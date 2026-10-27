Luciano Moggi, ex-diretor-geral da Juventus, falou à Radio Radio sobre alguns nomes do elenco atual da Juventus: "Os atacantes? Eu não teria contratado nenhum deles. Woltemade? É alto demais e, mesmo sendo alto demais, não cabeceia bem. Alto como Ibrahimovic? Não, não vamos comparar os dois, porque há uma diferença. Um era jogador, este é uma boa pessoa. Não posso avaliá-lo como um jogador capaz de mudar os rumos de um time. Por exemplo, foi ele quem deu o passe em profundidade para o primeiro gol da Juventus".