"Minha mãe estava chorando" — Harry Maguire fala sobre sua volta à seleção inglesa e como o zagueiro do Manchester United temeu que sua carreira internacional tivesse chegado ao fim

O jogador do Manchester United admitiu que o fato de ter sido titular por tanto tempo tornou ainda mais difícil aceitar o tempo que passou fora do time. Quando a convocação finalmente chegou, foi um momento muito importante para sua família, especialmente para sua mãe, que o apoiou durante todo o intenso escrutínio ao longo de sua carreira.

“É incrível. É algo de que senti falta”, disse Maguire. “Quando você não é convocado, depois de ter sido titular por seis ou sete anos, é difícil. Falei com o técnico e ele me disse que eu estava dentro. Liguei para minha família. Minha mãe estava de férias e chorou. Estou em uma fase da minha carreira em que não se trata tanto de mim. Tenho 33 anos. Se jogar um minuto na Copa do Mundo ou todas as partidas, farei de tudo para garantir que este país seja bem-sucedido.”