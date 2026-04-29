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Millie Bright se aposenta! A capitã do Chelsea e ex-estrela das Lionesses pendura as chuteiras com efeito imediato, após uma carreira de 17 anos repleta de títulos
Uma carreira ilustre: a passagem de Bright pelo Chelsea chega ao fim
Bright foi uma das contratações de maior sucesso da era Emma Hayes, após chegar do Doncaster Rovers Belles no final de 2014 como uma promissora jogadora de 21 anos. Ela rapidamente se tornou uma peça fundamental na conquista do primeiro grande título do Blues em 2015, a FA Cup, e do primeiro título da WSL no mesmo ano. A partir daí, ela nunca mais olhou para trás, indo de vento em popa à medida que o clube fazia o mesmo, tornando-se a força dominante no futebol feminino inglês.
Entre 2020 e 2025, o Chelsea conquistou seis títulos consecutivos do campeonato e sete das 12 copas nacionais disputadas, chegando a mais três finais. Bright foi fundamental para que o Blues chegasse à sua primeira final da Liga dos Campeões Feminina, conquistasse seu primeiro triplo e desfrutasse de uma temporada nacional invicta sem precedentes na última temporada, vencendo a WSL, a FA Cup e a Copa da Liga sem perder nenhuma partida. Ela foi indicada para a Seleção do Ano da PFA quatro vezes e para o FIFPRO World XI em duas ocasiões.
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Ausente desde fevereiro: final difícil para o ícone Bright
Nesta temporada, as coisas têm sido mais difíceis. Bright tem enfrentado dificuldades para conseguir tempo de jogo em alguns momentos, já que a profundidade do elenco de zagueiras centrais do Chelsea tem sido impressionante nesta temporada, após a contratação de Naomi Girma em janeiro do ano passado, o impacto da jovem Veerle Buurman na equipe principal após um período de empréstimo na Holanda na temporada passada e o retorno de Kadeisha Buchanan de uma lesão de longa duração no ligamento cruzado anterior.
Mais recentemente, Bright também vem sofrendo com uma lesão no tornozelo e não joga desde que saiu mancando na vitória sobre o Tottenham no início de fevereiro. Acabou sendo sua 314ª e última partida pelo clube, com a aposentadoria entrando em vigor imediatamente.
Um novo capítulo se aproxima: Bright assumirá duas novas funções no Chelsea
Ao falar sobre sua decisão de se aposentar, Bright disse: “Representar o Chelsea nos últimos 12 anos significou tudo para mim, mas agora estou pronta para dizer adeus ao futebol. Dei tudo de mim e nunca quis lutar por outro clube. Chegou a hora, e estou pronta para entrar em uma nova era. Sempre serei do Chelsea, mas de uma maneira diferente.”
O que Bright se refere é ao fato de que ela assumirá duas novas funções no Blues: como curadora da fundação do clube e como embaixadora do clube. Em um comunicado à imprensa, o clube afirmou que a primeira função lhe permitirá continuar “seu trabalho apaixonado em apoiar outras pessoas, que começou enquanto ela nos representava em campo”.
Em uma carta aberta aos torcedores do Chelsea, Bright acrescentou: “Este clube significa tudo para mim. Na minha carreira e na minha vida, o Chelsea tem sido a razão para eu acordar todos os dias e superar os momentos difíceis para voltar aos bons momentos. Devo tudo a este clube. As pessoas que conheci, os amigos que fiz e, claro, as lembranças.
"Posso levar essas lembranças para casa comigo e, quando tiver filhos, contar a eles tudo sobre minha carreira, mostrar as fotos e os troféus. Tem sido o maior presente. Nunca esperei o que aconteceu nos últimos 12 anos. Nunca imaginei que seria jogadora de futebol, muito menos profissional, jogando por um dos maiores clubes do mundo e levantando todos aqueles troféus juntos."
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Oportunidade de se despedir: Bright será homenageado em Stamford Bridge
O Chelsea prestará homenagem às contribuições de Bright antes da última partida do clube na WSL nesta temporada, no próximo mês, contra o Manchester United, em Stamford Bridge, no dia 16 de maio.
A zagueira também deve receber uma homenagem semelhante pela seleção inglesa no momento oportuno, após pendurar as chuteiras na seleção no início desta temporada, tendo disputado 88 partidas e conquistado o título do Campeonato Europeu em 2022. A Federação Inglesa de Futebol ainda não divulgou detalhes específicos a esse respeito, mas os torcedores das Lionesses também poderão celebrar a carreira de Bright em um futuro jogo em casa.
“Estamos ansiosos para recebê-la em um jogo em casa em breve e reconhecer sua contribuição excepcional para o esporte”, disse a técnica da Inglaterra, Sarina Wiegman, na quarta-feira, em reação ao anúncio de Bright. “Desejo a ela tudo de bom para o que vem a seguir.”