Minha opção preferida para a transferência... 7 milhões de euros entre o Al-Hilal e o craque do Milan

O Al-Hilal saudita busca reforços de peso durante a atual janela de transferências de verão e está de olho em dois astros de times italianos.
O Al-Hilal planeja reforçar seu elenco e se organizar antes do início da nova temporada, a fim de retomar o rumo após uma temporada passada medíocre.
O Al-Hilal não conseguiu competir pela maioria dos títulos na última temporada: perdeu o campeonato nacional para seu rival Al-Nassr e a Liga dos Campeões da Ásia para o Al-Ahli, que conquistou o título, mas conseguiu salvar a honra ao conquistar a Copa do Guardião das Duas Mesquitas.