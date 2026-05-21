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Millwall e Wrexham estudam a possibilidade de entrar com uma ação judicial após a exclusão do Southampton dos play-offs da Championship, enquanto as repercussões do caso “Spygate” continuam
Tempestade jurídica se aproxima na Championship
Em um desdobramento dramático da saga do “Spygate”, Millwall e Wrexham estão agora avaliando a possibilidade de entrar com uma ação judicial após a confirmação bombástica de que o Southampton foi expulso da final dos play-offs da Championship. De acordo com o The Guardian, ambos os clubes aguardam atualmente as justificativas por escrito do painel disciplinar independente antes de definir seus próximos passos, pois acreditam que pode haver fundamentos suficientes para reivindicar indenizações substanciais.
A controvérsia decorre da exclusão do Saints dos play-offs após admitir ter espionado o Middlesbrough antes do confronto nas semifinais. Enquanto o Boro foi reintegrado para enfrentar o Hull City na final em Wembley, outros clubes da divisão sentem que foram injustamente prejudicados pela perturbação da integridade competitiva da temporada.
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Pedidos para uma reinicialização total dos playoffs
As repercussões levaram figuras de destaque dos clubes a expressarem sua frustração com a forma como a EFL conduziu o processo de substituição. O atacante do Wrexham, Josh Windass, tem sido particularmente veemente, sugerindo que todo o torneio de promoção deveria ter sido reiniciado para incluir as equipes que terminaram logo atrás das seis primeiras colocadas, uma vez levada em conta a dedução de pontos do Southampton.
Recorrendo às redes sociais para expressar sua perplexidade, o atacante do Wrexham postou: “Essa história do Southampton é uma das mais absurdas que já vi. Mas por que os play-offs não recomeçam com as outras quatro equipes? Boro x Hull teria sido a semifinal!! Estou confuso.”
A disputa do Hull City pela promoção automática
Enquanto Millwall e Wrexham se concentram na indenização, o proprietário do Hull City, Acun Ilicali, foi além ao sugerir que seu clube nem deveria ter que disputar a final. Ao falar sobre a posição do clube, Ilicali afirmou: “Em circunstâncias normais, duas equipes chegaram à final e uma foi desclassificada. A opinião dos nossos advogados é que deveríamos ir diretamente para a Premier League, mas eles estão analisando a situação neste momento. Não podemos dizer nada definitivo. É uma situação um pouco complicada.”
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Incerteza na direção e decepção dos jogadores
Dentro do clube do Southampton, o clima é de desolação, já que o clube enfrenta uma dedução de quatro pontos para a próxima temporada, além da proibição de subir de divisão. A relação do elenco com o técnico Tonda Eckert estaria à beira do colapso, com muitos jogadores sentindo que seu trabalho árduo ao longo da temporada foi desperdiçado pela controvérsia do “Spygate”. O meio-campista Leo Scienza descreveu a situação como “desoladora” para uma torcida que “merecia algo melhor”.
Espera-se que a FA inicie sua própria investigação sobre os indivíduos envolvidos, o que pode levar a novas suspensões e acusações. Enquanto as ameaças legais do Millwall e do Wrexham pairam sobre Wembley, a Championship se encontra em um estado de guerra civil. Com um prêmio de 200 milhões de libras em jogo, a batalha pela promoção não está mais sendo travada apenas em campo, mas nos tribunais da Suprema Corte.