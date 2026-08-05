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Mohamed Salah acerta contrato de dois anos com o Trabzonspor, enquanto o gigante turco prepara um pacote financeiro recorde
Uma transferência surpreendente para a Super Lig
O atacante de 34 anos vinha buscando o projeto ideal desde que sua passagem de nove anos pelo Liverpool chegou ao fim ao término da última temporada. Embora muitos esperassem que o prolífico ponta seguisse para a Saudi Pro League, onde pacotes financeiros enormes teriam sido colocados à mesa, o apelo da elite do futebol turco e do projeto no Trabzonspor acabou por convencê-lo.
A disputa pela contratação de Salah esteve longe de ser simples, com vários gigantes turcos monitorando de perto sua situação. O Besiktas era inicialmente considerado o favorito para contratar o ex-jogador da Roma, mas a transferência fracassou devido a limitações financeiras. O clube de Istambul se distanciou publicamente do negócio, deixando claro que não comprometeria suas limitações salariais existentes para atender às exigências do ponta.
Confirmação oficial e detalhes da chegada
O Trabzonspor tem sido proativo ao comunicar aos seus torcedores o andamento do acordo, utilizando as redes sociais para fornecer detalhes específicos sobre a chegada de Salah à Turquia. Em comunicado oficial, o clube anunciou: "O futebolista profissional Mohamed Salah, com quem iniciamos negociações de transferência, estará no Terminal de Aviação Geral do Aeroporto Atatürk de Istambul às 12h de quarta-feira, 5 de agosto."
"O jogador está programado para chegar a Trabzon no mesmo dia, no período da noite. O horário e outros detalhes sobre o programa de recepção em Trabzon serão compartilhados com o público por meio dos canais oficiais de comunicação do nosso clube ao longo do dia."
Pacote financeiro recorde preparado
Embora o clube tenha confirmado oficialmente a programação da viagem, os detalhes financeiros do acordo destacam a dimensão da contratação. Segundo relatos, o Trabzonspor apresentou uma oferta lucrativa de € 17 milhões por ano, valor que faria de Salah o jogador mais bem pago da história do futebol turco. Esse investimento significativo demonstra a intenção do clube de romper a hegemonia tradicional dos gigantes de Istambul. O Trabzonspor espera que a chegada de Salah forneça a peça final do quebra-cabeça na busca para reconquistar o título da Super Lig, vencido pela última vez em 2022.
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Rostos conhecidos no clube
Ao se juntar ao Trabzonspor, Salah vai reencontrar vários nomes conhecidos de sua passagem pela Premier League. O clube turco tem sido ativo na contratação de jogadores experientes da Inglaterra, incluindo o goleiro do Manchester United Andre Onana, que retornou ao clube por empréstimo para uma segunda temporada consecutiva. O ex-zagueiro de Manchester City e Atletico Madrid Stefan Savic também faz parte do elenco e atua no Trabzonspor. Essas adições fazem parte de uma estratégia mais ampla para superar a campanha da temporada passada, quando o clube terminou em terceiro lugar na Super Lig, a oito pontos da liderança, do Galatasaray.
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