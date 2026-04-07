Minnesota divulga atualização sobre o estado de saúde de James Rodríguez após a hospitalização do ex-jogador do Real Madrid por desidratação grave

A emergência médica teve início após o amistoso da Colômbia contra a França, em 29 de março. Depois de sentir-se mal após a partida, Rodríguez foi internado no hospital em 31 de março para receber soro intravenoso no tratamento de uma desidratação grave. Embora tenha recebido alta após três dias, começaram a circular especulações sobre seu estado de saúde.

“James compareceu ao centro de treinamento do clube hoje, segunda-feira, 6 de abril, e participou de uma sessão supervisionada de retorno às atividades”, declarou o Minnesota em um comunicado oficial. “Sua reintegração ao treinamento completo da equipe seguirá os protocolos estabelecidos pelo departamento médico do clube e será orientada inteiramente por seu progresso clínico.

"O Minnesota United FC leva a sério a saúde e a privacidade de seus jogadores. O clube e nossos profissionais médicos podem afirmar inequivocamente que não há evidências clínicas ou laboratoriais de rabdomiólise."