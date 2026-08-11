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Tottenham Hotspur v Leeds United - Premier LeagueGetty Images Sport
Donny Afroni

Traduzido por

"Minha cabeça estava um pouco em outro lugar" - Randal Kolo Muani explica dificuldades no Tottenham enquanto ida para a Juventus oferece novo começo

R. Kolo Muani
Tottenham
Premier League
Juventus
Campeonato Italiano

Randal Kolo Muani falou sobre seu período difícil na Premier League e admitiu que o desejo de voltar à Juventus teve um papel significativo em suas dificuldades no Tottenham. O internacional francês concluiu oficialmente um retorno de destaque a Turim, tornando-se o jogador francês mais caro da história do clube.

  • Superando as dificuldades no norte de Londres

    Kolo Muani fez uma avaliação sincera de seu período na Premier League e admitiu que seu foco não estava totalmente na tarefa durante sua passagem pelo norte de Londres. O atacante, que passou a última temporada emprestado no Tottenham Hotspur Stadium, teve dificuldades para repetir a forma que o tornou um dos jogadores de frente mais cobiçados da Europa. Durante seu período na Inglaterra, Kolo Muani disputou 41 jogos em todas as competições pelo Tottenham, com apenas cinco gols e quatro assistências, um desempenho que acabou levando o clube da Premier League a desistir de um acordo em definitivo.

    Ao refletir sobre essas dificuldades, o atacante de 27 anos disse ao Tuttosport: "Houve várias coisas que não funcionaram. Para mim, foi algo mais pessoal. Acho que minha cabeça estava um pouco em outro lugar: eu queria voltar para a Juventus. Isso também faz parte da carreira de um jogador: nem toda temporada pode ser positiva, podemos dizer isso. Para mim, foi um ano em que aprendi algo: tive lesões, minhas primeiras lesões, mas felizmente consegui me recuperar de todas elas. Acho que isso se deve a todas essas coisas, mas agora é um novo campeonato, é um novo capítulo para mim. Então acho que é uma nova versão de mim, digamos."

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  • Juventus v FC Internazionale - Pre-Season FriendlyGetty Images Sport

    O longo caminho de volta à Juventus

    O processo de negociação para levar Kolo Muani de volta ao Allianz Stadium, vindo do Paris Saint-Germain, esteve longe de ser simples e se transformou em uma longa novela de verão que testou a paciência de todas as partes envolvidas. No entanto, o jogador manteve a confiança de que um acordo acabaria sendo fechado, impulsionado por sua forte ligação com o clube e com a cidade de Turim.

    "Sim, eu estava ciente da situação. Falei sobre isso com meus representantes e minha família. Depois, discutimos isso profundamente e chegamos a um acordo. Acho que aconteceu muito rapidamente. A janela de transferências em si também foi um pouco longa. Mas fizemos tudo o que era necessário para que eu pudesse voltar, e estou muito, muito feliz e muito, muito orgulhoso de vestir esta camisa novamente", explicou Kolo Muani.

  • Trabalhando sob o comando de Luciano Spalletti

    Um fator significativo na decisão de Kolo Muani de retornar foi a presença de Luciano Spalletti, que fez do francês um alvo prioritário para seu projeto tático. O atacante está ansioso para retribuir a confiança demonstrada pelo ex-técnico de Napoli e Itália, acreditando que a filosofia ofensiva de Spalletti é perfeitamente adequada às suas características.

    "Sinceramente, fiquei muito, muito feliz por o técnico ter demonstrado esse apego, essa vontade de que eu viesse. Acho que conheço a maneira como ele trabalha, sei o que ele quer dos seus atacantes, dos seus jogadores, o que ele exige. E acho que, para mim, vestir esta camisa é simplesmente uma honra. Estarei pronto para fazer qualquer coisa para dar o meu melhor e mostrar todas as minhas qualidades", destacou.

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    Um plano para marcar muitos gols

    A perspectiva de uma temporada com muitos gols está no centro dos planos do treinador para seu atriker. Spalletti teria desenvolvido um sistema específico para maximizar o rendimento de Kolo Muani, um desafio que o jogador está pronto para abraçar.

    "Estou feliz em ouvir isso... Se esse é o método dele, que assim seja! Depois, estarei pronto para ouvir tudo o que ele tem a dizer, todos os conselhos que tem para me dar. Acho que vou dar tudo por ele. Estou muito, muito feliz. Se esse é o método, estou pronto para dar tudo para marcar o máximo de gols possível", concluiu Kolo Muani.

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