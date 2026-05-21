Millwall e Wrexham estudam a possibilidade de entrar com uma ação judicial após a exclusão do Southampton dos play-offs da Championship, enquanto as repercussões do caso “Spygate” continuam

Em um desdobramento dramático da saga do “Spygate”, Millwall e Wrexham estão agora avaliando a possibilidade de entrar com uma ação judicial após a confirmação bombástica de que o Southampton foi expulso da final dos play-offs da Championship. De acordo com o The Guardian, ambos os clubes aguardam atualmente as justificativas por escrito do painel disciplinar independente antes de definir seus próximos passos, pois acreditam que pode haver fundamentos suficientes para reivindicar indenizações substanciais.

A controvérsia decorre da exclusão do Saints dos play-offs após admitir ter espionado o Middlesbrough antes do confronto nas semifinais. Enquanto o Boro foi reintegrado para enfrentar o Hull City na final em Wembley, outros clubes da divisão sentem que foram injustamente prejudicados pela perturbação da integridade competitiva da temporada.







