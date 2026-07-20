Modric assina com o Milan; a assinatura está prevista para quarta-feira, 22 de julho. E surge a decisão sobre seu futuro com a Croácia

Segundo o Milan Vibes, Luka Modric decidiu jogar pelo Milan por mais uma temporada. Prestes a completar 41 anos, data que comemorará no próximo dia 9 de setembro, o vencedor da Bola de Ouro de 2018 assinará um novo contrato após o término do anterior, em 30 de junho passado, para o qual o clube rossonero não havia exercido a opção de renovação unilateral à sua disposição. O clube preferiu respeitar os prazos e a vontade do craque croata, que, após algumas semanas de reflexão, voltou a dizer sim. Ele assinará nas mesmas condições financeiras, recebendo um salário de 3,5 milhões de euros líquidos mais bônus, mas com uma função provavelmente diferente daquela que desempenhava na gestão de Allegri. Ele já conversou com o novo técnico Amorim, que destacou sua importância tanto do ponto de vista técnico quanto carismático no vestiário, mas deu a entender que a gestão em relação ao tempo de jogo será diferente.