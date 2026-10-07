Milos Kerkez quebra o silêncio após astro do Liverpool e pai serem colocados em lista negra como 'inimigos da Ucrânia'

Quebrando o silêncio sobre o assunto, o lateral-esquerdo se distanciou de forma firme dos tons políticos. Em entrevista ao veículo húngaro Telex, Kerkez insistiu que suas ações foram puramente instintivas e para proteger o capitão de sua seleção.

"Pessoalmente, eu nunca apoiei e não apoio nenhuma agressão na minha vida", explicou Kerkez. "Não sou uma pessoa que considere aceitável qualquer coisa que prejudique os outros. Ao mesmo tempo, sempre há tensão em uma partida de futebol, e no jogo contra a Ucrânia, tudo o que fiz foi defender o nosso capitão, meu amigo, e eu teria feito isso mesmo que qualquer outro país fosse o nosso adversário."

Ele acrescentou: "Também é importante que meu pai não sou eu. Seja o que for que ele faça, não posso assumir responsabilidade pelas ações dele."

A inclusão na lista gerou forte condenação de autoridades do governo húngaro, incluindo o deputado Balazs Hidveghi, que também foi nomeado no banco de dados Myrotvorets. A vice-primeira-ministra da Hungria e ministra das Relações Exteriores, Anita Orban, entrou em cena para defender seus cidadãos e revelou que esforços diplomáticos estavam em andamento para resolver a disputa.

"Condeno veementemente a estigmatização, qualquer forma de lista negra e quaisquer ameaças em potencial dirigidas aos cidadãos húngaros Milos Kerkez e Balazs Hidveghi", escreveu Orban em comunicado. "Ao longo de todo o fim de semana, paralelamente à reunião do governo, estive em consulta constante com representantes do governo ucraniano, a Federação Húngara de Futebol (MLSZ), a embaixada e meus colegas para garantir que todas as partes envolvidas agissem dentro de suas respectivas esferas para resolver a situação. O esporte deve ser sobre desempenho, comunidade e respeito. Agradeço às duas associações nacionais pela cooperação."



