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Mitre 2026Mitre
Yosua Arya

Traduzido por

Mitre revela a bola oficial Ultimax Pro para a Community Shield de 2026 entre Arsenal e Manchester City

Arsenal x Manchester City
Supercopa da Inglaterra
Arsenal
Manchester City

A Mitre apresentou oficialmente a bola de jogo Ultimax Pro para a FA Community Shield de 2026 entre Manchester City e Arsenal. O design inovador celebra a tradicional abertura da temporada, com a partida sendo disputada no Principality Stadium, em Cardiff, pela primeira vez em 20 anos.

  • Mitre revela a bola da partida da Community Shield

    A Mitre revelou a nova bola oficial Ultimax Pro para a Supercopa da Inglaterra de 2026. A tradicional abertura de temporada colocará o vencedor da Copa da Inglaterra, o City, frente a frente com o campeão da Premier League, o Arsenal. A partida será disputada no domingo, 16 de agosto, no Principality Stadium, em Cardiff. Com o Estádio de Wembley indisponível, o jogo de destaque será realizado fora da Inglaterra pela primeira vez desde 2006.

    Como Parceira Oficial de Bola da FA, a Mitre projetou a bola para celebrar a expectativa e a união da nova temporada. O design traz gráficos de ondas sonoras e cores vibrantes que representam os torcedores se reunindo.

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  • Manchester City v Arsenal - Premier LeagueGetty Images Sport

    Ondas sonoras e prata celebram o retorno do futebol

    A Ultimax Pro apresenta gráficos fluidos que irradiam de cada painel, captando a atmosfera de quando milhares de torcedores se tornam uma só voz. Cores sobrepostas se misturam em novos tons, enquanto os detalhes prateados premium nos icônicos chevrons Delta refletem o próprio troféu da Community Shield.

    Alex Roberts, Head of Brand da Mitre, disse: "A FA Community Shield sempre foi uma ocasião única no calendário do futebol. Ela sempre marcou o momento em que o futebol realmente está de volta, e queríamos criar uma bola de jogo à altura desse momento.

    "Toda Bola Oficial de Jogo que criamos deve refletir a história por trás da partida. Para a Community Shield, isso significava celebrar a energia, a empolgação e a união que fazem dela uma ocasião tão especial. Com isso em mente, entregamos uma bola de elite chamativa, que realmente merece ocupar o centro das atenções. Tenho uma leve suspeita de que esta bola terá alta demanda. Pessoalmente, é um dos meus designs favoritos até hoje!"

  • Tecnologia avançada de voo encontra memórias históricas

    Além do visual marcante, a bola conta com a tecnologia de desempenho de elite da Mitre. As ranhuras em baixo-relevo Hyperflow oferecem maior estabilidade de voo e reduzem o arrasto, enquanto uma camada intermediária de Hyperfoam proporciona toque responsivo e controle próximo.

    "A Mitre mais uma vez fez um trabalho fantástico ao criar uma bola que traduz a importância da Supercopa da Inglaterra. Estamos ansiosos para vê-la no centro das atenções em Cardiff em uma das primeiras grandes ocasiões da temporada de futebol", explicou Sarah Kendall, chefe de parcerias da FA.

    Para marcar o retorno da partida para fora das fronteiras da Inglaterra após 20 anos, a Mitre dará bolas do jogo a Peter Crouch, John Arne Riise e Andriy Shevchenko. O trio marcou quando a partida foi disputada pela última vez fora da Inglaterra, em 2006.

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  • Manchester City v Arsenal - Premier LeagueGetty Images Sport

    Arsenal e Manchester City disputam duelo em Cardiff

    O Crystal Palace é o atual detentor do troféu depois de derrotar o Liverpool nos pênaltis na edição do ano passado. Agora, o campeão da Premier League, o Arsenal, e o campeão da FA Cup, o City, vão se enfrentar no País de Gales para abrir a nova temporada. Os dois lados estarão determinados a conquistar o primeiro troféu nacional em disputa.

    Com a nova bola Ultimax Pro pronta para entrar em ação, os torcedores podem esperar um confronto emocionante no Principality Stadium no domingo, 16 de agosto, com o retorno oficial do futebol inglês.

Supercopa da Inglaterra
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