É um Christopher Nkunku totalmente renovado que se apresenta na linha de partida da temporada 2026/2027, com um forte desejo de revanche após uma primeira temporada com a camisa rossonera bem aquém das expectativas. Chegado nos últimos dias do verão passado, claramente fora de forma por não ter participado da pré-temporada com o Chelsea, o atacante nascido em 1998 terminou com 7 gols e 3 assistências em 32 partidas na Série A, mas com um desempenho bastante irregular. As imagens que circularam na internet, mostrando um Nkunku em excelente forma física após os treinos personalizados realizados durante o verão, deram imediatamente a impressão de que o francês, ex-jogador do Paris Saint-Germain e do Leipzig, quer se tornar um trunfo para o novo Milan de Rubén Amorim.
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Milão, um novo começo para Nkunku: o que muda com a troca de Allegri por Amorim e os novos cenários no mercado de transferências
GRANDE OPORTUNIDADE
Deixando para trás as dificuldades táticas e de continuidade de jogo sob o comando de Massimiliano Allegri, Nkunku se candidata a um papel muito mais central no Rossonero com a chegada ao banco do ex-técnico do Sporting de Lisboa e do Manchester United, que, em seu esquema 3-4-2-1, prevê e sabe valorizar a presença de dois meias-atacantes com pé dominante oposto atrás do centroavante. Com Pulisic recém-saído das exaustões físicas e mentais de uma Copa do Mundo que terminou sem grandes destaques e que também deixou como herança uma microfratura na tíbia que o manterá fora dos gramados por várias semanas, o francês tem realmente uma grande oportunidade de assumir o protagonismo e tentar conquistar a confiança de Amorim durante a pré-temporada e subir na hierarquia do time.
JANEIRO JÁ FICOU PARA TRÁS
Considerando que o Milan pretende investir ainda mais nessa zona do campo, contratando um jogador canhoto, e que certamente sairá um grande nome como Rafael Leão, o destino de Christopher Nkunku pode não depender, desta vez, das eventuais propostas que surgissem durante a janela de transferências de verão. Em janeiro passado, o jogador nascido em 1998 foi um alvo concreto do Fenerbahçe, então comandado por Domenico Tedesco, seu grande admirador e ex-técnico na época em que atuava pelo Leipzig, e o Milan o teria dispensado sem muitos arrependimentos caso chegasse uma oferta próxima a 37 milhões de euros mais bônus, a ser paga somente no verão de 2025.
O QUE MUDOU
Hoje, a situação parece completamente diferente, pois Nkunku vem de uma temporada difícil que lhe custou até mesmo a convocação para a Copa do Mundo, depois de ter feito parte de forma constante da preparação sob o comando de Didier Deschamps; e, no momento, não se vislumbram no horizonte times dispostos a investir quantias significativas – o atacante recebe um salário de 5 milhões de euros líquidos, mais bônus, até 2030 – por um jogador que precisa se reconstruir após a passagem mais do que decepcionante pelo Chelsea e a temporada complicada com a camisa do Milan. A temporada do Milan começa e, para Nkunku também, o dia de hoje pode ser um novo começo.
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