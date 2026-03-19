Minotti: “Protegi dois companheiros de equipe que derrubaram um portão com o carro; fui atropelado por Galeazzi na Copa do Mundo”

Lorenzo Minotti relembra sua carreira com a camisa do Parma nos anos 90.





O ex-zagueiro da Seleção declarou em entrevista ao La Gazzetta dello Sport: “A vitória mais bonita foi a final da Recopa contra o Antuérpia em Wembley, o estádio dos estádios e a consagração internacional. Eu aproveitei tudo: o treino na véspera, o passeio pela cidade que sempre fazíamos nas viagens, os degraus para subir e receber o troféu. E, claro, o gol: eu sempre cuidava do gesto técnico. E foi assim também naquela vez: dobrei a perna de apoio, inclinei o tronco e chutei de primeira. Saiu uma trajetória estranha, parecia controlada por controle remoto”.





“Na Itália, os adversários eram muito fortes, mais do que nós. E tinham o hábito de lidar com a pressão durante um ano inteiro. Primeiro o Milan dos Invencíveis, cuja invencibilidade nós mesmos interrompemos, e depois a Juventus de Lippi. Chegamos perto, mas não foi o suficiente. No entanto, vencer a Copa da UEFA na final contra aquela Juve em 1995 foi uma grande satisfação”.



