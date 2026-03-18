Milão, tudo sobre a renovação do contrato de Leão: Allegri havia dado parecer favorável, eis o que está mudando

Allegri trabalhou muito no verão passado para mudar a mentalidade do Milan. O primeiro objetivo, como já foi várias vezes destacado, era criar um grupo sólido, coeso e plenamente consciente de que as regras de conduta devem ser respeitadas com grande rigor. O trabalho realizado rendeu os frutos esperados, pois até hoje conta-se apenas a reação de Leão entre os episódios que vão contra essa nova linha. Evitável, claro, mas nem tão determinante assim.

O segundo objetivo era resolver o problema defensivo que atormentou a equipe, além de prejudicá-la na classificação, nas duas últimas temporadas. Por isso, ele trabalhou com um bloco baixo, a defesa com três, liberando Modric e estudando um ataque com dois, onde Leão só poderia atuar como ponta-de-lança. Rafa aceitou o desafio sem pestanejar e foi justamente essa disponibilidade que serviu para criar uma base sólida na relação entre o técnico de Livorno e o jogador mais representativo do elenco. Pelo menos em termos de contrato.





Na reunião no final de janeiro com Tare e Furlani, Allegri havia se manifestado a favor da renovação de Leão até 2031, e essa posição foi se tornando cada vez mais clara nas semanas seguintes, antes que chegasse essa fase de tensão.







