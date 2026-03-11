Ministro iraniano afirma que a seleção não poderá participar da Copa do Mundo, mas o presidente da FIFA, Gianni Infantino, diz que eles são bem-vindos

Donyamali foi inflexível em sua posição.

“Considerando que este regime corrupto assassinou nosso líder, sob nenhuma circunstância podemos participar da Copa do Mundo”, disse Donyamali, de acordo com comentários transmitidos pela mídia estatal. Ele acrescentou que as condições para a participação “não existem”.

Os comentários seguem os ataques aéreos dos EUA e de Israel ao Irã, que mataram o líder supremo aiatolá Ali Khamenei e desencadearam um conflito regional mais amplo.

O Irã foi sorteado para o Grupo G do torneio, ao lado da Bélgica, Egito e Nova Zelândia. Todas as três partidas da fase de grupos da equipe estão programadas para acontecer nos Estados Unidos, incluindo duas em Los Angeles e uma em Seattle.