Mitre revela a bola oficial Ultimax Pro para a Community Shield de 2026 entre Arsenal e Manchester City

A Ultimax Pro apresenta gráficos fluidos que irradiam de cada painel, captando a atmosfera de quando milhares de torcedores se tornam uma só voz. Cores sobrepostas se misturam em novos tons, enquanto os detalhes prateados premium nos icônicos chevrons Delta refletem o próprio troféu da Community Shield.

Alex Roberts, Head of Brand da Mitre, disse: "A FA Community Shield sempre foi uma ocasião única no calendário do futebol. Ela sempre marcou o momento em que o futebol realmente está de volta, e queríamos criar uma bola de jogo à altura desse momento.

"Toda Bola Oficial de Jogo que criamos deve refletir a história por trás da partida. Para a Community Shield, isso significava celebrar a energia, a empolgação e a união que fazem dela uma ocasião tão especial. Com isso em mente, entregamos uma bola de elite chamativa, que realmente merece ocupar o centro das atenções. Tenho uma leve suspeita de que esta bola terá alta demanda. Pessoalmente, é um dos meus designs favoritos até hoje!"