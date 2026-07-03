O fim da carreira. Certamente com a camisa da Croácia; resta saber se também como jogador de um clube. Com a derrota para a Portugal, nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026, Luka Modric se despede da seleção, pela qual disputou 202 partidas e marcou 29 gols, mas, no meio do estádio de Toronto, ele respondeu assim a quem lhe pediu uma atualização: “Não é o momento de falar sobre o meu futuro, vocês saberão em breve”.
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Modric: “Não é o momento de falar sobre o meu futuro, vocês vão descobrir em breve”. Amorim liga para ele
VAI CONVERSAR COM AMORIM
Os próximos dias serão decisivos para entender melhor a situação. Modric tomará uma decisão antes de sair de férias: há uma proposta do Real Madrid para que ele retorne como dirigente ou membro da comissão técnica; ele também pode receber uma proposta do Milan. O novo técnico, Ruben Amorim, conversará com ele e tentará convencê-lo a ficar, mesmo sem a Liga dos Campeões, que o croata gostaria de disputar.
EM MILÃO, TUDO BEM
Há outro fator que joga a favor do Milan: como escreve a *La Gazzetta dello Sport*, Modric está se dando muito bem em Milão, melhor do que ele imaginava. Ele se sente à vontade, sua filha Ema joga nas categorias de base, os companheiros e, sobretudo, os torcedores gostam muito dele. O clube, mesmo nesta temporada de mudanças, deixou claro que teria prazer em vê-lo novamente nos corredores de Milanello. Cabe a ele decidir.
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