O internacional italiano chegou ao Liverpool em agosto de 2024 em um acordo descrito como uma pechincha, no valor aproximado de £10 milhões. Depois de passar quatro anos bem-sucedidos na Juventus, esperava-se que Chiesa oferecesse profundidade de elite à linha de ataque do Liverpool. No entanto, o astro italiano, com 51 jogos pela seleção, nunca conseguiu realmente se firmar na Premier League, frequentemente ficando abaixo na hierarquia e enfrentando dificuldades físicas e de desempenho. Essa falta de impacto culminou em sua ausência da lista do clube para a Champions League nesta temporada, um sinal claro de que ele não faz mais parte dos planos de longo prazo.

Sua ausência da competição europeia só serviu para alimentar rumores de uma saída iminente. Embora tenha conseguido sobreviver à reformulação do elenco no verão, que notavelmente viu o ídolo do clube Mohamed Salah deixar a equipe para se juntar ao time turco Trabzonspor, a situação de Chiesa não melhorou. Com a janela de transferências de inverno programada para abrir na sexta-feira, 1º de janeiro, a perspectiva de um empréstimo ou de uma transferência em definitivo de volta à Itália se torna cada vez mais provável.