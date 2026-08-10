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"Missão difícil" para Harry Kane igualar Lionel Messi e Cristiano Ronaldo, enquanto ex-estrela do Bayern de Munique faz previsão ousada sobre a Copa do Mundo de 2030 para o capitão da Inglaterra
Kane prestes a assinar novo contrato com o Bayern de Munique
Kane acaba de brilhar nesse torneio, com seis gols marcados, enquanto a Inglaterra sofreu uma derrota na semifinal para a Argentina e acabou terminando em terceiro lugar. A braçadeira de capitão foi usada ao longo de uma campanha que prometia muito, mas que, no fim, não trouxe nenhum sucesso concreto.
O prolífico camisa 9 se tornou o maior artilheiro da história de seu país, com 85 gols pela seleção, e detém o mesmo recorde no Tottenham. Ele marcou 146 gols pelo Bayern em 147 partidas pelo gigante alemão.
É esperado que um novo contrato seja assinado na Allianz Arena, restando apenas 12 meses em seu vínculo atual, sem qualquer sinal de que o veterano atacante esteja diminuindo o ritmo. Recentemente, ele completou 33 anos, mas é o favorito para conquistar a prestigiada Bola de Ouro em 2026.
O Bayern, compreensivelmente, está ansioso para manter Kane em seu elenco, enquanto a Inglaterra não tem um sucessor lógico preparado para ocupar sua posição de centroavante. A expectativa é de que ele siga como capitão da Inglaterra até a Eurocopa em casa, em 2028.
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Kane jogará pela Inglaterra além da Euro 2028?
Ele seguirá jogando até lá, emulando nomes como Ronaldo e Messi? Quando essa pergunta foi feita a Hamann, o ex-meio-campista do Bayern, falando por cortesia da MrQ, disse à GOAL: “Ele completou 33 anos agora, então terá 36, indo para 37, daqui a quatro anos. É pedir muito.
“Obviamente, vimos dois dos maiores de todos os tempos jogando na Copa do Mundo, um com 39, outro com 41. Um foi bem, o outro não. Sabe, eu não o colocaria no mesmo patamar desses dois.
“Mesmo que ele fosse alguns anos mais jovem do que esses dois caras que jogaram na Copa do Mundo, acho que é pedir muito. É pedir muito porque ele começou a jogar bem cedo. Foi emprestado para divisões inferiores, disputou muitos jogos na Premier League, realmente não teve muitas lesões. Acho que teve uma ou outra lesão no tornozelo.
“Ele mal perdeu um jogo nos últimos dois anos aqui em Munique. Para vê-lo na Copa do Mundo daqui a quatro anos, se você me pedir uma resposta agora, eu provavelmente diria que não.”
A maior artilheira da Inglaterra ainda tem outra Copa do Mundo nela?
O ex-ponta da Inglaterra Chris Waddle é mais um a levantar dúvidas sobre a participação de Kane em outra Copa do Mundo, dizendo recentemente à GOAL, quando foi questionado sobre o mesmo assunto: “Ter condição física é uma grande coisa. Alguns jogadores evoluem, ficam melhores à medida que envelhecem. Alguns acham mais fácil. Não mais fácil, mas fácil.
“Vamos ver como estarão as pernas dele daqui a dois anos, até na Euro. As pessoas vão questionar isso. A vantagem do Harry é que ele é um cara em forma, nós sabemos disso. Ele não depende de velocidade. Ele tem uma grande inteligência futebolística.
“Às vezes você vê jogadores em torneios e pensa: ‘As pernas dele estão acabando’. Estou olhando para o Ronaldo como exemplo. Vi Portugal jogar na Copa do Mundo e, aos meus olhos, as pernas dele já tinham ido embora para esse nível de futebol. Lionel Messi ainda tinha lampejos de brilhantismo até que o resto dos companheiros de equipe dele decidiu tentar expulsar todo mundo do país.
“Então acho que há uma hora e um lugar em que você realmente precisa pensar: ‘Sim, ele ainda pode jogar, e ainda pode jogar como o Messi joga em Miami, em um bom nível para ele’. Sabe, o Ronaldo na Arábia Saudita ainda consegue dar conta. E o Harry, eventualmente, vai chegar a um momento em que você vai pensar que a Bundesliga é rápida demais. Para onde você vai a partir daí?
“A próxima Copa do Mundo é um grande desafio para ele, eu acho, jogar naquele torneio. Acho que alguns desses jogadores podem pensar: ‘Sim, eu ainda estou jogando futebol, mas esse nível já saiu de mim, e eu aproveitei’. Acho que alguns desses jogadores tentam jogar por tempo demais e isso não fica muito bom para eles. Mas tenho certeza de que o Harry vai saber quando for a hora certa de dizer: ‘Não, não posso mais jogar pela Inglaterra’.”
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Status de GOAT: 100 gols, recorde de partidas pela seleção e um troféu
Kane terá como meta chegar a 100 gols pela seleção, enquanto está a apenas quatro partidas de igualar o recorde de 125 jogos por Inglaterra, de Peter Shilton. O status de GOAT ainda está ao seu alcance.
Um grande título internacional consolidaria esse status, mas ainda não se sabe se a Inglaterra conseguirá trazer o futebol para casa ao longo dos próximos quatro anos e se seu atual capitão terá um papel de destaque nessas buscas por troféus.
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