Milos Kerkez faz alerta enquanto o Liverpool se prepara para o Atlético de Madrid e para uma desgastante sequência de jogos

O Liverpool finalmente colocou seu motor da Premier League para funcionar com uma vitória por 2 a 0 sobre o Ipswich Town em Portman Road. Uma rápida dobradinha de Alexander Isak acabou fazendo a diferença, mas, para Kerkez, a importância do resultado foi além dos três pontos. Depois de um início hesitante na campanha doméstica, o lateral-esquerdo fez questão de destacar como a equipe corrigiu falhas anteriores para garantir um resultado muito necessário fora de casa.

Ao refletir sobre a atuação, Kerkez elogiou bastante o caráter decisivo da exibição. "É realmente muito bom. Acho que estivemos no jogo desde o primeiro minuto. Foi sobre isso que falamos nos dois primeiros jogos, que precisávamos fazer melhor. Acho que fizemos isso de forma extraordinária. Obviamente o Alex está começando a marcar e espero que isso continue. Estou feliz com os rapazes e, no geral, com o quanto fomos agressivos", disse o defensor ao site oficial do clube.