Espera-se que Kane assine um novo contrato em Munique, depois de entrar no último ano de seu vínculo atual, mas ele pode superar Lewandowski no quesito gols? Respondendo a essa pergunta, Hamann, que falava em associação com ToonieBet, disse à GOAL sobre a busca por recordes: “Bem, isso durou 40 ou 50 anos e todo mundo dizia que não era possível fazer. Mas então Lewandowski encontrou outra marcha e superou Gerd Muller por um.

“Kane marcou uma quantidade enorme de gols em duas, três temporadas fantásticas e ainda assim ficou quatro ou cinco abaixo. E eu disse isso, acho que foi no Natal, há oito meses, nove meses, quando as pessoas diziam: ‘ah, ele é capaz porque marcou, acho, 17, 18, 19 gols na primeira metade da temporada’. E eu disse: acho que tudo depende da Champions League porque, se eles forem longe na Champions League, haverá um, dois, três jogos em que ele não vai jogar, ou talvez entre no decorrer da partida, ou nem jogue.

“E acho que, se você quer bater isso, provavelmente precisa jogar pelo menos 30, provavelmente 32, talvez todos os jogos. E agora, com os jogos extras na Champions League, ele está um ano mais velho.

“Se eles forem eliminados na fase de grupos, o que não vai acontecer, acho que ele provavelmente teria uma chance de conseguir. Mas não vão, porque ele provavelmente vai novamente longe na Champions League.

“E acho que isso joga contra ele quando se trata do recorde porque, quando você joga uma partida de liga em que provavelmente já venceu a liga entre duas semifinais ou quartas de final da Champions League, acho que as chances são muito altas de que ele não jogue. Eles não vão arriscar com ele e isso não o ajuda. Então, ele é capaz de fazer isso? Sim, claro que é. Não acho que ele vá conseguir.”