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Missão impossível? Por que a história da Bundesliga segue fora de alcance para Harry Kane, enquanto o prolífico atacante do Bayern de Munique persegue o recorde de gols de Robert Lewandowski
Lewandowski marcou 41 gols na Bundesliga na temporada 2020-21
O lendário centroavante polonês Lewandowski, que conquistou oito títulos nacionais e a Liga dos Campeões durante sua passagem memorável pela Allianz Arena, registrou a impressionante marca de 41 gols ao longo da campanha nacional de 2020-21 na Alemanha.
Ninguém pode dizer que igualou esse desempenho, com alguns dos melhores do ramo ficando dolorosamente perto. Kane se enquadra nessa categoria. Ele balançou as redes 146 vezes pelo Bayern em 149 partidas.
Sua maldição sem títulos foi encerrada na Baviera, ao mesmo tempo em que garantiu algumas entradas notáveis nos livros de história. O veterano de 33 anos está a apenas dois gols de se tornar centenário da Bundesliga. Ele conquistou três Chuteiras de Ouro consecutivas desde que rompeu os laços com o Tottenham.
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Por que Kane terá dificuldade para bater o recorde de Lewandowski
Espera-se que Kane assine um novo contrato em Munique, depois de entrar no último ano de seu vínculo atual, mas ele pode superar Lewandowski no quesito gols? Respondendo a essa pergunta, Hamann, que falava em associação com ToonieBet, disse à GOAL sobre a busca por recordes: “Bem, isso durou 40 ou 50 anos e todo mundo dizia que não era possível fazer. Mas então Lewandowski encontrou outra marcha e superou Gerd Muller por um.
“Kane marcou uma quantidade enorme de gols em duas, três temporadas fantásticas e ainda assim ficou quatro ou cinco abaixo. E eu disse isso, acho que foi no Natal, há oito meses, nove meses, quando as pessoas diziam: ‘ah, ele é capaz porque marcou, acho, 17, 18, 19 gols na primeira metade da temporada’. E eu disse: acho que tudo depende da Champions League porque, se eles forem longe na Champions League, haverá um, dois, três jogos em que ele não vai jogar, ou talvez entre no decorrer da partida, ou nem jogue.
“E acho que, se você quer bater isso, provavelmente precisa jogar pelo menos 30, provavelmente 32, talvez todos os jogos. E agora, com os jogos extras na Champions League, ele está um ano mais velho.
“Se eles forem eliminados na fase de grupos, o que não vai acontecer, acho que ele provavelmente teria uma chance de conseguir. Mas não vão, porque ele provavelmente vai novamente longe na Champions League.
“E acho que isso joga contra ele quando se trata do recorde porque, quando você joga uma partida de liga em que provavelmente já venceu a liga entre duas semifinais ou quartas de final da Champions League, acho que as chances são muito altas de que ele não jogue. Eles não vão arriscar com ele e isso não o ajuda. Então, ele é capaz de fazer isso? Sim, claro que é. Não acho que ele vá conseguir.”
Kane vai conquistar cinco Chuteiras de Ouro da Bundesliga consecutivas?
Se ele realmente prolongar sua permanência na Allianz, possivelmente por mais alguns anos, então Kane poderá igualar o recorde de Lewandowski de cinco conquistas consecutivas da Chuteira de Ouro, o que seria um grande feito.
Questionado se o capitão da Inglaterra está destinado a alcançar essa marca caso continue saudável, o ex-meio-campista do Bayern Hamann acrescentou: “Com certeza. E, obviamente, ele é um embaixador. É ótimo. Ele é simplesmente uma figura muito cativante. E, obviamente, todos apreciam isso, não apenas os torcedores do Bayern de Munique, mas todos apreciam ter o capitão da Inglaterra jogando na Bundesliga.
“E acho que ele está muito adaptado lá. Eles falam sobre um novo contrato. Acho que a família dele e a esposa dele estão muito felizes e adaptadas em Munique. Então é bom ouvir isso.
“Se ele continuar saudável, então provavelmente já começa com 20 ou 25 gols. Cada gol acima disso provavelmente é um bônus. Mas não consigo ver um cenário em que ele não marque 20, 25 gols, o que na maioria dos anos lhe dá essa grande Chuteira de Ouro.
“Ele vai ganhar de novo se continuar saudável. E ele é simplesmente um finalizador notável. Obviamente, todos falamos sobre a habilidade dele em cobrar pênaltis. Mas a finalização com os dois pés é simplesmente... Não tenho certeza se já houve um finalizador na história do futebol mais clínico quando se trata de chances na frente do gol.”
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Kane mira: Bola de Ouro e glória na Champions League com o Bayern
Embora Kane, que é o maior artilheiro da história do Tottenham e da Inglaterra, venha igualando Lewandowski na maioria dos aspectos, ele precisaria passar vários anos a mais em Munique para se aproximar de os 344 gols marcados pelo polonês pelo Bayern.
Esse não é um objetivo que ele tenha em mente, com seu foco voltado para conquistar mais títulos importantes no presente, incluindo a Liga dos Campeões, enquanto segue como um dos principais candidatos a saborear a glória da Bola de Ouro em 2026.
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