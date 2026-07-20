Milão: Yunus Musah está na mira da Lazio; é uma solicitação de Gattuso, e já há uma oferta

Yunus Musah pode voltar a jogar na Série A no ano que vem, mas não é certo que seja pelo Milan. O meio-campista norte-americano, que não foi à Copa do Mundo devido a uma temporada abaixo do esperado (27 partidas, das quais apenas 9 como titular, e 2 gols, considerando todas as competições), voltou a Milanello após o empréstimo à Atalanta, mas não está garantido que ele ainda seja um jogador do Milan após 1º de setembro. Amorim, antes de dar sinal verde para sua saída, quer vê-lo nos treinos e testá-lo em um amistoso (o Milan jogará no sábado, 25 de julho, fora de casa contra o Celtic); sua saída, no entanto, continua sendo uma opção plausível. Principalmente se houver uma entrada de dinheiro para ser reinvestida no mercado de transferências.