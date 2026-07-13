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Brajan GrudaGetty Images

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Modelo de transferência interessante: o jogador da seleção nacional Brajan Gruda permanece no RB Leipzig

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B. Gruda
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O RB Leipzig e Brajan Gruda iniciarão juntos a próxima temporada.

O Saxônia prorrogou por mais uma temporada o contrato de empréstimo do atacante com o Brighton & Hove Albion, clube da Primeira Divisão inglesa. Segundo reportagens da mídia, o acordo inclui uma cláusula de compra obrigatória no valor de 25 milhões de euros, que entrará em vigor caso o jogador atinja um determinado número de partidas disputadas.

  • Gruda (22), ex-jogador do Mainz, foi transferido da Ilha para o RB em fevereiro e marcou três gols em 14 partidas oficiais. “Ele mostrou, nos primeiros meses conosco, quais são suas qualidades e como seu perfil se encaixa bem no nosso estilo de jogo”, disse Marcel Schäfer, diretor esportivo do Leipzig.

    Gruda é “tecnicamente forte, criativo, tem grande velocidade e enriquece nosso ataque com suas habilidades no terço final do campo”, acrescentou Schäfer. O jogador da seleção sub-21 relatou que suas expectativas em relação a Leipzig foram “totalmente atendidas. O estilo de jogo combina muito bem comigo, me sinto totalmente à vontade na equipe e em todo o clube.”

    • Publicidade

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