100 contribuições.
Salah estabelece meta para se tornar uma lenda da Copa Africana de Nações
Salah é uma lenda em seu país natal, mas já lhe disseram que ele precisa ganhar a Copa Africana de Nações para se tornar um ícone continental. O ex-astro nigeriano Jay-Jay Okocha declarou ao Channel 4 : “Na África, você pode ganhar qualquer troféu com seu clube, mas se não ganhar nada pela sua seleção, não te consideram uma lenda.”
Seu compatriota, o ex-meio-campista do Chelsea, John Obi Mikel, acrescentou: “Este homem aqui vai querer conquistar este torneio porque ainda não o venceu. Podemos falar da Premier League e da Liga dos Campeões, mas ele precisa ganhar a CAN.”
Salah, que conquistou títulos nacionais e continentais com o Liverpool, está satisfeito com a campanha do Egito nesta Copa Africana de Nações. Após a vitória contra a Costa do Marfim, ele disse: “Foi uma vitória perfeita, mas como eu disse antes, estamos lutando pelo nosso país.”
“Esperamos passar também pelo próximo jogo, é contra um adversário difícil, mas daremos o nosso melhor. Estamos lutando muito, dá para ver os jogadores, ninguém está se segurando. Estamos simplesmente seguindo em frente.”
Retorno ao Liverpool adiado: Jogos que Salah perdeu
A classificação do Egito para as semifinais da Copa Africana de Nações significa que o retorno de Salah ao Liverpool será adiado. Ele já ficou de fora dos jogos contra Tottenham, Wolves, Leeds, Fulham e Arsenal. Arne Slot não poderá contar com o atacante no confronto da Copa da Inglaterra contra o Barnsley, nesta segunda-feira, 12.
A final da CAN está marcada para 18 de janeiro, o que significa que Salah também ficará de fora do jogo em casa contra o Burnley, caso o Egito consiga chegar à final no Marrocos. Antes de se apresentar à seleção egípcia, seu futuro já era questionado no clube, após ter criticado duramente o Liverpool, mas tudo indica que ele cumprirá pelo menos mais alguns meses do contrato de dois anos que assinou em abril de 2025.
