Nicolo Zaniolo dá sinais de interesse pelo Milan. Já há algum tempo, independentemente de como venha a se desenrolar sua situação na Udinese após as tensões dos últimos dias. O meia-atacante da Ligúria tem um desejo claro: vestir a camisa rossonera na próxima temporada e, por esse motivo, seu agente, Claudio Vigorelli, entrou em ação para tentar iniciar uma negociação com o Milan. Na última terça-feira, o agente teve uma conversa direta com Hendrik Almastadt para apresentar as condições para garantir a contratação de seu cliente: salário de 2,5 milhões de euros líquidos por temporada e uma proposta de 15 a 20 milhões para a Udinese. No momento, porém, o Milan não pretende dar andamento à negociação por Zaniolo.
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Milão: Zaniolo foi oferecido por seu agente; eis por que ele seria a contratação certa para Amorim
POR QUE SIM
Depois de dar uma dupla investida de mais de 100 milhões com Gonçalo Ramos e Gila, o Milan reservou um tempo para analisar tanto o mercado de saídas quanto os jogadores presentes na primeira fase da pré-temporada sob o comando de Amorim. A equipe estratégica responsável pelo mercado tem bem claras as posições nas quais é preciso agir: zagueiro central, meio-campista posicional, meio-campista de banda, meia-atacante que atue pela direita e, talvez, um substituto para Ramos.
Zaniolo representaria uma solução interessante para a posição de meia-atacante, por ser um canhoto que joga no centro-direito com o pé contrário, exatamente como Amorim gosta. O ex-jogador da Roma poderia trazer aquela força física que falta ao grupo de meias-atacantes do Milan, além de uma dose de imprevisibilidade que certamente não é nada mal. A experiência na Udinese, na província, fez amadurecer um jogador que, aos 27 anos, está no auge da carreira e que, na última temporada, deu uma contribuição importante no ataque, com 5 gols e 6 assistências, além de ter melhorado também o desempenho defensivo. Sem esquecer que ele é italiano e, portanto, muito útil para o cumprimento das cotas de jogadores nacionais.
AS DÚVIDAS DO MILAN
A história entre Zaniolo e o Milan é marcada por longas negociações, uma transferência que não deu certo na reta final de 2023 e aquele entusiasmo que permaneceu aceso, sobretudo por parte do jogador. Hoje, o Milan está mais cauteloso, não tanto por questões técnicas, mas devido às dúvidas quanto à estabilidade mental que tem faltado na carreira de um dos maiores talentos revelados pelo futebol italiano nos últimos 20 anos. O agente do jogador está trabalhando em duas frentes: por um lado, tenta resolver a questão do contrato com a Udinese, pois o atestado médico não pode valer para sempre e o jogador corre o risco de ficar fora do elenco; por outro lado, tenta manter aberta a opção do Milan. Ele está convencido de que as coisas podem mudar em poucas semanas.
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