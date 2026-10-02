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Missão de resgate na Serie A! Inter, Atalanta e Lazio fazem propostas para acabar com o pesadelo de Federico Chiesa no Liverpool
Trio italiano mira o escanteado Chiesa
A passagem decepcionante de Chiesa pelo Liverpool parece estar chegando a um ponto de ruptura, com três clubes da Serie A agora prontos para oferecer ao ponta uma saída de sua luta na Premier League. Inter, Atalanta e Lazio estariam monitorando de perto a situação do jogador de 28 anos, após um início difícil na campanha 2026-27, que o transformou em uma figura periférica sob o atual comando em Anfield.
Conversas informais já começaram entre os possíveis interessados italianos e os representantes de Chiesa, de acordo com uma reportagem do Calciomercato. O ponta viveu recentemente um período miserável em Merseyside, destacado pelo fato de que ainda não entrou em campo nem por um minuto sequer em partidas oficiais pelo Liverpool nesta temporada.
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Dificuldades em Anfield e esnobada na Champions League
O internacional italiano chegou ao Liverpool em agosto de 2024 em um acordo descrito como uma pechincha, no valor aproximado de £10 milhões. Depois de passar quatro anos bem-sucedidos na Juventus, esperava-se que Chiesa oferecesse profundidade de elite à linha de ataque do Liverpool. No entanto, o astro italiano, com 51 jogos pela seleção, nunca conseguiu realmente se firmar na Premier League, frequentemente ficando abaixo na hierarquia e enfrentando dificuldades físicas e de desempenho. Essa falta de impacto culminou em sua ausência da lista do clube para a Champions League nesta temporada, um sinal claro de que ele não faz mais parte dos planos de longo prazo.
Sua ausência da competição europeia só serviu para alimentar rumores de uma saída iminente. Embora tenha conseguido sobreviver à reformulação do elenco no verão, que notavelmente viu o ídolo do clube Mohamed Salah deixar a equipe para se juntar ao time turco Trabzonspor, a situação de Chiesa não melhorou. Com a janela de transferências de inverno programada para abrir na sexta-feira, 1º de janeiro, a perspectiva de um empréstimo ou de uma transferência em definitivo de volta à Itália se torna cada vez mais provável.
Ambições internacionais e a nova era de Mancini
Além da carreira em clubes, um retorno à Serie A é visto como essencial para as perspectivas internacionais de Chiesa. O atacante ainda não integrou nenhuma convocação feita pelo novo técnico da Itália, Roberto Mancini, que tem recorrido principalmente a talentos mais jovens enquanto a Itália busca se reconstruir. A Itália vive atualmente um momento de transição após a decepção de ficar fora de uma terceira Copa do Mundo consecutiva durante o verão, e Mancini está determinado a estabelecer uma nova identidade para a seleção nacional.
A necessidade de uma transferência já havia sido reforçada no ano passado pelo ex-técnico da Itália Luciano Spalletti, que aconselhou publicamente o ponta a buscar um futuro longe de Anfield para revitalizar a carreira que estagnou. Spalletti sugeriu que deixar a Premier League seria o melhor passo para Chiesa recuperar seu lugar no mais alto nível do futebol.
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O histórico e os títulos de Chiesa
Desde que chegou ao Liverpool, Chiesa fez 50 partidas em todas as competições, marcou cinco gols e deu cinco assistências, conquistando o título da Premier League com o clube na temporada 2024-25. Antes de sua transferência para Anfield, o ponta viveu um período repleto de títulos na Itália, vencendo duas Coppa Italia e a Supercoppa Italiana com a Juventus, além de seu memorável triunfo na Euro 2020 com a seleção italiana.
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