Mohamed Salah afirmou que suas únicas opções são “Arábia Saudita, MLS ou Itália”, já que nenhum clube da Premier League estaria interessado na lenda do Liverpool, cujo auge já passou

O ex-jogador do Liverpool, Didi Hamann, fez uma avaliação direta sobre a situação atual de Salah no futebol. Em entrevista à BetKing, Hamann sugeriu que o desempenho recente do atacante em jogadas de campo indica um declínio que afastará outros grandes clubes ingleses.

“Não tenho certeza se há algum clube na Premier League interessado”, disse Hamann. “Acho que não é segredo que ele já passou do auge. Se você analisar os últimos 18 meses, ele marcou apenas alguns gols em jogadas abertas desde o Natal retrasado. Então, ficaria surpreso se houvesse algum interessado na Premier League. Acho que a Arábia Saudita, a MLS ou talvez a Itália são os destinos mais prováveis.”