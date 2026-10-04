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Ao VivoIngressos
modric(C)Getty Images
Simone Gervasio
Traduzido por

Modric repreende a Croácia: “Sinto vergonha pelo 0 a 7 contra a Inglaterra, é a primeira vez em 20 anos. Assim, estamos desperdiçando a reputação que construímos”

Croácia x Inglaterra
Croácia
Inglaterra
Liga das Nações A
Milan

Croácia em choque com o estrondoso 0 a 7 sofrido em casa para a Inglaterra na última partida desta pausa válida pela Liga das Nações. A equipe de Bilic foi aniquilada em campo pela de Tuchel , que lhe aplicou a pior derrota de sua própria história.


Um golpe duro de digerir para um grupo que obteve grandes resultados, incluindo uma final de Copa do Mundo, e que agora precisa se fazer perguntas sobre o próprio futuro. Entrevistado ao fim da partida, Luka Modric – o líder da Croácia – usou palavras fortes. Eis o que disse o meio-campista do Milan.

  • difícil encontrar uma explicação para uma atuação desse tipo, sem duelos, faltas, agressividade, coesão... Estou aqui há 20 anos, mas é a primeira vez que sinto vergonha depois de uma partida. Dá para perder, alguém é mais forte, no momento eles são mais fortes, mas perder desse jeito e desperdiçar assim a reputação que construímos ao longo de todos esses anos é inaceitável. Sinto mesmo vergonha".

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