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Miroslav Klose parabeniza Lionel Messi depois que o craque argentino bateu o recorde da Copa do Mundo com dois gols contra a Áustria
Klose elogia o novo campeão da Copa do Mundo
A lenda alemã Klose não hesitou em elogiar Messi depois de ver seu recorde de longa data finalmente ser quebrado. Klose, que se aposentou com 16 gols no maior palco do mundo, demonstrou grande admiração pelo astro do Inter Miami, que marcou dois gols e levou a Argentina à vitória por 2 a 0 contra a Áustria na segunda-feira.
“Sempre disse que o Messi não é de qualquer um”, afirmou o jogador de 48 anos. “Para mim, o Leo é o melhor jogador de futebol de todos os tempos! Parabéns, campeão!”.
O ex-atacante do Bayern de Munique ocupava o primeiro lugar desde o torneio de 2014, mas admitiu que ficou feliz em ver um jogador do calibre de Messi assumir o posto.
Antes do início da edição de 2026, o artilheiro alemão previu que seu recorde seria superado. “Tudo bem, o recorde acabaria sendo quebrado de qualquer maneira, e se for o Messi a fazê-lo, que seja. Sou um grande fã do Messi, sempre fui”, disse Klose.
- AFP
Messi garante o recorde em Dallas
Messi chegou ao confronto contra a Áustria já tendo igualado a marca de 16 gols de Klose, graças a um hat-trick sensacional na vitória por 3 a 0 da Argentina sobre a Argélia na estreia. Em uma partida decisiva em Dallas, ele se destacou do grupo ao marcar dois gols, o que o levou a superar o recorde de longa data de Klose.
O momento em que o recorde foi quebrado aconteceu aos 38 minutos, quando Messi balançou as redes para marcar seu 17º gol em Copas do Mundo. A noite terminou ainda melhor para o capitão, já que Messi marcou mais um gol merecido nos segundos finais, elevando seu total na competição para 18. O resultado garante a classificação da Argentina para as oitavas de final com uma partida de antecedência.
Superando o drama da penalidade logo no início
A noite histórica quase começou com um sabor amargo para o oito vezes vencedor da Bola de Ouro. Aos nove minutos, a Argentina recebeu um pênalti, mas Messi, de forma atípica, chutou para fora da meta. No entanto, o experiente atacante se recusou a deixar que o revés afetasse seu desempenho, acabando por abrir o placar no final do primeiro tempo para acalmar os ânimos.
“A verdade é que foi espetacular como tudo aconteceu”, admitiu Messi após a partida. “Hoje tive aquele pênalti com o qual poderia ter ampliado o placar, mas se tivesse marcado, talvez também não tivesse conseguido os outros dois. Nunca se sabe, mas estou feliz com o resultado, com a participação e com o trabalho da equipe.”
- AFP
A Argentina busca o bicampeonato
Com seis pontos em dois jogos, a seleção comandada por Lionel Scaloni garantiu sua vaga nas oitavas de final. Para Messi, o recorde é uma alegria secundária em relação ao objetivo da equipe de defender o título mundial.
“A verdade é que, acima de tudo, estou muito feliz pela vitória”, disse o jogador de 38 anos aos repórteres. “Foi uma vitória muito importante, muito difícil e muito disputada. Isso nos dá tranquilidade para o que está por vir. Esta é a Copa do Mundo; todos os jogos são muito equilibrados e muito intensos.”