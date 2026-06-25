De acordo com uma reportagem da Sky, o campeão alemão e o FC Fulham chegaram a um acordo de princípio sobre a transferência definitiva de Kusi-Asare.
Traduzido por
Milhões em transferências para o FC Bayern! Jogador de ataque deve assinar contrato na Premier League
O clube da Premier League já havia contratado o jogador de 18 anos por empréstimo do FCB na última temporada. Embora Kusi-Asare tenha disputado apenas dez partidas, na maioria delas com pouca duração, o Fulham parece ter se empenhado bastante para contratar o atacante em definitivo.
Segundo a Sky, o Bayern havia inicialmente recusado várias ofertas dos ingleses. Por fim, o Fulham parece ter aumentado sua oferta para cerca de seis milhões de euros de valor de transferência, o que acabou sendo suficiente para os de Munique. O contrato de Kusi-Asare com o FCB vence em 2027.
- Getty
Adeus definitivo ao FC Bayern? Kusi-Asare deve assinar contrato de longo prazo com o Fulham
Segundo informações, vários outros clubes da Premier League teriam entrado em contato com Kusi-Asare recentemente. O jogador da seleção sueca sub-21, no entanto, parece ver as melhores perspectivas no Fulham, que, segundo a Sky, vai oferecer a ele um contrato de longo prazo e, apesar do primeiro ano difícil em Londres, acredita no grande potencial de Kusi-Asare. Ele já havia dado indícios desse potencial, entre outras coisas, com quatro gols em cinco partidas pela equipe sub-21 do Fulham.
O Bayern havia contratado o sueco em fevereiro de 2024 por 3,5 milhões de euros do AIK Solna. No primeiro semestre, o então jogador de 16 anos atuou pela equipe sub-19 do clube de Munique, passando a integrar a equipe da Regionalliga na temporada 2024/25. Em abril de 2025, ele estreou pela equipe principal do Bayern em uma partida da Bundesliga contra o Mainz (3 a 0), entrando em campo nos últimos minutos.
Kusi-Asare fez sua segunda e, até o momento, última partida pela equipe principal do FCB na estreia da última temporada da Bundesliga, contra o RB Leipzig (6 a 0). Pouco mais de uma semana depois, ele foi emprestado ao Fulham.
Jonah Kusi-Asare: Seus números até agora pelo Fulham
Intervenções
10
Minutos em campo
122
Gols
0
Assistências
0