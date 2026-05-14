"Minhas emoções tomaram conta de mim" - James Tavernier ficou "profundamente magoado", segundo explica o capitão do Rangers sobre o desentendimento com Danny Rohl que manchou sua despedida do Ibrox

O experiente lateral, que tem sido um dos pilares do time do Rangers há mais de uma década, acabou assistindo da arquibancada à derrota de sua equipe em casa. Embora Danny Rohl tenha inicialmente afirmado que o capitão recusou um lugar no banco, o que teria levado a ele supostamente sair do estádio para depois voltar, Tavernier reagiu com uma declaração emocionante detalhando sua versão dos fatos que levaram à sua exclusão.

Tavernier explicou em um comunicado publicado nas redes sociais: “Tenho certeza de que todos compreenderão que não posso permitir qualquer confusão em torno da minha saída ou dos eventos relacionados ao jogo de ontem à noite. Sofri uma contusão no tornozelo após a partida contra o Hearts. Após conversas com a equipe médica, concordamos que uma injeção era a única opção, que estava inicialmente marcada para quinta-feira.”