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Mohamed Salah afirmou que suas únicas opções são “Arábia Saudita, MLS ou Itália”, já que nenhum clube da Premier League estaria interessado na lenda do Liverpool, cujo auge já passou
Salah já não está à altura da Premier League
O ex-jogador do Liverpool, Didi Hamann, fez uma avaliação direta sobre a situação atual de Salah no futebol. Em entrevista à BetKing, Hamann sugeriu que o desempenho recente do atacante em jogadas de campo indica um declínio que afastará outros grandes clubes ingleses.
“Não tenho certeza se há algum clube na Premier League interessado”, disse Hamann. “Acho que não é segredo que ele já passou do auge. Se você analisar os últimos 18 meses, ele marcou apenas alguns gols em jogadas abertas desde o Natal retrasado. Então, ficaria surpreso se houvesse algum interessado na Premier League. Acho que a Arábia Saudita, a MLS ou talvez a Itália são os destinos mais prováveis.”
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Opções limitadas nas principais ligas europeias
Embora Salah continue sendo uma superestrela mundial, as exigências financeiras para garantir sua contratação podem reduzir significativamente as opções. Hamann descartou a possibilidade de o egípcio se aventurar na Bundesliga ou se juntar a algum dos gigantes espanhóis, citando razões tanto financeiras quanto táticas para sua provável saída da elite do continente.
O comentarista alemão explicou: “Ele esteve na Itália. Na Itália, como você sabe, eles gostam de jogadores mais velhos e experientes, então consigo imaginá-lo indo para lá. Não consigo imaginá-lo em nenhum dos principais clubes da Espanha. Também não consigo imaginá-lo na Alemanha, porque eles não terão condições de pagar o salário.”
Uma temporada frustrante para Salah
Apesar das críticas, Salah continua focado em encerrar sua carreira no Liverpool em grande estilo. O atacante expressou recentemente sua frustração por sentir que precisa provar seu valor constantemente, um sentimento que Hamann acredita ser a abordagem errada para um jogador do seu nível. “Um jogador como ele sempre quer provar que é o melhor. É por isso que fiquei surpreso com alguns de seus comentários, nos quais ele disse: ‘Ah, já fiz tanto pelo clube; por que eu deveria provar meu valor todos os dias?’ Não, você tem que provar, porque não é o que ele fez no passado; é o que ele fará agora e no futuro”, acrescentou Hamann.
- AFP
O fim de uma era em Anfield
Salah deve deixar o Liverpool neste verão, após uma passagem de nove anos repleta de títulos que o transformou em um ícone contemporâneo em Anfield. Desde que chegou da Roma, o atacante acumulou a incrível marca de 257 gols em 435 partidas, desempenhando um papel fundamental no título da Liga dos Campeões conquistado pelo clube em 2019 e nos dois títulos da Premier League conquistados nesse período.
No entanto, com sua saída agora confirmada, surgem dúvidas sobre onde o jogador de 33 anos atuará na próxima temporada. Salah marcou 12 gols em 39 partidas nesta temporada; uma campanha coletiva decepcionante para o Liverpool e uma aparente queda no desempenho individual levaram alguns a sugerir que sua passagem pelo topo do futebol europeu pode estar chegando ao fim.