Modelo de transferência interessante: o jogador da seleção nacional Brajan Gruda permanece no RB Leipzig

Gruda (22), ex-jogador do Mainz, foi transferido da Ilha para o RB em fevereiro e marcou três gols em 14 partidas oficiais. “Ele mostrou, nos primeiros meses conosco, quais são suas qualidades e como seu perfil se encaixa bem no nosso estilo de jogo”, disse Marcel Schäfer, diretor esportivo do Leipzig.

Gruda é “tecnicamente forte, criativo, tem grande velocidade e enriquece nosso ataque com suas habilidades no terço final do campo”, acrescentou Schäfer. O jogador da seleção sub-21 relatou que suas expectativas em relação a Leipzig foram “totalmente atendidas. O estilo de jogo combina muito bem comigo, me sinto totalmente à vontade na equipe e em todo o clube.”