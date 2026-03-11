Getty Images Sport
Ministro iraniano afirma que a seleção não poderá participar da Copa do Mundo, mas o presidente da FIFA, Gianni Infantino, diz que eles são bem-vindos
“Em nenhuma circunstância”
Donyamali foi inflexível em sua posição.
“Considerando que este regime corrupto assassinou nosso líder, sob nenhuma circunstância podemos participar da Copa do Mundo”, disse Donyamali, de acordo com comentários transmitidos pela mídia estatal. Ele acrescentou que as condições para a participação “não existem”.
Os comentários seguem os ataques aéreos dos EUA e de Israel ao Irã, que mataram o líder supremo aiatolá Ali Khamenei e desencadearam um conflito regional mais amplo.
O Irã foi sorteado para o Grupo G do torneio, ao lado da Bélgica, Egito e Nova Zelândia. Todas as três partidas da fase de grupos da equipe estão programadas para acontecer nos Estados Unidos, incluindo duas em Los Angeles e uma em Seattle.
“Bem-vindo à competição”
O presidente da FIFA, Gianni Infantino, disse no início desta semana que havia discutido a possível participação do Irã com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.
“Durante as discussões, o presidente Trump reiterou que a seleção iraniana é, obviamente, bem-vinda para competir no torneio nos Estados Unidos”, escreveu Infantino no Instagram.
O torneio de 48 equipes está programado para começar em 11 de junho, com partidas sendo realizadas nos Estados Unidos, Canadá e México.
Regras da FIFA
Os regulamentos da FIFA estabelecem que, se uma federação membro participante se retirar do torneio, o órgão regulador pode determinar como proceder e substituir a equipe por outra federação, a seu critério.
A incerteza permanece
Não houve nenhuma declaração oficial imediata da FIFA ou da Federação Iraniana de Futebol sobre as declarações do ministro.
