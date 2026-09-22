Mbappé revelou o quão perto esteve de se juntar ao Liverpool em 2017. Na época, o atacante francês era um adolescente muito cobiçado e brilhava pelo Monaco, despertando forte interesse dos maiores clubes da Europa na disputa por sua contratação.

Merseyside rapidamente surgiu como um destino preferido para sua família durante o processo de negociação. O ex-técnico do Liverpool, Jurgen Klopp, chegou até a organizar uma reunião altamente secreta em um luxuoso jato particular de cinco lugares para apresentar seu projeto esportivo ao jovem atacante.

Apesar de o clube da Premier League ter feito de tudo para garantir a contratação de peso, a transferência nunca se concretizou. Mbappé acabou acertando uma transferência de grande impacto para o PSG, deixando a diretoria do Liverpool imaginando o que poderia ter sido.