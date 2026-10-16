Segundo o The Sun, Antony passou por uma experiência profundamente traumática na noite de quarta-feira. Enquanto o ponta dava uma assistência para Cucho Hernandez e ajudava o Betis a conquistar uma vitória de virada por 3 a 2 sobre o Porto em La Cartuja, criminosos invadiam sua casa.

O jogador de 26 anos, que assinou em definitivo com o Betis após um período inicial de empréstimo pelo Manchester United, recorreu ao Instagram para dizer que estava arrasado. Ele confirmou que bens materiais foram roubados, mas que sua principal preocupação continua sendo o impacto psicológico duradouro que a invasão traumática causou em seus entes queridos, abalados pelo ocorrido.