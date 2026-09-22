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"Minha mãe se apaixonou!" - Kylian Mbappe revela o quão perto esteve de se transferir para o Liverpool após reunião secreta com Jurgen Klopp
Conversas secretas no céu
Mbappé revelou o quão perto esteve de se juntar ao Liverpool em 2017. Na época, o atacante francês era um adolescente muito cobiçado e brilhava pelo Monaco, despertando forte interesse dos maiores clubes da Europa na disputa por sua contratação.
Merseyside rapidamente surgiu como um destino preferido para sua família durante o processo de negociação. O ex-técnico do Liverpool, Jurgen Klopp, chegou até a organizar uma reunião altamente secreta em um luxuoso jato particular de cinco lugares para apresentar seu projeto esportivo ao jovem atacante.
Apesar de o clube da Premier League ter feito de tudo para garantir a contratação de peso, a transferência nunca se concretizou. Mbappé acabou acertando uma transferência de grande impacto para o PSG, deixando a diretoria do Liverpool imaginando o que poderia ter sido.
- AFP
A obsessão de uma mãe por Anfield
O impulso mais forte para uma transferência para a Premier League, na verdade, veio da mãe de Mbappe. Ela viajou para Merseyside para os passos iniciais cruciais das negociações, explorou a cidade e foi sozinha a jogos para absorver a famosa atmosfera de Anfield.
"Ela foi ao estádio, conheceu as pessoas", relembrou Mbappe, como citado pelo The Athletic. "Ela dizia: 'É um clube maravilhoso, todo mundo é tão gentil, é um clube de família, um grande clube.' Ela foi a Anfield e se apaixonou pelo lugar.
"O tempo todo nós conversávamos. 'O que você acha, mãe?' Ela dizia: 'Para mim, você tem que ir para o Liverpool.' Eu dizia: 'OK, OK, OK!' porque Jurgen Klopp era um treinador incrível. Eu o conheci e tive uma relação maravilhosa com ele. Eu tinha um grande respeito por ele."
A proposta de Klopp no jatinho particular
O próprio Klopp já havia descrito anteriormente o quão elaborados e caros foram os esforços do Liverpool durante aquelas negociações sigilosas. Mbappe se lembrou com carinho da bizarra conversa a bordo.
"Lembro que estávamos no avião, dando voltas e mais voltas no ar, enquanto ele explicava o projeto", admitiu Mbappe. "Eu disse: 'Você não precisa me convencer. Você é Jurgen Klopp, é o Liverpool, um grande clube, então, claro, se estou aqui, é porque tenho algum interesse. Mas tenho outras coisas, outros projetos, que também são bons'.
"Eu disse a ele: 'Qualquer decisão que eu tomasse seria uma boa decisão, porque estamos falando de alguns dos maiores clubes do mundo.' É uma história engraçada. Mas, no fim, tomei a decisão de ir para o PSG porque, para mim, nascido e criado em Paris, não havia sensação melhor do que mostrar que eu poderia ser uma estrela na minha cidade natal."
- (C)Getty Images
De Paris à glória em Madri
Depois de recusar as investidas do Liverpool, Mbappe inicialmente se juntou ao PSG por empréstimo. Mais tarde, a transferência foi tornada permanente por impressionantes € 180 milhões, preparando o terreno para uma passagem dominante e repleta de títulos na capital francesa.
O atacante dinâmico também consolidou seu legado no cenário internacional, vencendo de forma memorável a Copa do Mundo ainda adolescente, em 2018. Ele seguiu brilhando por seu país na edição de 2026, superando Miroslav Klose e Lionel Messi como o maior artilheiro da história do torneio antes de a França ser eliminada pela futura campeã Espanha na semifinal.
Agora mais velho e consolidado como um ícone global, Mbappe finalmente deixou seu país para iniciar um novo capítulo. Ele concluiu sua tão aguardada transferência para o Real Madrid em 2024.
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