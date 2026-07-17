Depois de dar uma dupla investida de mais de 100 milhões com Gonçalo Ramos e Gila, o Milan reservou um tempo para analisar tanto o mercado de saídas quanto os jogadores presentes na primeira fase da pré-temporada sob o comando de Amorim. A equipe estratégica responsável pelo mercado tem bem claras as posições nas quais é preciso agir: zagueiro central, meio-campista posicional, meio-campista de banda, meia-atacante que atue pela direita e, talvez, um substituto para Ramos.





Zaniolo representaria uma solução interessante para a posição de meia-atacante, por ser um canhoto que joga no centro-direito com o pé contrário, exatamente como Amorim gosta. O ex-jogador da Roma poderia trazer aquela força física que falta ao grupo de meias-atacantes do Milan, além de uma dose de imprevisibilidade que certamente não é nada mal. A experiência na Udinese, na província, fez amadurecer um jogador que, aos 27 anos, está no auge da carreira e que, na última temporada, deu uma contribuição importante no ataque, com 5 gols e 6 assistências, além de ter melhorado também o desempenho defensivo. Sem esquecer que ele é italiano e, portanto, muito útil para o cumprimento das cotas de jogadores nacionais.