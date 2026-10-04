Croácia em choque com o estrondoso 0 a 7 sofrido em casa para a Inglaterra na última partida desta pausa válida pela Liga das Nações. A equipe de Bilic foi aniquilada em campo pela de Tuchel , que lhe aplicou a pior derrota de sua própria história.





Um golpe duro de digerir para um grupo que obteve grandes resultados, incluindo uma final de Copa do Mundo, e que agora precisa se fazer perguntas sobre o próprio futuro. Entrevistado ao fim da partida, Luka Modric – o líder da Croácia – usou palavras fortes. Eis o que disse o meio-campista do Milan.