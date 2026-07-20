Quarta-feira, 22 de julho, é a data a ser marcada no calendário no que diz respeito ao futuro de Luka Modric. Segundo informações do Milan Vibes, depois de aproveitar alguns dias de descanso na companhia da família e superar o cansaço e a decepção da eliminação na última Copa do Mundo de sua carreira pelas mãos de Portugal, o campeão croata está pronto para mergulhar novamente em sua aventura com as cores rossoneras, que começou há mais de um ano com a decisão de vir para a Itália e jogar pelo time pelo qual torcia desde criança, após encerrar sua longa passagem pelo Real Madrid.
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Modric assina com o Milan; a assinatura está prevista para quarta-feira, 22 de julho. E surge a decisão sobre seu futuro com a Croácia
O ACORDO
Segundo o Milan Vibes, Luka Modric decidiu jogar pelo Milan por mais uma temporada. Prestes a completar 41 anos, data que comemorará no próximo dia 9 de setembro, o vencedor da Bola de Ouro de 2018 assinará um novo contrato após o término do anterior, em 30 de junho passado, para o qual o clube rossonero não havia exercido a opção de renovação unilateral à sua disposição. O clube preferiu respeitar os prazos e a vontade do craque croata, que, após algumas semanas de reflexão, voltou a dizer sim. Ele assinará nas mesmas condições financeiras, recebendo um salário de 3,5 milhões de euros líquidos mais bônus, mas com uma função provavelmente diferente daquela que desempenhava na gestão de Allegri. Ele já conversou com o novo técnico Amorim, que destacou sua importância tanto do ponto de vista técnico quanto carismático no vestiário, mas deu a entender que a gestão em relação ao tempo de jogo será diferente.
POR QUE ELE FICA NO MILAN
Luka Modric, abalado pela decepção de não ter conseguido levar o Milan de volta à Liga dos Campeões ao final de um campeonato em que os rossoneri permaneceram entre os três primeiros durante toda a temporada, mas acabaram fracassando na reta final, desejava encerrar esta última etapa de uma carreira magnífica de outra maneira. E por isso decidiu aderir ao novo projeto técnico, liderado pelo técnico português, que, por sua vez, está ansioso para apagar a mancha representada pelo fracasso à frente do Manchester United.
ADEUS À CROÁCIA
Além disso, segundo o Milan Vibes, Modric também teria tomado uma decisão sobre seu futuro na seleção nacional. Após conversar com o novo técnico Slaven Bilic – que substituiu Dalic –, o acordo seria se despedir (após mais de 200 partidas) de seus torcedores e da equipe com a qual chegou à final da Copa do Mundo de 2018, por ocasião da partida da Liga das Nações contra a Espanha, no próximo dia 6 de outubro. Um boato confirmado por alguns meios de comunicação croatas, mas que ainda não pode ser considerado oficial. No entanto, isso provavelmente abriria as portas para uma última temporada como jogador – antes de iniciar uma nova trajetória profissional, talvez como dirigente do Real Madrid? – vestindo apenas as cores do Milan.
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