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Milos Kerkez faz alerta enquanto o Liverpool se prepara para o Atlético de Madrid e para uma desgastante sequência de jogos
Embalo vitorioso em Portman Road
O Liverpool finalmente colocou seu motor da Premier League para funcionar com uma vitória por 2 a 0 sobre o Ipswich Town em Portman Road. Uma rápida dobradinha de Alexander Isak acabou fazendo a diferença, mas, para Kerkez, a importância do resultado foi além dos três pontos. Depois de um início hesitante na campanha doméstica, o lateral-esquerdo fez questão de destacar como a equipe corrigiu falhas anteriores para garantir um resultado muito necessário fora de casa.
Ao refletir sobre a atuação, Kerkez elogiou bastante o caráter decisivo da exibição. "É realmente muito bom. Acho que estivemos no jogo desde o primeiro minuto. Foi sobre isso que falamos nos dois primeiros jogos, que precisávamos fazer melhor. Acho que fizemos isso de forma extraordinária. Obviamente o Alex está começando a marcar e espero que isso continue. Estou feliz com os rapazes e, no geral, com o quanto fomos agressivos", disse o defensor ao site oficial do clube.
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Alerta contra comemorações precoces
Está ficando cada vez mais evidente que os jogadores estão começando a compreender plenamente as exigências específicas de Andoni Iraola. O período de transição entre treinadores muitas vezes pode ser turbulento, mas Kerkez sente que o elenco agora está encontrando seu ritmo. Com a fase de grupos da Champions League se aproximando, a margem para comemoração é pequena. Kerkez destacou que as exigências físicas do sistema de pressão alta de Iraola vão exigir concentração total, enquanto o clube se prepara para uma sequência de três partidas consecutivas em casa, em Anfield.
"Acho que todo mundo se sentiu melhor em campo, e eu também acho que, quando olho para isso, estou entrando mais no jogo e melhorando. Obviamente, não sofremos gol e, especialmente fora de casa, sabemos que é difícil em qualquer lugar da Premier League. Estamos felizes, mas não podemos comemorar demais, agora os jogos vêm a cada três dias e é seguir para o próximo", alertou Kerkez.
Evolução tática sob o comando de Andoni Iraola
A transição para o modelo tático de Iraola parece estar ganhando ritmo, com Kerkez destacando melhorias significativas na forma como a equipe administra os jogos. O jogo sem sofrer gols contra o Ipswich foi motivo de orgulho especial para o setor defensivo, que precisou suportar a pressão após os gols iniciais de Isak. Kerkez explicou que a equipe está aprendendo quando pressionar a bola e quando manter sua estrutura, um equilíbrio crucial para o sucesso a longo prazo na Premier League.
Kerkez detalhou a dificuldade de sustentar uma pressão alta durante toda a partida, afirmando: "Quando você pressiona como nós, é um pouco difícil fazer isso durante todo o jogo e durante todos os 90 minutos. Podemos fazer isso nos primeiros 30 a 35 minutos e, de certa forma, também no começo do segundo tempo, mas depois tudo passa por ficar compacto e conversar uns com os outros".
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Criando entrosamento pelo lado esquerdo
Um dos principais temas de discussão no ajuste tático do Liverpool neste início de temporada tem sido a rotação pelos lados do campo. Kerkez tem se visto atuando atrás tanto de Cody Gakpo quanto de Bradley Barcola, dois jogadores com perfis muito diferentes. Enquanto Gakpo oferece mais jogo de apoio e infiltrações por dentro, Barcola proporciona velocidade explosiva e objetividade. Kerkez insistiu que construir esses relacionamentos nos treinamentos é essencial para o sucesso da equipe, especialmente ao lidar com o ambiente de alta pressão do futebol europeu.
"É seu trabalho se adaptar. É por isso que temos sessões de treino. Acho que, com Cody, neste ano nós nos entendemos muito melhor. Acho que, quando Bradley chegou, tivemos boas jogadas, quase dei um passe em profundidade para ele que foi bom. Mas estamos ganhando entrosamento todos os dias nos treinos. Precisamos simplesmente seguir em frente", concluiu.
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