AFP
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Milos Kerkez quebra o silêncio após astro do Liverpool e pai serem colocados em lista negra como 'inimigos da Ucrânia'
Conflito em campo provoca crise diplomática
As consequências diplomáticas decorrem da derrota da Hungria por 1 a 0 em casa para a Ucrânia na rodada de abertura da Liga das Nações. As tensões transbordaram durante o confronto do Grupo B2 quando o meio-campista da Ucrânia Victor Tsygankov se envolveu em uma discussão com o capitão da Hungria, Dominik Szoboszlai.
Reagindo ao desentendimento, Kerkez correu para defender seu companheiro de Liverpool e agarrou Tsygankov pelo colarinho. A situação se agravou dramaticamente fora de campo quando o pai de Kerkez, Sebastijan, publicou uma foto da confusão em seu story no Instagram, acompanhada de uma música intitulada Russian Paradise, do rapper AK-47, aparentemente em referência à guerra em curso entre Rússia e Ucrânia.
A publicação nas redes sociais levou o banco de dados Myrotvorets a adicionar tanto o jogador quanto seu pai ao registro de indivíduos considerados hostis à Ucrânia. O banco de dados opera de forma independente e não tem qualquer vínculo oficial com o governo ucraniano.
- Getty Images Sport
Kerkez defende suas ações enquanto o governo intervém
Quebrando o silêncio sobre o assunto, o lateral-esquerdo se distanciou de forma firme dos tons políticos. Em entrevista ao veículo húngaro Telex, Kerkez insistiu que suas ações foram puramente instintivas e para proteger o capitão de sua seleção.
"Pessoalmente, eu nunca apoiei e não apoio nenhuma agressão na minha vida", explicou Kerkez. "Não sou uma pessoa que considere aceitável qualquer coisa que prejudique os outros. Ao mesmo tempo, sempre há tensão em uma partida de futebol, e no jogo contra a Ucrânia, tudo o que fiz foi defender o nosso capitão, meu amigo, e eu teria feito isso mesmo que qualquer outro país fosse o nosso adversário."
Ele acrescentou: "Também é importante que meu pai não sou eu. Seja o que for que ele faça, não posso assumir responsabilidade pelas ações dele."
A inclusão na lista gerou forte condenação de autoridades do governo húngaro, incluindo o deputado Balazs Hidveghi, que também foi nomeado no banco de dados Myrotvorets. A vice-primeira-ministra da Hungria e ministra das Relações Exteriores, Anita Orban, entrou em cena para defender seus cidadãos e revelou que esforços diplomáticos estavam em andamento para resolver a disputa.
"Condeno veementemente a estigmatização, qualquer forma de lista negra e quaisquer ameaças em potencial dirigidas aos cidadãos húngaros Milos Kerkez e Balazs Hidveghi", escreveu Orban em comunicado. "Ao longo de todo o fim de semana, paralelamente à reunião do governo, estive em consulta constante com representantes do governo ucraniano, a Federação Húngara de Futebol (MLSZ), a embaixada e meus colegas para garantir que todas as partes envolvidas agissem dentro de suas respectivas esferas para resolver a situação. O esporte deve ser sobre desempenho, comunidade e respeito. Agradeço às duas associações nacionais pela cooperação."
Tensões políticas ofuscam o Grupo B2
A controvérsia acrescentou uma forte tensão extracampo a um grupo da Liga das Nações que já é bastante equilibrado. Com a guerra em andamento obrigando a Ucrânia a disputar o jogo de volta contra a Hungria na noite de segunda-feira, na Eslováquia, as sensibilidades geopolíticas em torno dessas partidas seguem extremamente altas.
Kerkez perdeu esse jogo de volta por suspensão, ficando fora enquanto a tempestade política em torno da atividade da família dele nas redes sociais continuava a dominar as manchetes.
Apesar da ausência dele e de todo o barulho em volta, a Hungria segue firme na briga para terminar na liderança do grupo. A equipe está atualmente em segundo lugar, com sete pontos, atrás de uma Irlanda do Norte que ainda não sofreu um único gol em sua campanha espetacular.
- Gonzales Photo
Confrontos decisivos aguardam em novembro
A Hungria tentará deixar a polêmica para trás quando viajar para enfrentar a Geórgia em 14 de novembro. Depois, receberá a líder do grupo, a Irlanda do Norte, em um confronto decisivo na Puskas Arena, em 17 de novembro.
Enquanto isso, a Ucrânia, terceira colocada e atualmente com quatro pontos, precisa conseguir um resultado positivo contra a Irlanda do Norte em Belfast para manter vivas as suas esperanças. Depois, encerrará sua campanha na Liga das Nações recebendo a Geórgia na Eslováquia.
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