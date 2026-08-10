O ex-ponta da Inglaterra Chris Waddle é mais um a levantar dúvidas sobre a participação de Kane em outra Copa do Mundo, dizendo recentemente à GOAL, quando foi questionado sobre o mesmo assunto: “Ter condição física é uma grande coisa. Alguns jogadores evoluem, ficam melhores à medida que envelhecem. Alguns acham mais fácil. Não mais fácil, mas fácil.

“Vamos ver como estarão as pernas dele daqui a dois anos, até na Euro. As pessoas vão questionar isso. A vantagem do Harry é que ele é um cara em forma, nós sabemos disso. Ele não depende de velocidade. Ele tem uma grande inteligência futebolística.

“Às vezes você vê jogadores em torneios e pensa: ‘As pernas dele estão acabando’. Estou olhando para o Ronaldo como exemplo. Vi Portugal jogar na Copa do Mundo e, aos meus olhos, as pernas dele já tinham ido embora para esse nível de futebol. Lionel Messi ainda tinha lampejos de brilhantismo até que o resto dos companheiros de equipe dele decidiu tentar expulsar todo mundo do país.

“Então acho que há uma hora e um lugar em que você realmente precisa pensar: ‘Sim, ele ainda pode jogar, e ainda pode jogar como o Messi joga em Miami, em um bom nível para ele’. Sabe, o Ronaldo na Arábia Saudita ainda consegue dar conta. E o Harry, eventualmente, vai chegar a um momento em que você vai pensar que a Bundesliga é rápida demais. Para onde você vai a partir daí?

“A próxima Copa do Mundo é um grande desafio para ele, eu acho, jogar naquele torneio. Acho que alguns desses jogadores podem pensar: ‘Sim, eu ainda estou jogando futebol, mas esse nível já saiu de mim, e eu aproveitei’. Acho que alguns desses jogadores tentam jogar por tempo demais e isso não fica muito bom para eles. Mas tenho certeza de que o Harry vai saber quando for a hora certa de dizer: ‘Não, não posso mais jogar pela Inglaterra’.”