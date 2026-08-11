Kolo Muani fez uma avaliação sincera de seu período na Premier League e admitiu que seu foco não estava totalmente na tarefa durante sua passagem pelo norte de Londres. O atacante, que passou a última temporada emprestado no Tottenham Hotspur Stadium, teve dificuldades para repetir a forma que o tornou um dos jogadores de frente mais cobiçados da Europa. Durante seu período na Inglaterra, Kolo Muani disputou 41 jogos em todas as competições pelo Tottenham, com apenas cinco gols e quatro assistências, um desempenho que acabou levando o clube da Premier League a desistir de um acordo em definitivo.

Ao refletir sobre essas dificuldades, o atacante de 27 anos disse ao Tuttosport: "Houve várias coisas que não funcionaram. Para mim, foi algo mais pessoal. Acho que minha cabeça estava um pouco em outro lugar: eu queria voltar para a Juventus. Isso também faz parte da carreira de um jogador: nem toda temporada pode ser positiva, podemos dizer isso. Para mim, foi um ano em que aprendi algo: tive lesões, minhas primeiras lesões, mas felizmente consegui me recuperar de todas elas. Acho que isso se deve a todas essas coisas, mas agora é um novo campeonato, é um novo capítulo para mim. Então acho que é uma nova versão de mim, digamos."