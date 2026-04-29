Millie Bright se aposenta! A capitã do Chelsea e ex-estrela das Lionesses pendura as chuteiras com efeito imediato, após uma carreira de 17 anos repleta de títulos

Ao falar sobre sua decisão de se aposentar, Bright disse: “Representar o Chelsea nos últimos 12 anos significou tudo para mim, mas agora estou pronta para dizer adeus ao futebol. Dei tudo de mim e nunca quis lutar por outro clube. Chegou a hora, e estou pronta para entrar em uma nova era. Sempre serei do Chelsea, mas de uma maneira diferente.”

O que Bright se refere é ao fato de que ela assumirá duas novas funções no Blues: como curadora da fundação do clube e como embaixadora do clube. Em um comunicado à imprensa, o clube afirmou que a primeira função lhe permitirá continuar “seu trabalho apaixonado em apoiar outras pessoas, que começou enquanto ela nos representava em campo”.

Em uma carta aberta aos torcedores do Chelsea, Bright acrescentou: “Este clube significa tudo para mim. Na minha carreira e na minha vida, o Chelsea tem sido a razão para eu acordar todos os dias e superar os momentos difíceis para voltar aos bons momentos. Devo tudo a este clube. As pessoas que conheci, os amigos que fiz e, claro, as lembranças.

"Posso levar essas lembranças para casa comigo e, quando tiver filhos, contar a eles tudo sobre minha carreira, mostrar as fotos e os troféus. Tem sido o maior presente. Nunca esperei o que aconteceu nos últimos 12 anos. Nunca imaginei que seria jogadora de futebol, muito menos profissional, jogando por um dos maiores clubes do mundo e levantando todos aqueles troféus juntos."