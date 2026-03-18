Como vem o Mirassol na Libertadores? Aeroporto de São José do Rio Preto cumpre última exigência e aguarda finalização das etapas burocráticas

O Mirassol viverá em 2026 o maior capítulo de sua história. Fundado em 1925, o clube do interior paulista garantiu sua classificação inédita para a Libertadores após uma campanha surpreendente no Campeonato Brasileiro de 2025, encerrando a competição na quarta colocação.

Sob comando de Rafael Guanaes, a equipe não apenas competiu com gigantes do futebol nacional, mas também manteve regularidade ao longo de toda a temporada, se mantendo invicto em casa durante o Brasileirão e consolidando-se entre os melhores do país.

A vaga foi confirmada ainda antes do fim do campeonato, coroando um projeto esportivo que vinha sendo estruturado desde 2022.