Millie Bright está fora da final da Taça da Liga, com o Chelsea a receber mais más notícias sobre lesões, mas Sonia Bompastor pode receber de volta uma figura importante para o confronto com o Manchester United
Oficial: Millie Bright vai perder a final da Taça da Liga
Bompastor confirmou na coletiva de imprensa pré-jogo na quinta-feira que Bright não jogará no domingo, quando o Chelsea enfrentará o Manchester United no Ashton Gate, em Bristol City, na final da Copa da Liga. A ex-zagueira da Inglaterra saiu mancando no final da vitória do Blues sobre o Tottenham no mês passado, após sofrer uma contusão no tornozelo, o que a impediu de jogar nas vitórias sobre o Liverpool e o Manchester United, que antecederam a recente pausa internacional. Bright não conseguiu se recuperar a tempo de participar do jogo de domingo, e Bompastor também não tem certeza de quando ela voltará a jogar.
Falando antes da final, na qual o Chelsea tentará manter o troféu que conquistou ao derrotar o Manchester City no ano passado, Bompastor disse: “Millie não estará disponível para o jogo de domingo. Está demorando um pouco mais do que esperávamos. Não tenho nenhum prazo para o seu retorno no momento.”
O retorno de Nathalie Bjorn dá um impulso perfeito para o Blues
Felizmente, o Chelsea tem boas notícias em relação às lesões, e elas vêm da posição de zagueira central de Bright. Assim, embora a ex-jogadora da seleção inglesa não possa participar da final da Copa da Liga, Nathalie Bjorn está de volta pela primeira vez desde o início de dezembro. Kadeisha Buchanan, que fez seu tão esperado retorno de uma lesão no ligamento cruzado anterior pouco antes da pausa internacional, é outra jogadora que pode ajudar a compensar a ausência de Bright.
“Trabalhamos muito bem com elas durante a pausa internacional”, disse Bompastor sobre a dupla. “Pudemos treinar com a academia masculina. Quero agradecer a eles por isso, porque nos ajudaram muito a preparar as jogadoras para o jogo de domingo. Será bom ter essas duas de volta ao time também.”
A espera de Mayra Ramirez continua
No entanto, talvez de uma forma que resume a temporada do Chelsea, houve mais más notícias do que boas notícias na coletiva de imprensa de Bompastor sobre as lesões. Mayra Ramirez não jogou durante toda a temporada devido a um problema no tendão da coxa que sofreu na pré-temporada e exigiu cirurgia, e parece que ela não poderá voltar a jogar até a nova campanha, depois que o técnico do Chelsea revelou que ela sofreu outro revés em sua recuperação.
“Mayra estava progredindo bem, mas sofreu uma nova lesão durante a reabilitação”, explicou Bompastor. “Tem sido uma temporada difícil para ela. Infelizmente, não tenho certeza se a veremos até o final da temporada. Ela está sofrendo mentalmente. Isso é normal. Tem sido uma temporada difícil para ela, com lesões, e às vezes é difícil explicar tudo. Conversei com ela ontem. Ela está muito deprimida agora, o que é normal, mas todos no clube estão se certificando de apoiá-la da maneira certa e fornecendo o que ela precisa.”
Enquanto isso, a zagueira inglesa Niamh Charles e a atacante americana Catarina Macario também continuam afastadas, sem previsão de retorno.
“Niamh ainda está com um pouco de dificuldade com o tornozelo”, disse Bompastor. “Acho que ela ainda está sentindo alguma dor e desconforto, não tem o tornozelo estável. Então, acho que às vezes estamos fazendo algum progresso, mas quando chegamos a um ponto em que ela está perto de voltar aos treinos, acho que damos alguns passos para trás. Não está indo de forma progressiva. É uma pena. Por enquanto, não tenho nenhum prazo definido, e o mesmo vale para Cat Macario. Ela não está fazendo nenhum progresso e também não tenho nenhum prazo definido para Cat, o que é lamentável.”
Troféus em jogo se o Chelsea conseguir superar as ausências
Para agravar ainda mais a difícil tarefa que o Chelsea enfrenta ao lidar com todas essas lesões, estão as ausências de Ellie Carpenter e Sam Kerr na final de domingo. Ambas estão atualmente na Copa Asiática com a Austrália, que enfrenta a Coreia do Norte nas quartas de final na sexta-feira. Embora Lucy Bronze possa assumir a função de lateral-direita de Carpenter, a indisponibilidade de Kerr no ataque é um grande golpe, dadas as lesões de Ramirez e Macario.
No entanto, o Blues venceu o Man Utd na última partida, mesmo lidando com muitas das mesmas ausências, e espera um resultado igualmente positivo nesta revanche. A equipe de Bompastor ficou bem aquém na defesa do título da Superliga Feminina nesta temporada, mas ainda há três troféus em jogo e a vitória na Copa da Liga neste fim de semana pode ser o trampolim para um final de temporada forte.
