Luciano Moggi, ex-diretor-geral da Juventus, falou à Radio Radio sobre alguns nomes do elenco atual da Juventus: "Os atacantes? Eu não teria contratado nenhum deles. Woltemade? É alto demais e, mesmo sendo alto demais, não cabeceia bem. Alto como Ibrahimovic? Não, não vamos comparar os dois, porque há uma diferença. Um era jogador, este é uma boa pessoa. Não posso avaliá-lo como um jogador capaz de mudar os rumos de um time. Por exemplo, foi ele quem deu o passe em profundidade para o primeiro gol da Juventus".
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Moggi: "Veja o que Gasperini me diz sobre Koopmeiners. Kolo Muani e Woltemade? Eu não teria contratado nenhum dos dois"
Depois, sobre Koopmeiners: "Eu converso frequentemente sobre ele com Gasperini, e ele me explicou uma coisa que pode estar certa e certamente estará, porque ele o teve como jogador. Não se deve dar uma função a Koopmeiners. É preciso colocá-lo em campo e deixar que ele encontre sua posição sozinho. Se você lhe der uma função, vai confundi-lo e ele praticamente desaparece. Acho que Koopmeiners, neste momento, tem justamente medo de receber a bola por receio de errar".
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