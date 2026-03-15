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Palmeiras CT AcademiaReprodução/Palmeiras
Luis Felipe Gonçalves

O milionário investimento que o Palmeiras pretende fazer em construção de novo CT da base

Alviverde, hoje, possui um dos principais projetos de clubes formadores do país e busca ampliar ainda mais seu poder no futebol de base

O Palmeiras planeja construir um novo centro de treinamento dedicado às categorias de base e abriu um processo de concorrência para definir em qual cidade da Região Metropolitana de São Paulo será instalada a nova estrutura. O espaço deverá substituir o atual CT utilizado pela base, conhecido como Academia de Futebol 2.

A diretoria alviverde estima investir mais de R$ 100 milhões na construção do complexo, com o objetivo de criar o que pretende ser o melhor centro de treinamento de base da América Latina.

O projeto acompanha o momento vivido pelo clube nos últimos anos. O Palmeiras consolidou-se como um dos principais polos formadores de talentos do futebol sul-americano, revelando jogadores que rapidamente ganharam projeção internacional.

Entre os nomes que passaram pela base palmeirense estão Gabriel Jesus, Endrick, Estêvão, Vitor Reis, Kevin, entre outros jovens talentos que reforçaram a reputação da Academia do clube no cenário global.

O alto investimento planejado não se justifica apenas pela qualidade técnica dos atletas revelados recentemente, mas também pelo impacto financeiro das transferências dessas promessas para o futebol europeu.

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  • Palmeiras CT AcademiaReprodução/Palmeiras

    Impasse atual

    A decisão de construir um novo centro de treinamento também está relacionada a um impasse jurídico envolvendo o atual espaço da base.

    Ainda no ano passado, a Justiça determinou, em primeira instância, a demolição da Academia de Futebol 2 após ação movida pelo Ministério Público de São Paulo.

    Segundo o processo, o clube não teria cumprido determinadas contrapartidas exigidas quando recebeu o terreno localizado no Parque Ecológico do Tietê, em 1998.

    O Palmeiras ainda pode recorrer da decisão e tentar revertê-la em segunda instância. No entanto, internamente, a diretoria já decidiu que deixará o local independentemente do resultado final da disputa judicial.

    De acordo com o clube, a mudança também está ligada às limitações impostas pela concessão da área localizada em Guarulhos. Entre elas está, por exemplo, a impossibilidade de construir estruturas adicionais como um hotel para atletas.

    Com planos de expansão e modernização de sua estrutura, o Palmeiras entende que o atual espaço já não comporta o crescimento desejado para o projeto de formação de jogadores.

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  • Palmeiras CT AcademiaReprodução/Palmeiras

    Locais monitorados

    Diante desse cenário, o clube passou a sondar diferentes prefeituras da Região Metropolitana de São Paulo interessadas em receber o novo complexo esportivo.

    Algumas cidades já demonstraram interesse em participar do processo de concorrência, conhecido como bid, no qual os municípios apresentam propostas para sediar o empreendimento.

    Entre os pontos centrais do novo projeto está a construção de um alojamento próprio para jovens atletas captados fora da Grande São Paulo, algo considerado fundamental para ampliar o alcance da captação de talentos.

    Atualmente, muitos jogadores das categorias de base vivem em um hotel parceiro do clube, localizado próximo à Academia de Futebol, onde treinam os profissionais.

    No CT atual da base, o Palmeiras conta com cerca de 45 mil metros quadrados de área, além de cinco campos de treinamento — incluindo um gramado sintético e um campo de terra utilizado principalmente pelas equipes das categorias sub-10 a sub-14.

    Nos últimos anos, o clube também realizou melhorias estruturais no local. Em 2024, por exemplo, foram feitas atualizações na academia e nos departamentos de medicina esportiva, fisioterapia e nutrição.

  • Palmeiras BaseReprodução/Palmeiras

    Joias formadas na Academia

    Nas últimas décadas, o Palmeiras se destacou pela formação de talentos que rapidamente ganharam espaço no time principal e despertaram interesse do futebol europeu.

    Entre as negociações mais importantes está a transferência de Gabriel Jesus para o Manchester City no final de 2016. Na época, o clube paulista recebeu cerca de 21 milhões de euros pela venda do atacante.

    Anos depois, o recorde foi superado com a negociação de Endrick com o Real Madrid. O acordo pode alcançar 72 milhões de euros, valor que representou uma das maiores vendas da história do futebol brasileiro.

    Outro jovem talento revelado recentemente foi Estêvão, vendido ao Chelsea por cerca de 61,5 milhões de euros, considerando bônus e metas contratuais.

    Já o zagueiro Vitor Reis chamou a atenção internacional após poucos jogos no time profissional comandado por Abel Ferreira. O defensor foi negociado com o Manchester City por 35 milhões de euros, tornando-se o zagueiro mais caro da história do futebol brasileiro.

    Além desses nomes, diversos outros jogadores formados na base alviverde ganharam espaço no cenário nacional e internacional. Com o novo projeto de centro de treinamento, o Palmeiras espera seguir revelando talentos e consolidar ainda mais sua posição como uma das principais academias de formação de jogadores do futebol mundial.

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