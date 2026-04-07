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Minnesota divulga atualização sobre o estado de saúde de James Rodríguez após a hospitalização do ex-jogador do Real Madrid por desidratação grave
O colombiano volta aos treinos
O Loons confirmou que Rodriguez compareceu às instalações de treinamento do clube na segunda-feira para iniciar um programa supervisionado de retorno às atividades, após ter sofrido uma desidratação grave durante a pausa para os jogos internacionais. A condição física do jogador de 34 anos está sendo cuidadosamente avaliada pela equipe médica antes que ele receba autorização para disputar partidas oficiais da MLS. Sua reintegração ao time principal seguirá protocolos médicos rigorosos para garantir que não haja novos contratempos.
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Minnesota desmente rumores graves sobre a saúde
A emergência médica teve início após o amistoso da Colômbia contra a França, em 29 de março. Depois de sentir-se mal após a partida, Rodríguez foi internado no hospital em 31 de março para receber soro intravenoso no tratamento de uma desidratação grave. Embora tenha recebido alta após três dias, começaram a circular especulações sobre seu estado de saúde.
“James compareceu ao centro de treinamento do clube hoje, segunda-feira, 6 de abril, e participou de uma sessão supervisionada de retorno às atividades”, declarou o Minnesota em um comunicado oficial. “Sua reintegração ao treinamento completo da equipe seguirá os protocolos estabelecidos pelo departamento médico do clube e será orientada inteiramente por seu progresso clínico.
"O Minnesota United FC leva a sério a saúde e a privacidade de seus jogadores. O clube e nossos profissionais médicos podem afirmar inequivocamente que não há evidências clínicas ou laboratoriais de rabdomiólise."
Dificuldades na MLS
O vencedor da Chuteira de Ouro da Copa do Mundo de 2014 chegou a Minnesota no início deste ano. No entanto, sua adaptação à vida nos Estados Unidos tem sido dificultada por lesões e problemas de saúde. Ele jogou apenas 39 minutos pelo seu novo time nesta temporada.
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E agora?
Rodriguez continuará agora sua recuperação para voltar à plena forma física. Espera-se que ele esteja disponível quando o Minnesota enfrentar o San Diego FC na partida da MLS deste domingo. O Loons ocupa atualmente a nona posição na Conferência Oeste, com apenas oito pontos em seis partidas, oito pontos atrás do líder LAFC.