Milão, trabalha-se para garantir a melhor defesa da Europa: negociações para a renovação do contrato de Pavlovic

Após 28 partidas do campeonato, o Milan possui a melhor defesa entre os cinco principais campeonatos europeus. Um dado que contraria totalmente o que se viu, sobretudo na temporada passada, quando os rossoneri sofriam gols repetidamente e encerraram o campeonato com 43 gols sofridos (1,13 por partida). Apesar disso, o elenco não sofreu alterações, exceto pela troca entre Thiaw, vendido por mais de 40 milhões ao Newcastle, e De Winter, contratado por 18 milhões do Genoa.

O Milan de Massimiliano Allegri sofreu apenas 20 gols em 28 partidas disputadas até agora no campeonato. Essa média de 0,71 coloca o time em primeiro lugar em gols sofridos por partida entre os cinco principais campeonatos europeus. Até a última rodada, a Roma estava na liderança, mas com a derrota por 2 a 1 em Gênova, caiu para o quarto lugar (21 em 28 partidas, 0,75/90’).