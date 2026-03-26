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"Minha mãe estava chorando" — Harry Maguire fala sobre sua volta à seleção inglesa e como o zagueiro do Manchester United temeu que sua carreira internacional tivesse chegado ao fim
Um retorno inesperado ao grupo
O experiente zagueiro central falou abertamente sobre um difícil período de afastamento, já que não joga pela seleção desde o confronto contra a República da Irlanda, em setembro de 2024. Apesar de ser um pilar da equipe desde sua estreia em 2017, o jogador de 33 anos ficou de fora durante a impecável campanha de Thomas Tuchel nas eliminatórias para a Copa do Mundo. A ausência de Maguire da seleção coincidiu com problemas físicos e falta de tempo de jogo consistente no clube. No entanto, sua perseverança valeu a pena com a convocação para a seleção nacional para os jogos de março e abril, renovando o otimismo de que ele poderá disputar a Copa do Mundo de 2026.
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Reações sinceras à notícia
O jogador do Manchester United admitiu que o fato de ter sido titular por tanto tempo tornou ainda mais difícil aceitar o tempo que passou fora do time. Quando a convocação finalmente chegou, foi um momento muito importante para sua família, especialmente para sua mãe, que o apoiou durante todo o intenso escrutínio ao longo de sua carreira.
“É incrível. É algo de que senti falta”, disse Maguire. “Quando você não é convocado, depois de ter sido titular por seis ou sete anos, é difícil. Falei com o técnico e ele me disse que eu estava dentro. Liguei para minha família. Minha mãe estava de férias e chorou. Estou em uma fase da minha carreira em que não se trata tanto de mim. Tenho 33 anos. Se jogar um minuto na Copa do Mundo ou todas as partidas, farei de tudo para garantir que este país seja bem-sucedido.”
"Acho que não teria voltado"
O ex-jogador do Leicester City ficou de fora da Euro 2024 devido a uma lesão e, posteriormente, assistiu de longe enquanto Tuchel levava a Inglaterra a vencer todas as oito partidas das eliminatórias da Copa do Mundo sem sofrer nenhum gol. Quando questionado se achava que sua passagem pela seleção havia chegado ao fim, o zagueiro admitiu: “Houve um momento. Provavelmente no final da última temporada, quando não fui convocado para a pré-convocatória de verão.
Há momentos em que você sente que deveria estar no elenco e isso provavelmente dói um pouco mais. Mas nos últimos três estágios eu não estava em forma, não estava jogando todas as partidas no Manchester United — se eu não estivesse neste estágio, acho que não teria voltado.”
- AFP
Maguire está confiante de que vai ficar no Manchester United
Fora do cenário internacional, o futuro de Maguire no Manchester United continua sendo alvo de intensas especulações, já que seu contrato atual expira em junho. Embora continue sendo um jogador leal ao clube, ele insiste que qualquer decisão de permanecer deve se basear em sua contribuição esportiva, e não em sentimentalismos.
Ao discutir sua situação contratual, ele disse: “Acho que chegaremos a um acordo sobre o que é melhor para o clube e para mim. Qual será esse acordo, tenho certeza de que vocês descobrirão nas próximas semanas. Mas sim, acho que isso será resolvido mais cedo ou mais tarde, quer eu fique ou vá embora. Eu amo este clube. Mas não quero ficar por motivos sentimentais. Quero sentir que tenho um papel importante a desempenhar.”