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Santos v Mirassol - Brasileirao 2025Getty Images Sport
Gabriel Marin

Como vem o Mirassol na Libertadores? Aeroporto de São José do Rio Preto cumpre última exigência e aguarda finalização das etapas burocráticas

Após campanha histórica no Brasileirão, clube do interior paulista sofre mudanças na equipe, segura técnico e corre contra o tempo para atender exigências da Conmebol

O Mirassol viverá em 2026 o maior capítulo de sua história. Fundado em 1925, o clube do interior paulista garantiu sua classificação inédita para a Libertadores após uma campanha surpreendente no Campeonato Brasileiro de 2025, encerrando a competição na quarta colocação.

Sob comando de Rafael Guanaes, a equipe não apenas competiu com gigantes do futebol nacional, mas também manteve regularidade ao longo de toda a temporada, se mantendo invicto em casa durante o Brasileirão e consolidando-se entre os melhores do país.

A vaga foi confirmada ainda antes do fim do campeonato, coroando um projeto esportivo que vinha sendo estruturado desde 2022.

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  • Corinthians v Mirassol - Brasileirao 2025Getty Images Sport

    A permanência de Rafael Guanaes

    O sucesso em campo rapidamente transformou o técnico Rafael Guanaes em peça fundamental do projeto. Procurado por diversos clubes brasileiros, o treinador teve sua permanência garantida pelo clube renovando até o fim de 2026. 

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    A decisão foi estratégica, já que Guanaes é visto como o principal responsável pela identidade tática do time, baseada em intensidade, organização e valorização coletiva.

    Internamente, o discurso é de evolução. O próprio treinador já deixou claro que a prioridade para 2026 seria manter a "espinha dorsal" do elenco e elevar o nível competitivo para encarar desafios maiores, como a Libertadores. 

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  • Palmeiras v Mirassol - Brasileirao 2026Getty Images Sport

    Dificuldades na montagem do elenco

    Com a boa campanha em 2025, não só o treinador seria procurado no mercado, mas a maioria dos destaques do time receberam sondagens de equipes mais relevantes no cenário nacional. Mesmo mantendo uma boa parte do time, o Mirassol contou com a saída de 15 atletas.

    Entre as negociações mais importantes, estão a venda de Danielzinho e Lucas Ramon para o São Paulo, Jemmes para o Fluminense, Chico da Costa para o Cruzeiro e Gabriel para o Sporting Cristal.

    Ao mesmo tempo, o Leão precisou se reforçar, já que o desafio desse ano seria ainda maior. Sabendo disso, a equipe trouxe 30 novos atletas, entre eles: Tiquinho Soares, Victor Luís, Everton Galdino, Gabriel Pires, Lucas Oliveira, Eduardo, Galeano, Denilson, Lucas Mugni, Willian Machado, André Luís, Yuri Lara, Shaylon e Igor Cariús.

    A estratégia para repor as saídas foi cautelosa, priorizando atletas com perfil tático compatível com o modelo de Rafael Guanaes.

  • Maiao MirassolJohnny Architecture

    O "problema" com o aeroporto

    Se dentro de campo o cenário é promissor, fora dele o Mirassol enfrentou um obstáculo inesperado: a exigência logística.

    Para disputar a Libertadores ou a Sul-Americana, a Conmebol exige que os clubes participantes tenham um aeroporto com capacidade para voos internacionais localizado a, no máximo, 150 km do estádio de jogo. Essa regra visa facilitar a logística de delegações e arbitragem, sendo um obstáculo para o Mirassol.

    O Estádio José Maria de Campos Maia, o "Maião", atende às exigências estruturais da fase de grupos e possuí o Aeroporto de São José do Rio Preto a cerca de 13 km. Porém, o aeroporto não realizava viagens internacionais e precisou passar por adequações logísticas e operacionais para viabilizar a participação do time do interior paulista na competição.

  • Solução encaminhada

    O impasse está perto do fim. O Aeroporto de São José do Rio Preto cumpriu a última exigência técnica e agora aguarda apenas a conclusão dos trâmites burocráticos para operar voos internacionais. 

    Entre os avanços recentes estão: a instalação de equipamentos de imagem e áudio exigidos pela Receita Federal; aprovação prévia de órgãos como Polícia Federal, Anvisa e Ministério da Agricultura; e a preparação da documentação final para envio à Anac.

    A expectativa é que o terminal esteja apto em cerca de 10 dias, inicialmente com liberação temporária e específica para voos fretados da Libertadores. 

    Esses voos devem ocorrer de madrugada, evitando impacto na operação comercial do aeroporto, que já é um dos mais movimentados do interior paulista.

  • Mirassol 2026JP Pinheiro/Agência Mirassol

    O que esperar do Mirassol na Libertadores?

    Com muitas mudanças no elenco, comando técnico mantido e estrutura sendo ajustada, o Mirassol chega à Libertadores como uma das grandes histórias da competição.

    Ainda que seja colocado no pote quatro do sorteio da próxima quinta-feira (19) e enfrente adversários tradicionais do continente, o clube aposta em sua organização tática e no apoio de sua torcida para fazer uma boa campanha na competição.

    O desafio será enorme, mas o próprio Rafael Guanaes resume o espírito do time: evoluir sem perder a essência.

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