Yunus Musah pode voltar a jogar na Série A no ano que vem, mas não é certo que seja pelo Milan. O meio-campista norte-americano, que não foi à Copa do Mundo devido a uma temporada abaixo do esperado (27 partidas, das quais apenas 9 como titular, e 2 gols, considerando todas as competições), voltou a Milanello após o empréstimo à Atalanta, mas não está garantido que ele ainda seja um jogador do Milan após 1º de setembro. Amorim, antes de dar sinal verde para sua saída, quer vê-lo nos treinos e testá-lo em um amistoso (o Milan jogará no sábado, 25 de julho, fora de casa contra o Celtic); sua saída, no entanto, continua sendo uma opção plausível. Principalmente se houver uma entrada de dinheiro para ser reinvestida no mercado de transferências.
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Milão: Yunus Musah está na mira da Lazio; é uma solicitação de Gattuso, e já há uma oferta
A PROPOSTA DA LAZIO
Sobre o ex-jogador do Valencia — escreve a La Gazzetta dello Sport —, há um forte interesse da Lazio, comandada por Gennaro Gattuso, que o conhece desde a época em que atuou no clube espanhol. Musah agrada porque é um jogador versátil no meio-campo, capaz de atuar em todas as posições. O Leeds e o Ipswich também estão de olho nele, mas a Lazio é o único time a ter apresentado uma proposta: 2 milhões de empréstimo oneroso e 18 milhões pelo direito de resgate. O resgate não pode ser obrigatório, pois a Lazio, neste momento, não pode assumir compromissos de longo prazo. O Milan gostaria de lucrar com a venda, mas, por enquanto, não recusou a proposta da Lazio.
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