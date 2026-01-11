Salah marcou o gol decisivo na vitória por 3 a 2 sobre a Costa do Marfim nas quartas de final. Ele balançou as redes aos 52 minutos da partida, provando porque é a grande referência técnica do Egito.

Salah frequentemente cumpre esse requisito para os Faraós. Ele alcançou a marca de 100 participações em gols em menos jogos do que os craques Messi e Ronaldo precisaram para atingir o mesmo feito. No entanto, ele ainda está atrás dos dois ídolos brasileiros quando se trata dos jogadores mais rápidos a alcançar essa marca.

Pelé precisou de apenas 77 partidas, enquanto Neymar, que é o maior artilheiro da história do Brasil, precisou de 94. Salah agora está logo à frente do poderoso atacante belga Romelu Lukaku (113) e da lenda uruguaia Luis Suárez (116).

O astro argentino Messi, que continua em plena forma e deve brilhar na Copa do Mundo de 2026, onde a Argentina busca defender o título mundial conquistado no Catar em 2022, chegou à marca de 100 gols em 122 jogos e agora soma 115 gols na carreira.

Ali Daei, que foi o maior artilheiro do futebol internacional masculino antes de Ronaldo apagar seu nome dos livros de história, contribuiu com 100 gols em 123 jogos pela seleção iraniana.

Robert Lewandowski precisou de 128 jogos pela Polônia, enquanto o português Cristiano Ronaldo e o atacante alemão Miroslav Klose, o maior artilheiro em Copas do Mundo, precisaram de 136 partidas cada para atingir a notável marca de 100 contribuições.

