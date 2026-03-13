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GRAFICA PAVLOVIC MILANcalciomercato.com

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Milão, trabalha-se para garantir a melhor defesa da Europa: negociações para a renovação do contrato de Pavlovic

A orientação de Allegri elevou o desempenho de Pavlovic: o sérvio tem sido decisivo tanto na sua área quanto na área adversária, com três gols marcados

Após 28 partidas do campeonato, o Milan possui a melhor defesa entre os cinco principais campeonatos europeus. Um dado que contraria totalmente o que se viu, sobretudo na temporada passada, quando os rossoneri sofriam gols repetidamente e encerraram o campeonato com 43 gols sofridos (1,13 por partida). Apesar disso, o elenco não sofreu alterações, exceto pela troca entre Thiaw, vendido por mais de 40 milhões ao Newcastle, e De Winter, contratado por 18 milhões do Genoa.

O Milan de Massimiliano Allegri sofreu apenas 20 gols em 28 partidas disputadas até agora no campeonato. Essa média de 0,71 coloca o time em primeiro lugar em gols sofridos por partida entre os cinco principais campeonatos europeus. Até a última rodada, a Roma estava na liderança, mas com a derrota por 2 a 1 em Gênova, caiu para o quarto lugar (21 em 28 partidas, 0,75/90’).

  • PAVLOVIC É O JOGADOR COM A MELHOR AVALIAÇÃO

    O Observatório de Futebol do CIES (Centro Internacional de Estudos Esportivos) publicou um relatório que indica os jogadores com maior valor de mercado em cada time da Série A. O jogador mais bem cotado do Milan é StrahinjaPavlović, que ocupa uma das primeiras posições nesse ranking específico.

    O ranking coloca em primeiro lugar o talento da Juventus, Kenan Yıldız, avaliado entre 123 e 145 milhões de euros. Seguem-se Lautaro Martinez, avaliado entre 94 e 109 milhões, Santiago Castro, avaliado entre 59 e 68 milhões, e Matias Soulé, avaliado entre 53 e 61 milhões.

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  • CURA ALLEGRI

    Com Max, Strahinja tornou-se um zagueiro de alto nível, reduzindo os erros táticos e de marcação e prestando mais atenção aos perigos. Em comparação com a temporada passada, Pavlovic está completamente transformado; agora é um fator decisivo tanto na sua área quanto na área adversária, com três gols marcados, todos decisivos. O Milan encara o futuro com otimismo, convencido de que o ex-jogador do Salzburg, com apenas 24 anos, ainda tem ampla margem de crescimento tanto no curto quanto no longo prazo.

  • OPERAÇÃO RENOVAÇÃO

    O Milan não se limita à renovação, já iminente, de Tomori e também está trabalhando na prorrogação do contrato de Pavlovic, que expira em 2028. O clube rossonero tem uma opção de renovação anual, assim como no caso de Pulisic, mas já iniciou conversas com os agentes do zagueiro sérvio para prolongar o contrato até 2031, com reajuste salarial: atualmente, ele ganha 1,7 milhão de euros e a tendência é de um novo salário de 2,5 milhões de euros. As negociações acabaram de começar, mas avançam em boa sintonia. Pavlovic-Milan, juntos rumo ao futuro...

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