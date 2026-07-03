Modric: “Não é o momento de falar sobre o meu futuro, vocês vão descobrir em breve”. Amorim liga para ele

O fim da carreira. Certamente com a camisa da Croácia; resta saber se também como jogador de um clube. Com a derrota para a Portugal, nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026, Luka Modric se despede da seleção, pela qual disputou 202 partidas e marcou 29 gols, mas, no meio do estádio de Toronto, ele respondeu assim a quem lhe pediu uma atualização: “Não é o momento de falar sobre o meu futuro, vocês saberão em breve”.