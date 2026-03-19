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Parma FC v Bologna FC - Serie AGetty Images Sport

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Minotti: “Protegi dois companheiros de equipe que derrubaram um portão com o carro; fui atropelado por Galeazzi na Copa do Mundo”

O ex-zagueiro do Parma conta algumas histórias da sua carreira.

Lorenzo Minotti relembra sua carreira com a camisa do Parma nos anos 90.


O ex-zagueiro da Seleção declarou em entrevista ao La Gazzetta dello Sport: “A vitória mais bonita foi a final da Recopa contra o Antuérpia em Wembley, o estádio dos estádios e a consagração internacional. Eu aproveitei tudo: o treino na véspera, o passeio pela cidade que sempre fazíamos nas viagens, os degraus para subir e receber o troféu. E, claro, o gol: eu sempre cuidava do gesto técnico. E foi assim também naquela vez: dobrei a perna de apoio, inclinei o tronco e chutei de primeira. Saiu uma trajetória estranha, parecia controlada por controle remoto”.


“Na Itália, os adversários eram muito fortes, mais do que nós. E tinham o hábito de lidar com a pressão durante um ano inteiro. Primeiro o Milan dos Invencíveis, cuja invencibilidade nós mesmos interrompemos, e depois a Juventus de Lippi. Chegamos perto, mas não foi o suficiente. No entanto, vencer a Copa da UEFA na final contra aquela Juve em 1995 foi uma grande satisfação”.


  • COMPAÑEIROS COBERTOS

    "Em 1994, vencemos o Ajax por 2 a 0 na partida de volta das quartas de final da Taça das Taças; marquei um gol de falta. Scala recomendou que fôssemos dormir, pois no domingo enfrentaríamos a Juve (que venceu por 4 a 0 com um hat-trick de Del Piero, nota do editor). Na manhã seguinte, Scala e o massagista Bozzetti me contaram que, durante a noite, dois companheiros haviam batido com o carro em um portão: era preciso decidir o que fazer. O treinador entrou no vestiário e, sem mencionar o episódio, anunciou que, a partir daquele momento, iríamos dormir no centro de treinamento após cada partida. Eu concordo com a decisão, que irrita todos os inocentes, para evitar que os culpados fossem excluídos do elenco: eram dois titulares e a equipe ficaria enfraquecida com a ausência deles”.

    • Publicidade

  • NO MERCADO

    "O Inter queria me contratar; cheguei até a ir à casa do Pellegrini. O Tanzi recusou a oferta e me ofereceu um contrato de seis anos, adiantando-me uma quantia para comprar uma casa em Parma. Mais tarde, soube que a Juve também tinha se interessado por mim, mas só conversou com o clube."

  • Copa do Mundo dos EUA de 1994

    "Só eu e o terceiro goleiro, Bucci, não entramos em campo; Apolloni tinha me ultrapassado na hierarquia, mas essa continua sendo a experiência mais bonita. Algo com que eu sonhava desde criança, quando, depois dos jogos com os amigos do bairro, levantava pedaços de madeira fingindo que eram a própria Copa do Mundo. Depois da final, passei ao lado daquele troféu e não resisti à tentação de dar-lhe uma carícia. Tenho muitas lembranças. Perto do fim de Itália x Espanha, percebi que não havia mais água. Estava um calor terrível, a prorrogação se aproximava, corri para os vestiários e enchi um saco de lixo com garrafas e suplementos. Ao voltar para o campo, ouvi um estrondo: não tive coragem de olhar. No telão, vi Baggio e Signori se abraçando após o 2 a 1 de Robi. Enlouqueci de alegria e fui atropelado por Galeazzi, que estava pronto para as entrevistas. Após a partida, Luis Enrique invadiu nosso ônibus para se vingar de Tassotti: uma bela confusão, mas nada grave”.

  • MARADONA

    "Primeiro ano na Série A. Pedi a camisa dele na partida de ida, depois daquela que tinha sido nossa primeira vitória no campeonato. Ele me disse que me daria na partida de volta. No San Paolo, lembrei-o disso e ele me tranquilizou: ‘Vou te dar no vestiário’. Mas o túnel lá é muito longo, e eu temia ter perdido a chance. Em vez disso, quando cheguei em frente ao vestiário, Diego estava me esperando com a camisa dele. Naquele dia, o Napoli venceu por 4 a 2, eu marquei de falta e ele fez dois gols de pênalti: foram os últimos gols marcados por Maradona no San Paolo na Série A".