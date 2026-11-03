Próximas partidas POR Liga dos Campeões 15:00 NAP

Luciano Moggi, ex-dirigente do Napoli e da Juventus, além de Lazio, Roma e Torinio, falou à RadioRadio sobre o Napoli, derrotado pela Juventus no domingo à noite, em Turim. Confira os principais trechos de sua entrevista, reproduzidos pelo Il Napolista: "O Napoli? O ambiente não é muito animado. Precisa recuperar a autoestima. Conversei com jogadores, com Allegri, com o diretor, um pouco com todos. Todos querem fazer um bom trabalho, mas me parecem desanimados. Essas derrotas pesam. Allegri, depois da partida, deu uma grande bronca no elenco porque, segundo ele, faltou a agressividade que deseja no enfrentamento com o adversário. Depois da partida, fechou as portas de uma sala e falou com a equipe da maneira como um treinador deve falar".

Moggi prosseguiu: "O treinador está cheio de incertezas. Ontem, Hojlund não entrou em campo por causa de uma gripe; De Bruyne alterna ótimas partidas com atuações apagadas; McTominay se esforça, mas está sozinho. O Napoli agora é um conjunto de dúvidas, e isso deveria levar a equipe a pensar mais no campeonato do que na Champions. São lesões demais para pensar nas duas competições".