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Mohamed SalahGetty
Donny Afroni

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Mohamed Salah acerta contrato de dois anos com o Trabzonspor, enquanto o gigante turco prepara um pacote financeiro recorde

Mercado da bola
M. Salah
Trabzonspor
Campeonato Turco

Mohamed Salah está, enfim, pronto para voltar aos gramados após acertar um contrato de dois anos para se juntar ao Trabzonspor, da Super Lig turca. A lenda egípcia, que ficou livre no mercado após uma emocionante saída do Liverpool, foi alvo de intensa especulação ao longo de toda a janela de transferências de verão.

  • Uma transferência surpreendente para a Super Lig

    O atacante de 34 anos vinha buscando o projeto ideal desde que sua passagem de nove anos pelo Liverpool chegou ao fim ao término da última temporada. Embora muitos esperassem que o prolífico ponta seguisse para a Saudi Pro League, onde pacotes financeiros enormes teriam sido colocados à mesa, o apelo da elite do futebol turco e do projeto no Trabzonspor acabou por convencê-lo.

    A disputa pela contratação de Salah esteve longe de ser simples, com vários gigantes turcos monitorando de perto sua situação. O Besiktas era inicialmente considerado o favorito para contratar o ex-jogador da Roma, mas a transferência fracassou devido a limitações financeiras. O clube de Istambul se distanciou publicamente do negócio, deixando claro que não comprometeria suas limitações salariais existentes para atender às exigências do ponta.

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  • Confirmação oficial e detalhes da chegada

    O Trabzonspor tem sido proativo ao comunicar aos seus torcedores o andamento do acordo, utilizando as redes sociais para fornecer detalhes específicos sobre a chegada de Salah à Turquia. Em comunicado oficial, o clube anunciou: "O futebolista profissional Mohamed Salah, com quem iniciamos negociações de transferência, estará no Terminal de Aviação Geral do Aeroporto Atatürk de Istambul às 12h de quarta-feira, 5 de agosto."

    "O jogador está programado para chegar a Trabzon no mesmo dia, no período da noite. O horário e outros detalhes sobre o programa de recepção em Trabzon serão compartilhados com o público por meio dos canais oficiais de comunicação do nosso clube ao longo do dia."



  • Pacote financeiro recorde preparado

    Embora o clube tenha confirmado oficialmente a programação da viagem, os detalhes financeiros do acordo destacam a dimensão da contratação. Segundo relatos, o Trabzonspor apresentou uma oferta lucrativa de € 17 milhões por ano, valor que faria de Salah o jogador mais bem pago da história do futebol turco. Esse investimento significativo demonstra a intenção do clube de romper a hegemonia tradicional dos gigantes de Istambul. O Trabzonspor espera que a chegada de Salah forneça a peça final do quebra-cabeça na busca para reconquistar o título da Super Lig, vencido pela última vez em 2022.

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  • Mohamed Salah Liverpool 2025-26Getty

    Rostos conhecidos no clube

    Ao se juntar ao Trabzonspor, Salah vai reencontrar vários nomes conhecidos de sua passagem pela Premier League. O clube turco tem sido ativo na contratação de jogadores experientes da Inglaterra, incluindo o goleiro do Manchester United Andre Onana, que retornou ao clube por empréstimo para uma segunda temporada consecutiva. O ex-zagueiro de Manchester City e Atletico Madrid Stefan Savic também faz parte do elenco e atua no Trabzonspor. Essas adições fazem parte de uma estratégia mais ampla para superar a campanha da temporada passada, quando o clube terminou em terceiro lugar na Super Lig, a oito pontos da liderança, do Galatasaray.

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