Miroslav Klose parabeniza Lionel Messi depois que o craque argentino bateu o recorde da Copa do Mundo com dois gols contra a Áustria

A lenda alemã Klose não hesitou em elogiar Messi depois de ver seu recorde de longa data finalmente ser quebrado. Klose, que se aposentou com 16 gols no maior palco do mundo, demonstrou grande admiração pelo astro do Inter Miami, que marcou dois gols e levou a Argentina à vitória por 2 a 0 contra a Áustria na segunda-feira.

“Sempre disse que o Messi não é de qualquer um”, afirmou o jogador de 48 anos. “Para mim, o Leo é o melhor jogador de futebol de todos os tempos! Parabéns, campeão!”.

O ex-atacante do Bayern de Munique ocupava o primeiro lugar desde o torneio de 2014, mas admitiu que ficou feliz em ver um jogador do calibre de Messi assumir o posto.

Antes do início da edição de 2026, o artilheiro alemão previu que seu recorde seria superado. “Tudo bem, o recorde acabaria sendo quebrado de qualquer maneira, e se for o Messi a fazê-lo, que seja. Sou um grande fã do Messi, sempre fui”, disse Klose.