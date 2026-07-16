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FBL-ITA-SERIEA-AC MILAN-CAGLIARIAFP

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Minha opção preferida para a transferência... 7 milhões de euros entre o Al-Hilal e o craque do Milan

F. Tomori
Milan
Al Hilal
J. Lucumi
Inter de Milão
Juventus
S. Inzaghi
England
Itália
Arábia Saudita
Colômbia

A segunda opção... A Juventus e o Inter também estão na disputa

O Al-Hilal saudita busca reforços de peso durante a atual janela de transferências de verão e está de olho em dois astros de times italianos.

O Al-Hilal planeja reforçar seu elenco e se organizar antes do início da nova temporada, a fim de retomar o rumo após uma temporada passada medíocre.

O Al-Hilal não conseguiu competir pela maioria dos títulos na última temporada: perdeu o campeonato nacional para seu rival Al-Nassr e a Liga dos Campeões da Ásia para o Al-Ahli, que conquistou o título, mas conseguiu salvar a honra ao conquistar a Copa do Guardião das Duas Mesquitas.

  • Tríplice do Calcio... Tomori se prepara para partir

    O site Calcio Mercato informou que o Al-Hilal está de olho em vários zagueiros da Série A italiana.

    E revelou os nomes, dizendo: “O primeiro é Juan Lekomé, o zagueiro colombiano nascido em 1998, jogador do Bologna, que também é alvo no mercado, especialmente para a Inter de Milão e a Juventus; o segundo é Fikayo Tomori, que o Milan considera disponível para venda”.

    E continuou sobre Tomori: “O ex-jogador do Chelsea vai se transferir e deixar Milão e o Rossoneri, especialmente depois que seu contrato, que vence no ano que vem, não foi renovado. A contratação de Gila, vindo da Lazio, alterou a hierarquia, e Tomori percebeu que precisa encontrar um novo time para garantir que continuará jogando.”

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  • Previsão do nascer da lua

    O Calcio Mercato citou “fontes sauditas” afirmando que Tomori é a opção preferida do técnico do Al-Hilal, Simone Inzaghi, que já o imagina em sua zaga de três jogadores.

    E acrescentou: “O Al-Hilal ainda não apresentou nenhuma oferta oficial, mas espera-se que não ofereça mais do que 12 a 13 milhões de euros, enquanto a proposta inicial do Milan é de 20 milhões”.

    E continuou: “Caso deixe o Milan, o jogador prefere voltar para a Inglaterra, mas até agora apenas um clube se manifestou, e foi apenas uma consulta inicial: o Coventry. A situação é a mesma para Loftus-Cheek”.

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  • Evitar prejuízos financeiros... O que o Milan precisa?

    O salário de Tomori é de 3,5 milhões de euros líquidos por temporada; ele foi contratado em junho de 2021 do Chelsea por 28,5 milhões de euros, incluindo bônus.

    Para que o Milan evite registrar prejuízo financeiro, conforme previsto no orçamento da temporada 2024-25, o clube precisa arrecadar um valor superior a 5,7 milhões de euros.

    Tomori disputou 214 partidas pelo Milan, nas quais marcou 7 gols.

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