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Milão, tudo sobre a renovação do contrato de Leão: Allegri havia dado parecer favorável, eis o que está mudando

Milan, clube em ação para tentar resolver o caso Leão: Allegri é um fator determinante

Pontual como uma cobrança da Equitalia,Leão volta a ser assunto de notícias relacionadas ao mercado de transferências.Os nove gols no campeonato não salvam uma temporada mais uma vez instável e menos brilhante do que os padrões a que todo o mundo do Milan estava acostumado. Mas a tensão em torno do camisa 10 rossonero explodiu após a partida contra a Lazio, e foi o próprio jogador quem acendeu o pavio com uma reação exagerada e ostensiva no momento da substituição por Pulisic. Ontem, Rafa pediu desculpas a Allegri e ao grupo, ciente de que seu gesto, embora não grave, criou mais alguns problemas em um período já de si complexo. E o aperto de mão com Pulisic já põe um ponto final em um caso que também ganhou destaque nas redes sociais dos torcedores do Diavolo nas últimas horas.

  • ALLEGRI VOTA A FAVOR DA RENOVAÇÃO (ANTES DA TENSÃO)

    Allegri trabalhou muito no verão passado para mudar a mentalidade do Milan. O primeiro objetivo, como já foi várias vezes destacado, era criar um grupo sólido, coeso e plenamente consciente de que as regras de conduta devem ser respeitadas com grande rigor. O trabalho realizado rendeu os frutos esperados, pois até hoje conta-se apenas a reação de Leão entre os episódios que vão contra essa nova linha. Evitável, claro, mas nem tão determinante assim.

    O segundo objetivo era resolver o problema defensivo que atormentou a equipe, além de prejudicá-la na classificação, nas duas últimas temporadas. Por isso, ele trabalhou com um bloco baixo, a defesa com três, liberando Modric e estudando um ataque com dois, onde Leão só poderia atuar como ponta-de-lança. Rafa aceitou o desafio sem pestanejar e foi justamente essa disponibilidade que serviu para criar uma base sólida na relação entre o técnico de Livorno e o jogador mais representativo do elenco. Pelo menos em termos de contrato.


    Na reunião no final de janeiro com Tare e Furlani, Allegri havia se manifestado a favor da renovação de Leão até 2031, e essa posição foi se tornando cada vez mais clara nas semanas seguintes, antes que chegasse essa fase de tensão.



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  • AS DIFICULDADES

    As negociações para a renovação do contrato de Leão, após as primeiras conversas entre o jogador e Tare, entraram na fase operacional a partir de meados de janeiro passado. Com a vontade comum de seguir juntos para tentar consolidar um elenco de jogadores de alto nível e que se importam com as cores rossoneras, seguindo a linha do que já foi feito com Maignan e Saelamekers.


    Tudo bem? Sim, mas até certo ponto, pois existem duas dificuldades importantes para avançar nas negociações: o salário do jogador e a cláusula de rescisão. Quanto ao primeiro aspecto, o Milan pretende confirmar o acordo atual de 5 milhões mais 2 de bônus, enquanto a equipe do jogador espera algo a mais.

  • O QUE ESTÁ MUDANDO

    No Milan, ninguém pode se considerar intocável a qualquer custo; essa é uma frase que os torcedores do Milan já ouviram com frequência nos últimos anos. A renovação do contrato de Leão não exclui, a priori, uma saída no final da temporada: tudo dependerá das ofertas e do que o mercado tiver a oferecer, inclusive em termos de oportunidades. Nesta fase, segundo os rumores vindos da Via Aldo Rossi, é o clube que está em um período de reflexão, pois os últimos acontecimentos envolvendo Leão ainda não foram digeridos: alguns atrasos no café da manhã, alguns treinos não realizados a 100% e, depois, a explosão de raiva no Olimpico.

    Allegri quer um grande camisa 9 para atuar ao lado de Leão, e não para tomar o seu lugar; sua ideia não mudou nem mesmo no último mês, bastante conturbado. Max será protagonista da próxima janela de transferências de verão, e sua opinião será determinante. Também em relação a Leão.

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