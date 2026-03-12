Millie Bright está fora da final da Taça da Liga, com o Chelsea a receber mais más notícias sobre lesões, mas Sonia Bompastor pode receber de volta uma figura importante para o confronto com o Manchester United

No entanto, talvez de uma forma que resume a temporada do Chelsea, houve mais más notícias do que boas notícias na coletiva de imprensa de Bompastor sobre as lesões. Mayra Ramirez não jogou durante toda a temporada devido a um problema no tendão da coxa que sofreu na pré-temporada e exigiu cirurgia, e parece que ela não poderá voltar a jogar até a nova campanha, depois que o técnico do Chelsea revelou que ela sofreu outro revés em sua recuperação.

“Mayra estava progredindo bem, mas sofreu uma nova lesão durante a reabilitação”, explicou Bompastor. “Tem sido uma temporada difícil para ela. Infelizmente, não tenho certeza se a veremos até o final da temporada. Ela está sofrendo mentalmente. Isso é normal. Tem sido uma temporada difícil para ela, com lesões, e às vezes é difícil explicar tudo. Conversei com ela ontem. Ela está muito deprimida agora, o que é normal, mas todos no clube estão se certificando de apoiá-la da maneira certa e fornecendo o que ela precisa.”

Enquanto isso, a zagueira inglesa Niamh Charles e a atacante americana Catarina Macario também continuam afastadas, sem previsão de retorno.

“Niamh ainda está com um pouco de dificuldade com o tornozelo”, disse Bompastor. “Acho que ela ainda está sentindo alguma dor e desconforto, não tem o tornozelo estável. Então, acho que às vezes estamos fazendo algum progresso, mas quando chegamos a um ponto em que ela está perto de voltar aos treinos, acho que damos alguns passos para trás. Não está indo de forma progressiva. É uma pena. Por enquanto, não tenho nenhum prazo definido, e o mesmo vale para Cat Macario. Ela não está fazendo nenhum progresso e também não tenho nenhum prazo definido para Cat, o que é lamentável.”