Milhões em transferências para o FC Bayern! Jogador de ataque deve assinar contrato na Premier League

Segundo informações, vários outros clubes da Premier League teriam entrado em contato com Kusi-Asare recentemente. O jogador da seleção sueca sub-21, no entanto, parece ver as melhores perspectivas no Fulham, que, segundo a Sky, vai oferecer a ele um contrato de longo prazo e, apesar do primeiro ano difícil em Londres, acredita no grande potencial de Kusi-Asare. Ele já havia dado indícios desse potencial, entre outras coisas, com quatro gols em cinco partidas pela equipe sub-21 do Fulham.

O Bayern havia contratado o sueco em fevereiro de 2024 por 3,5 milhões de euros do AIK Solna. No primeiro semestre, o então jogador de 16 anos atuou pela equipe sub-19 do clube de Munique, passando a integrar a equipe da Regionalliga na temporada 2024/25. Em abril de 2025, ele estreou pela equipe principal do Bayern em uma partida da Bundesliga contra o Mainz (3 a 0), entrando em campo nos últimos minutos.

Kusi-Asare fez sua segunda e, até o momento, última partida pela equipe principal do FCB na estreia da última temporada da Bundesliga, contra o RB Leipzig (6 a 0). Pouco mais de uma semana depois, ele foi emprestado ao Fulham.