AFP
Traduzido por
“Minha casa foi assaltada”: ex-ponta do Manchester United, Antony revela invasão durante vitória do Real Betis na Champions League
Casa de Antony é alvo de batida policial durante partida
Segundo o The Sun, Antony passou por uma experiência profundamente traumática na noite de quarta-feira. Enquanto o ponta dava uma assistência para Cucho Hernandez e ajudava o Betis a conquistar uma vitória de virada por 3 a 2 sobre o Porto em La Cartuja, criminosos invadiam sua casa.
O jogador de 26 anos, que assinou em definitivo com o Betis após um período inicial de empréstimo pelo Manchester United, recorreu ao Instagram para dizer que estava arrasado. Ele confirmou que bens materiais foram roubados, mas que sua principal preocupação continua sendo o impacto psicológico duradouro que a invasão traumática causou em seus entes queridos, abalados pelo ocorrido.
- AFP
Declaração emocionada do ponta
Antony compartilhou uma mensagem longa e emocionada em que detalhou a dor causada pelo incidente. "Hoje, quero falar sobre algo que me deixou muito triste e com raiva", publicou Antony em seu story no Instagram.
"O que deveria ter sido uma noite bonita terminou em raiva e frustração. Minha casa foi roubada. É difícil descrever a sensação de ter sua casa invadida. Tudo o que conquistamos com tanto esforço e dedicação foi levado por alguém que não faz ideia das dificuldades pelas quais passamos para conseguir essas coisas."
A segurança da família continua sendo a prioridade
O jogador da seleção brasileira ressaltou que sua verdadeira riqueza está na família, não nos bens roubados. Antony acrescentou: "O que mais revolta não é apenas a perda dos nossos pertences, mas a perda da segurança em um lugar onde deveríamos nos sentir mais protegidos e ver a inquietação nos olhos da minha família. Mas, depois de tudo isso, tenho ainda mais certeza de uma coisa: neste mundo, nenhum bem é mais precioso do que a vida e a segurança da minha família. [...] O que perdemos, podemos recuperar. Não vamos parar de nos esforçar."
- Getty Images Sport
Qual é o próximo passo para Antony e o Betis?
Antony agora vai se concentrar em apoiar a família durante essa situação angustiante, enquanto a polícia investiga a invasão do imóvel. O Betis tem uma partida importante por uma competição nacional neste fim de semana, mas ainda não se sabe se o ponta receberá licença por motivos familiares para permanecer com a família ou se voltará imediatamente a atuar pelo time principal.
Siga GOAL no Google
GOSTOU DESTA HISTÓRIA?
Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.