O milionário investimento que o Palmeiras pretende fazer em construção de novo CT da base

O Palmeiras planeja construir um novo centro de treinamento dedicado às categorias de base e abriu um processo de concorrência para definir em qual cidade da Região Metropolitana de São Paulo será instalada a nova estrutura. O espaço deverá substituir o atual CT utilizado pela base, conhecido como Academia de Futebol 2.

A diretoria alviverde estima investir mais de R$ 100 milhões na construção do complexo, com o objetivo de criar o que pretende ser o melhor centro de treinamento de base da América Latina.

O projeto acompanha o momento vivido pelo clube nos últimos anos. O Palmeiras consolidou-se como um dos principais polos formadores de talentos do futebol sul-americano, revelando jogadores que rapidamente ganharam projeção internacional.

Entre os nomes que passaram pela base palmeirense estão Gabriel Jesus, Endrick, Estêvão, Vitor Reis, Kevin, entre outros jovens talentos que reforçaram a reputação da Academia do clube no cenário global.

O alto investimento planejado não se justifica apenas pela qualidade técnica dos atletas revelados recentemente, mas também pelo impacto financeiro das transferências dessas promessas para o futebol europeu.