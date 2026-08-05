Mohamed Salah acerta contrato de dois anos com o Trabzonspor, enquanto o gigante turco prepara um pacote financeiro recorde

O atacante de 34 anos vinha buscando o projeto ideal desde que sua passagem de nove anos pelo Liverpool chegou ao fim ao término da última temporada. Embora muitos esperassem que o prolífico ponta seguisse para a Saudi Pro League, onde pacotes financeiros enormes teriam sido colocados à mesa, o apelo da elite do futebol turco e do projeto no Trabzonspor acabou por convencê-lo.

A disputa pela contratação de Salah esteve longe de ser simples, com vários gigantes turcos monitorando de perto sua situação. O Besiktas era inicialmente considerado o favorito para contratar o ex-jogador da Roma, mas a transferência fracassou devido a limitações financeiras. O clube de Istambul se distanciou publicamente do negócio, deixando claro que não comprometeria suas limitações salariais existentes para atender às exigências do ponta.