Getty Images Sport
Traduzido por
"Minhas emoções tomaram conta de mim" - James Tavernier ficou "profundamente magoado", segundo explica o capitão do Rangers sobre o desentendimento com Danny Rohl que manchou sua despedida do Ibrox
Uma falha na comunicação em Ibrox
O experiente lateral, que tem sido um dos pilares do time do Rangers há mais de uma década, acabou assistindo da arquibancada à derrota de sua equipe em casa. Embora Danny Rohl tenha inicialmente afirmado que o capitão recusou um lugar no banco, o que teria levado a ele supostamente sair do estádio para depois voltar, Tavernier reagiu com uma declaração emocionante detalhando sua versão dos fatos que levaram à sua exclusão.
Tavernier explicou em um comunicado publicado nas redes sociais: “Tenho certeza de que todos compreenderão que não posso permitir qualquer confusão em torno da minha saída ou dos eventos relacionados ao jogo de ontem à noite. Sofri uma contusão no tornozelo após a partida contra o Hearts. Após conversas com a equipe médica, concordamos que uma injeção era a única opção, que estava inicialmente marcada para quinta-feira.”
O fracasso do acordo sobre a data final de início
O jogador de 34 anos revelou que havia adiado propositalmente seu tratamento médico para garantir que pudesse liderar a equipe em campo pela última vez. Segundo Tavernier, havia um acordo prévio com Rohl de que ele seria titular na partida, um acordo que aparentemente foi revogado de última hora pelo técnico alemão.
O capitão declarou: “Eu pessoalmente informei o técnico sobre essa decisão e expliquei o quanto era importante para mim e minha família ter a oportunidade de me despedir adequadamente dos torcedores do Ibrox. Eu disse que queria liderar os rapazes no Ibrox uma última vez e que meus filhos entrassem comigo como mascotes. Disseram-me que essa era a decisão certa e que eu merecia uma despedida digna. O técnico concordou e disse que queria que eu tivesse uma grande despedida. Ele sabia exatamente o quanto aquele momento era importante para mim e para minha família.”
O sofrimento familiar nos bastidores
A declaração de Tavernier destacou o impacto pessoal que a decisão teve, especialmente no que diz respeito à participação de seu filho naquele dia. O capitão admitiu que a mudança repentina de planos, comunicada por mensagem, provocou uma onda de emoção que ele teve dificuldade em conter à medida que a realidade de sua partida se tornava evidente.
“O que dói profundamente como pai é que meu filho também abriu mão de viajar com a Academia do Rangers para seu primeiro torneio no exterior, na Holanda, porque estar no Ibrox para o meu último jogo em casa significava tanto para ele”, explicou Tavernier. “Depois de enviar uma mensagem ao técnico na terça-feira para perguntar se eu seria titular e explicar que meus filhos estavam perguntando se ainda iriam entrar em campo como mascotes, fui informado de que começaria a partida como reserva. Naquele momento, minhas emoções, compreensivelmente, tomaram conta de mim.”
- Getty Images Sport
Uma década dedicada ao Gers
Apesar do final amargo de sua passagem por Govan, Tavernier insistiu que seu compromisso com o clube nunca deveria ser questionado. Com mais de 400 partidas disputadas pelo Gers, o lateral-direito reconheceu que, embora a situação tenha sido mal conduzida, o clube continua sendo a prioridade acima de quaisquer disputas pessoais.
Ele concluiu: “Muitas pessoas podem achar que eu poderia ter lidado melhor com a situação, e eu aceito isso, mas depois de dedicar mais de uma década da minha vida a este clube, com minha família ao meu lado durante todo esse tempo, me senti profundamente magoado e decepcionado. O que mais me decepcionou foi a versão dos fatos que foi posteriormente apresentada publicamente, pois ela não refletia as conversas que haviam ocorrido em particular anteriormente. Quero deixar claro que nenhum indivíduo é maior do que este grande clube de futebol. O Rangers deve sempre vir em primeiro lugar.”
O Rangers encerrará a temporada no sábado com um jogo fora de casa contra o Falkirk. A equipe de Rohl perdeu quatro jogos consecutivos desde a divisão, ficando na terceira colocação.