Milão, um novo começo para Nkunku: o que muda com a troca de Allegri por Amorim e os novos cenários no mercado de transferências

Deixando para trás as dificuldades táticas e de continuidade de jogo sob o comando de Massimiliano Allegri, Nkunku se candidata a um papel muito mais central no Rossonero com a chegada ao banco do ex-técnico do Sporting de Lisboa e do Manchester United, que, em seu esquema 3-4-2-1, prevê e sabe valorizar a presença de dois meias-atacantes com pé dominante oposto atrás do centroavante. Com Pulisic recém-saído das exaustões físicas e mentais de uma Copa do Mundo que terminou sem grandes destaques e que também deixou como herança uma microfratura na tíbia que o manterá fora dos gramados por várias semanas, o francês tem realmente uma grande oportunidade de assumir o protagonismo e tentar conquistar a confiança de Amorim durante a pré-temporada e subir na hierarquia do time.